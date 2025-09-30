हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आयशा खान का ट्रेडिशनल लुक वायरल, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

आयशा खान का ट्रेडिशनल लुक वायरल, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Ayesha Khan Traditional Look: आयशा खान अपने ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें फैन्स का दिल जीत रही हैं और तारीफों की झड़ी लगा रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 07:26 PM (IST)
Ayesha Khan Traditional Look: आयशा खान अपने ट्रेडिशनल लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उनकी ये तस्वीरें फैन्स का दिल जीत रही हैं और तारीफों की झड़ी लगा रही हैं.

आयशा खान ने अपने ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींचा. उनकी सादगी और ग्रेस ने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया. इन तस्वीरों में उनका स्टाइल और ऐक्सेसरीज़ का मेल देखने लायक है. फैंस उनकी इन खूबसूरत झलकियों को सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं.

1/10
आयशा खान एक जानी-मानी मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार हैं. वह अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए काफी मशहूर हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है.
आयशा खान एक जानी-मानी मॉडल, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार हैं. वह अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए काफी मशहूर हैं. इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है.
2/10
आयशा की तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.
आयशा की तस्वीरें और वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.
3/10
बिग बॉस 17 में एंट्री के बाद आयशा खान ने और भी ज्यादा फेमस हो गई. वहां उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और गेम स्पिरिट से सभी को प्रभावित किया.
बिग बॉस 17 में एंट्री के बाद आयशा खान ने और भी ज्यादा फेमस हो गई. वहां उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस और गेम स्पिरिट से सभी को प्रभावित किया.
4/10
आयशा खान का फैशन सेंस भी कमाल का है. चाहे वह ट्रेडिशनल लुक में हों या वेस्टर्न ड्रेस में, हर बार उनका अंदाज फैन्स को इंप्रेस कर देता है.
आयशा खान का फैशन सेंस भी कमाल का है. चाहे वह ट्रेडिशनल लुक में हों या वेस्टर्न ड्रेस में, हर बार उनका अंदाज फैन्स को इंप्रेस कर देता है.
5/10
आयशा खान हाल ही में अपने एक खास फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में हैं.नवरात्रि के मौके पर उन्होंने मां कालरात्रि के लुक में फोटोशूट करवाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
आयशा खान हाल ही में अपने एक खास फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में हैं.नवरात्रि के मौके पर उन्होंने मां कालरात्रि के लुक में फोटोशूट करवाया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
6/10
इस फोटोशूट में आयशा का अंदाज देखकर हर कोई दंग रह गया है. उनका ये लुक इतना पावरफुल और शानदार है कि लोग उन्हें देखकर मां दुर्गा के इस रूप की याद कर रहे हैं.
इस फोटोशूट में आयशा का अंदाज देखकर हर कोई दंग रह गया है. उनका ये लुक इतना पावरफुल और शानदार है कि लोग उन्हें देखकर मां दुर्गा के इस रूप की याद कर रहे हैं.
7/10
आयशा खान हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने फैंस को एक अलग ही सरप्राइज दिया है.
आयशा खान हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने फैंस को एक अलग ही सरप्राइज दिया है.
8/10
उन्होंने सुनहरे और टोन सिल्क की साड़ी पहनी है, जो उनके पूरे लुक को शाही बना रही है. उनके गले में हेवी नेकलेस, कानों में झुमके और नाक में नथ ने लुक को और भी अट्रैक्टिव बना दिया है.
उन्होंने सुनहरे और टोन सिल्क की साड़ी पहनी है, जो उनके पूरे लुक को शाही बना रही है. उनके गले में हेवी नेकलेस, कानों में झुमके और नाक में नथ ने लुक को और भी अट्रैक्टिव बना दिया है.
9/10
आयशा के हेयर बड़े ही सुंदर तरीके से बंधे हुए हैं और उनके सिर पर ऑरेंज फ्लावर का हेडपीस लुक को और भी खास बना रहा है. उनके हाथों में कई कड़े और रिंग्स हैं, जो ट्रैफिशनल अंदाज को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं
आयशा के हेयर बड़े ही सुंदर तरीके से बंधे हुए हैं और उनके सिर पर ऑरेंज फ्लावर का हेडपीस लुक को और भी खास बना रहा है. उनके हाथों में कई कड़े और रिंग्स हैं, जो ट्रैफिशनल अंदाज को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं
10/10
उन्होंने अपने हाथों और पैरों में हल्की सी मेहंदी भी लगाई है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और सुंदर बनाती है.
उन्होंने अपने हाथों और पैरों में हल्की सी मेहंदी भी लगाई है, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और सुंदर बनाती है.
Published at : 30 Sep 2025 07:26 PM (IST)
Navratri Bigg Boss 17 Ayesha Khan

Photo Gallery

