हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

टीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

Shubhangi Atre Beach Look: ‘भाबीजी घर पर हैं’ की अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में हैं. इस बार वो बीच किनारे शॉर्ट्स और निटेड स्वेटर टॉप में नजर आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Shubhangi Atre Beach Look: ‘भाबीजी घर पर हैं’ की अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में हैं. इस बार वो बीच किनारे शॉर्ट्स और निटेड स्वेटर टॉप में नजर आई है.

टीवी की फेमस ‘अंगूरी भाभी’ यानी शुभांगी अत्रे एक बार फिर अपने नए अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने सीधी-सादी इमेज से बिल्कुल अलग ग्लैमरस अवतार दिखाया है जिसे देखकर फैंस की नजरें ठहर गई है. बीच किनारे शॉर्ट्स और स्टाइलिश स्वेटर टॉप में नजर आईं शुभांगी ने बिना ज्यादा मेहनत के ऐसा कूल और वेकेशन रेडी लुक कैरी किया कि हर कोई बस उन्हें ही देखता रह गया है.

1/7
टीवी की सीधी-सादी ‘अंगूरी भाभी’ जब बीच किनारे ग्लैमरस अंदाज में नजर आएं तो फैंस का दिल धड़कना तो बनता है. ‘भाभीजी घर पर हैं’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली शुभांगी अत्रे इन दिनों अपने स्टाइल को लेकर फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बीच पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें उनका लुक इतना कातिलाना था कि लोगों की नजरें ही नहीं हट रही थी.
टीवी की सीधी-सादी ‘अंगूरी भाभी’ जब बीच किनारे ग्लैमरस अंदाज में नजर आएं तो फैंस का दिल धड़कना तो बनता है. ‘भाभीजी घर पर हैं’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली शुभांगी अत्रे इन दिनों अपने स्टाइल को लेकर फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बीच पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें उनका लुक इतना कातिलाना था कि लोगों की नजरें ही नहीं हट रही थी.
2/7
शो में सिंपल साड़ी और चोटी वाले लुक में दिखने वाली शुभांगी यहां बिल्कुल अलग अवतार में नजर आईं. उन्होंने शॉर्ट्स पहनकर अपना रिलैक्स्ड और वेकेशन मूड दिखाया. फैंस तो अभी भी उन्हें ‘भाभी जी’ कहकर ही बुलाते हैं लेकिन इस बार उनकी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया.
शो में सिंपल साड़ी और चोटी वाले लुक में दिखने वाली शुभांगी यहां बिल्कुल अलग अवतार में नजर आईं. उन्होंने शॉर्ट्स पहनकर अपना रिलैक्स्ड और वेकेशन मूड दिखाया. फैंस तो अभी भी उन्हें ‘भाभी जी’ कहकर ही बुलाते हैं लेकिन इस बार उनकी तस्वीरों ने सबको चौंका दिया.
Published at : 11 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Bhabi Ji Ghar Par Hain Angoori Bhabhi Shubhangi Atre

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

UP Budget 2026: आज खुलेगा योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट, किसका चमकेगा भाग्य? | Yogi Adityanath
Babri Masjid Construction: मुर्शिदाबाद में दिखेगी बाबरी मस्जिद की झलक; आज से शुरू होगा निर्माण
Online Food से Ola-Uber तक: अब ऐसे Measure होगी आपकी महंगाई | Paisa Live
Delhi Rohini Accident: Delhi में फिर मौत का गड्ढा, खुले मेनहोल में गिराने से युवक की मौत | Manhole
Russian Oil Angle पर Relief? India के कुछ Exports को US Tariff Refund मिल सकता है | Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान, भारतीयों पर कितना असर
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
किसानों का कर्ज माफ, लखपति दीदियों को भी बड़ा तोहफा, राजस्थान बजट 2026 के ये हैं बड़े ऐलान
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Subedaar Teaser Out: एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
सूबेदार का टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे अनिल कपूर, फैंस बोले- एकदम झक्कास
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
यूटिलिटी
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
क्या है पश्चिम बंगाल की युवा साथी योजना, इसमें किन लोगों को मिलते हैं हर महीने 1500 रुपये?
फूड
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget