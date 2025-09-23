एक्सप्लोरर
'पति पत्नी और पंगा' के सेट पर शुरू हुआ अविका-मिलिंद की शादी का जश्न, सामने आईं संगीत सेरेमनी की तस्वीरें
बालिका वधू फेम अविका गौर जल्द ही दुल्हन बनने वाली हैं. 28 साल की उम्र में ये हसीना नेशनल टीवी पर सात फेरे लेने वाली हैं. एक्ट्रेस के मंगेतर मिलिंद चंदवानी उनसे 6 साल बड़े हैं.
बालिका वधू की आनंदी देखते ही देखते काफी बड़ी हो गई हैं. उन्हें अब रियल लाइफ में उनका जगिया मिल चुका है. अविका अब अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड के संग शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हैं.
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
Published at : 23 Sep 2025 06:16 PM (IST)
टेलीविजन
12 Photos
'बालिका वधू' की अविका गौर की शादी की रस्में हुईं शुरू, सामने आईं संगीत सेरेमनी की तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
करण सिंह ग्रोवर की पहली पत्नी की 10 तस्वीरें, 1 साल भी नहीं चली थी शादी, जानिए अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस
टेलीविजन
10 Photos
कौन हैं 'बालिका वधू' के होने वाले पति? 30 सितंबर को रचाने वाली हैं मिलिंद संग शादी
टेलीविजन
10 Photos
रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'ये रिश्ता' की 'विद्या', बहू अभिरा को देती हैं मात
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: बसपा में जाएंगे? आजम खान ने खुद दिया जवाब, अखिलेश यादव पर भी बोले
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी को बड़ा इनाम, शाहरुख को कम... इस बार नेशनल अवॉर्ड में ऐसा क्यों हुआ
क्रिकेट
ICC वनडे रैंकिंग में भारत का जलवा, बेस्ट रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर वन पर ये बल्लेबाज, टॉप-5 में इस बॉलर की एंट्री
Advertisement
टेलीविजन
12 Photos
'बालिका वधू' की अविका गौर की शादी की रस्में हुईं शुरू, सामने आईं संगीत सेरेमनी की तस्वीरें
टेलीविजन
10 Photos
करण सिंह ग्रोवर की पहली पत्नी की 10 तस्वीरें, 1 साल भी नहीं चली थी शादी, जानिए अब क्या कर रही हैं एक्ट्रेस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion