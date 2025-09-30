एक्सप्लोरर
आयशा खान का ट्रेडिशनल लुक वायरल, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Ayesha Khan Traditional Look: आयशा खान अपने ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें फैन्स का दिल जीत रही हैं और तारीफों की झड़ी लगा रही हैं.
आयशा खान ने अपने ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींचा. उनकी सादगी और ग्रेस ने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया. इन तस्वीरों में उनका स्टाइल और ऐक्सेसरीज़ का मेल देखने लायक है. फैंस उनकी इन खूबसूरत झलकियों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 07:26 PM (IST)
Tags :Navratri Bigg Boss 17 Ayesha Khan
टेलीविजन
टेलीविजन
