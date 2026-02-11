टीवी की सीधी-सादी ‘अंगूरी भाभी’ जब बीच किनारे ग्लैमरस अंदाज में नजर आएं तो फैंस का दिल धड़कना तो बनता है. ‘भाभीजी घर पर हैं’ से घर-घर में पहचान बनाने वाली शुभांगी अत्रे इन दिनों अपने स्टाइल को लेकर फिर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बीच पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं जिनमें उनका लुक इतना कातिलाना था कि लोगों की नजरें ही नहीं हट रही थी.