हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर शुरू हुआ अविका-मिलिंद की शादी का जश्न, सामने आईं संगीत सेरेमनी की तस्वीरें

'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर शुरू हुआ अविका-मिलिंद की शादी का जश्न, सामने आईं संगीत सेरेमनी की तस्वीरें

बालिका वधू फेम अविका गौर जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. 28 साल की उम्र में ये हसीना नेशनल टीवी पर सात फेरे लेने वाली हैं. एक्ट्रेस के मंगेतर मिलिंद चंदवानी उनसे 6 साल बड़े हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 06:16 PM (IST)
बालिका वधू फेम अविका गौर जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. 28 साल की उम्र में ये हसीना नेशनल टीवी पर सात फेरे लेने वाली हैं. एक्ट्रेस के मंगेतर मिलिंद चंदवानी उनसे 6 साल बड़े हैं.

बालिका वधू की आनंदी देखते ही देखते काफी बड़ी हो गई हैं. उन्हें अब रियल लाइफ में उनका जगिया मिल चुका है. अविका अब अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड के संग शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं.

1/12
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने कुछ महीने पहले ही सगाई की थी और उसके बाद पति पत्नी और पंगा का हिस्सा बने. अब एक्ट्रेस इसी शो में दुल्हन बनेंगी.
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने कुछ महीने पहले ही सगाई की थी और उसके बाद पति पत्नी और पंगा का हिस्सा बने. अब एक्ट्रेस इसी शो में दुल्हन बनेंगी.
2/12
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. अब हाल ही में इनके संगीत सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं.
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. अब हाल ही में इनके संगीत सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई हैं.
3/12
इस खास मौके पर अविका रॉयल ब्लू कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं. उन्होंने कैमरे के सामने जमकर पोज दिए.
इस खास मौके पर अविका रॉयल ब्लू कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत लगीं. उन्होंने कैमरे के सामने जमकर पोज दिए.
4/12
वहीं, उनके होने वाले दूल्हे राजा मिलिंद चंदवानी ने उन पर जमकर प्यार बरसाया. मिलिंद भी ब्लैक पैंट-सूट में काफी हैंडसम लगें.
वहीं, उनके होने वाले दूल्हे राजा मिलिंद चंदवानी ने उन पर जमकर प्यार बरसाया. मिलिंद भी ब्लैक पैंट-सूट में काफी हैंडसम लगें.
5/12
मिलिंद ने अपनी होने वाली बीवी को फूलों से सजे रिश्के पर बैठा पूरे सेट का चक्कर लगाया.
मिलिंद ने अपनी होने वाली बीवी को फूलों से सजे रिश्के पर बैठा पूरे सेट का चक्कर लगाया.
6/12
इस खास मौके पर सिर्फ अविका और मिलिंद ही नहीं बल्कि सेट पर मौजूद बाकी सेलेब्स भी काफी खुश और मस्ती के मूड में नजर आए.
इस खास मौके पर सिर्फ अविका और मिलिंद ही नहीं बल्कि सेट पर मौजूद बाकी सेलेब्स भी काफी खुश और मस्ती के मूड में नजर आए.
7/12
अविका और मिलिंद की संगीत सेरेमनी में ईशा मालविय से लेकर अभिषेक कुमार और सोनाली बेंद्रे तक सबने खूब डांस किया.
अविका और मिलिंद की संगीत सेरेमनी में ईशा मालविय से लेकर अभिषेक कुमार और सोनाली बेंद्रे तक सबने खूब डांस किया.
8/12
अविका की संगीत सेरेमनी में सोनाली बेंद्रे मिंट येलो लहंगे में नजर आईं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लगीं.
अविका की संगीत सेरेमनी में सोनाली बेंद्रे मिंट येलो लहंगे में नजर आईं, जिसमें वो बला की खूबसूरत लगीं.
9/12
ईशा मालवीय को अविका गौर के संग इस दौरान जमकर पोज देते हुए और खूब डांस करते हुए देखा गया.
ईशा मालवीय को अविका गौर के संग इस दौरान जमकर पोज देते हुए और खूब डांस करते हुए देखा गया.
10/12
इस खास मौके पर अविका कितनी खुश थीं, इसका अंदाजा आप उनकी इस तस्वीर को देख लगा सकते हैं.
इस खास मौके पर अविका कितनी खुश थीं, इसका अंदाजा आप उनकी इस तस्वीर को देख लगा सकते हैं.
11/12
बता दें अविका और मिलिंद 30 सितंबर को शादी करने वाले हैं. इनकी शादी के एपिसोड को 10 और 11 अक्टूबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा.
बता दें अविका और मिलिंद 30 सितंबर को शादी करने वाले हैं. इनकी शादी के एपिसोड को 10 और 11 अक्टूबर को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित किया जाएगा.
12/12
अविका गौर अपनी शादी में ट्रेडिशनल लाल रंग का जोड़ा पहनेंगी. साथ ही परिवारवाले पेस्टल कलर के आउटफिट में दिखाई देंगे.
अविका गौर अपनी शादी में ट्रेडिशनल लाल रंग का जोड़ा पहनेंगी. साथ ही परिवारवाले पेस्टल कलर के आउटफिट में दिखाई देंगे.
Published at : 23 Sep 2025 06:16 PM (IST)
Avika Gor Milind Chandwani Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

