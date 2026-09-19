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'असली चांद यहां पर है...', आयशा खान का इंटरनेट पर छाया मराठी मुल्गी अवतार
एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका मराठी मुल्गी अवतार देखने को मिला. उनकी ये फोटोज सामने आते ही इंटरनेट पर छा गई है.
आयशा खान हाल ही में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के गणपति सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंची थी. इस दौरान उनका मराठी लुक देखने को मिला. वो गोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं. अब आयशा ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 07:24 PM (IST)
Tags :Ayesha Khan
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