टीवी की 'भाभीजी' के पीछे पागल हुआ सरफिरा आशिक, कर दी हदें पार, डर से एक्ट्रेस का हुआ बुरा हाल

टीवी की 'भाभीजी' के पीछे पागल हुआ सरफिरा आशिक, कर दी हदें पार, डर से एक्ट्रेस का हुआ बुरा हाल

बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है. उन एक्ट्रे्सेस ने खुलकर अपने साथ हुए दर्दनाक हादसे के बारे में फैंस से शेयर भी किया,

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 06:41 PM (IST)
बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक में कई ऐसी हसीनाएं हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ की घटना हो चुकी है. उन एक्ट्रे्सेस ने खुलकर अपने साथ हुए दर्दनाक हादसे के बारे में फैंस से शेयर भी किया,

'भाबीजी घर पर हैं'में अनीता भाभी की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सौम्या टंडन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग और फैशन से लोगों को दीवाना बना दिया.

1/7
सौम्या टंडन इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इस बार एक्ट्रेस अपनी फिटनेस और फैशन को लेकर चर्चा में नहीं हैं. बल्कि बचपन में घटे एक डरावनी घटना की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं.
सौम्या टंडन इन दिनों किसी टीवी शो में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इस बार एक्ट्रेस अपनी फिटनेस और फैशन को लेकर चर्चा में नहीं हैं. बल्कि बचपन में घटे एक डरावनी घटना की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं.
2/7
सौम्या टंडन मध्या प्रदेश के उज्जैन से ताल्लुक रखती हैं. एक्ट्रेस ने अपने कई इंटरव्यू में खुलासा किया है कि बचपन में उन्हें कई बार छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि ये हरकतें उनके लिए काफी भयावह थी.
सौम्या टंडन मध्या प्रदेश के उज्जैन से ताल्लुक रखती हैं. एक्ट्रेस ने अपने कई इंटरव्यू में खुलासा किया है कि बचपन में उन्हें कई बार छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि ये हरकतें उनके लिए काफी भयावह थी.
3/7
सौम्या टंडन ने बताया कि जब वो 11वीं क्लास में थीं, तब एक अंजान शख्स ने उनकी मांग में सिंदूर लगा दिया था. ये घटना अचानक से हुई थी, ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह से सन्न रह गई थीं.
सौम्या टंडन ने बताया कि जब वो 11वीं क्लास में थीं, तब एक अंजान शख्स ने उनकी मांग में सिंदूर लगा दिया था. ये घटना अचानक से हुई थी, ऐसे में एक्ट्रेस पूरी तरह से सन्न रह गई थीं.
4/7
सौम्या ने बताया कि वो ट्यूशन के बाद घर साइकिल से आ रही थीं. इसी दौरान उनका एक सनकी सीनियर आया, जो खुद को उनका प्रेमी बता रहा था. उसने एक्ट्रेस को हैप्पी वेलेंटाइन डे कहा.
सौम्या ने बताया कि वो ट्यूशन के बाद घर साइकिल से आ रही थीं. इसी दौरान उनका एक सनकी सीनियर आया, जो खुद को उनका प्रेमी बता रहा था. उसने एक्ट्रेस को हैप्पी वेलेंटाइन डे कहा.
5/7
इतना ही नहीं उसने रोड़ पर सौम्या की माथे पर सिंदूर डाल दिया.एक्ट्रेस ने कहा कि वो उस वक्त डर से सहम गई थीं.उन्हें लगा कि लड़के ने सिंदूर नहीं,बल्कि उन पर एसिड फेंक दिया है.
इतना ही नहीं उसने रोड़ पर सौम्या की माथे पर सिंदूर डाल दिया.एक्ट्रेस ने कहा कि वो उस वक्त डर से सहम गई थीं.उन्हें लगा कि लड़के ने सिंदूर नहीं,बल्कि उन पर एसिड फेंक दिया है.
6/7
इस दौरान सौम्या इतनी तेज चिल्लाईं कि वो सनकी लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ और उनकी जान बची.इसके अलावा एक्ट्रेस के संग और भी कई भयावह घटना हो चुकी है.
इस दौरान सौम्या इतनी तेज चिल्लाईं कि वो सनकी लड़का वहां से भाग खड़ा हुआ और उनकी जान बची.इसके अलावा एक्ट्रेस के संग और भी कई भयावह घटना हो चुकी है.
7/7
सौम्या ने बताया कि वो साइकिल से स्कूल जाया करती थीं तो दो लड़के स्कूटर से उन्हें ओवरटेक करने लगे, जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर गईं.
सौम्या ने बताया कि वो साइकिल से स्कूल जाया करती थीं तो दो लड़के स्कूटर से उन्हें ओवरटेक करने लगे, जिसकी वजह से वो साइकिल से गिर गईं.
Published at : 03 Nov 2025 06:41 PM (IST)
Tags :
Saumya Tandon Bhabhi Ji Ghar Par Hai

Photo Gallery

View More
