टीवी की ‘सीधी-सादी’ अंगूरी भाभी का बदला अंदाज, बीच पर शॉर्ट्स में दिखाई कातिल अदाएं, तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
Shubhangi Atre Beach Look: ‘भाबीजी घर पर हैं’ की अंगूरी भाभी यानी शुभांगी अत्रे एक बार फिर अपने ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में हैं. इस बार वो बीच किनारे शॉर्ट्स और निटेड स्वेटर टॉप में नजर आई है.
टीवी की फेमस ‘अंगूरी भाभी’ यानी शुभांगी अत्रे एक बार फिर अपने नए अंदाज को लेकर सुर्खियों में हैं. इस बार उन्होंने अपने सीधी-सादी इमेज से बिल्कुल अलग ग्लैमरस अवतार दिखाया है जिसे देखकर फैंस की नजरें ठहर गई है. बीच किनारे शॉर्ट्स और स्टाइलिश स्वेटर टॉप में नजर आईं शुभांगी ने बिना ज्यादा मेहनत के ऐसा कूल और वेकेशन रेडी लुक कैरी किया कि हर कोई बस उन्हें ही देखता रह गया है.
Published at : 11 Feb 2026 02:32 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
