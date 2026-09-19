गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'असली चांद यहां पर है...', आयशा खान का इंटरनेट पर छाया मराठी मुल्गी अवतार

'असली चांद यहां पर है...', आयशा खान का इंटरनेट पर छाया मराठी मुल्गी अवतार

एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका मराठी मुल्गी अवतार देखने को मिला. उनकी ये फोटोज सामने आते ही इंटरनेट पर छा गई है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Sep 2026 07:24 PM (IST)
एक्ट्रेस आयशा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें उनका मराठी मुल्गी अवतार देखने को मिला. उनकी ये फोटोज सामने आते ही इंटरनेट पर छा गई है.

आयशा खान हाल ही में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के गणपति सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए उनके घर पहुंची थी. इस दौरान उनका मराठी लुक देखने को मिला. वो गोल्डन साड़ी में बला की खूबसूरत लगीं. अब आयशा ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

1/7
आयशा खान अक्सर अपने खूबसूरत लुक्स से फैंस का ध्यान खींचती हैं. इस बार भी उन्होंने अपनी साड़ी लुक की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर महफिल लूट ली है.
आयशा खान अक्सर अपने खूबसूरत लुक्स से फैंस का ध्यान खींचती हैं. इस बार भी उन्होंने अपनी साड़ी लुक की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर महफिल लूट ली है.
2/7
आयशा खान गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. साड़ी पर किया गया शानदार पैच वर्क उनके पूरे लुक को और भी खास बना रहा है.
आयशा खान गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. साड़ी पर किया गया शानदार पैच वर्क उनके पूरे लुक को और भी खास बना रहा है.
3/7
इस खूबसूरत साड़ी के साथ आयशा ने रेड कलर का कॉलर वाला ब्लाउज पहना है. साड़ी और ब्लाउज का ये कॉम्बिनेशन उनके लुक को ट्रेडिशनल को और भी खास बना रहा है.
इस खूबसूरत साड़ी के साथ आयशा ने रेड कलर का कॉलर वाला ब्लाउज पहना है. साड़ी और ब्लाउज का ये कॉम्बिनेशन उनके लुक को ट्रेडिशनल को और भी खास बना रहा है.
4/7
आयशा ने अपने मराठी लुक को गोल्डन एक्सेसरीज के साथ पूरा किया है. गोल्डन ईयररिंग्स और नोज पिन के साथ एक्ट्रेस का अंदाज बेहद प्यारा लग रहा है.
आयशा ने अपने मराठी लुक को गोल्डन एक्सेसरीज के साथ पूरा किया है. गोल्डन ईयररिंग्स और नोज पिन के साथ एक्ट्रेस का अंदाज बेहद प्यारा लग रहा है.
5/7
लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी और मिनिमल मेकअप ने आयशा के इस ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा दिए हैं. बालों में मेसी बन बनाए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी और मिनिमल मेकअप ने आयशा के इस ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा दिए हैं. बालों में मेसी बन बनाए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
6/7
आयशा ने इस मराठी लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. कभी वह फूलों के साथ नजर आईं तो कभी अपने पेट डॉग के साथ तस्वीर खिंचवाती दिखीं. उनकी हर तस्वीर फैंस का ध्यान खींच रही है.
आयशा ने इस मराठी लुक में एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं. कभी वह फूलों के साथ नजर आईं तो कभी अपने पेट डॉग के साथ तस्वीर खिंचवाती दिखीं. उनकी हर तस्वीर फैंस का ध्यान खींच रही है.
7/7
आयशा खान की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘असली चांद तो यहां है’, वहीं दूसरे ने कहा, ‘नजर ही नहीं हट रही.’
आयशा खान की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘असली चांद तो यहां है’, वहीं दूसरे ने कहा, ‘नजर ही नहीं हट रही.’
Published at : 19 Sep 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
Ayesha Khan

टेलीविजन फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'राजी' से लेकर 'छपाक' तक, आज ही OTT पर निपटा लें मेघना गुलजार की ये 5 शानदार फिल्में
'दायरा' पसंद आई? तो अब ओटीटी पर देख डालें मेघना गुलजार की ये 5 बेहतरीन फिल्में
मनोरंजन
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह के घर आई लक्ष्मी, दूसरी बार पेरेंट्स बना कपल
दीपिका पादुकोण दूसरी बार बनी मां, बेटी को दिया जन्म, लगा बधाइयों का तांता
मनोरंजन
एक साल बाद भी नहीं सुलझी जुबीन की मौत की गुत्थी, पत्नी बोलीं- ‘न्याय चाहिए’
एक साल बाद भी नहीं सुलझी जुबीन की मौत की गुत्थी, पत्नी बोलीं- ‘न्याय चाहिए’
मनोरंजन
सोनी राजदान ने की रणबीर कपूर की 'रामायण' की तारीफ, बोलीं- 'शानदार सफर होने वाला है'
सोनी राजदान ने की रणबीर कपूर की 'रामायण' की तारीफ, बोलीं- 'शानदार सफर होने वाला है'
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji, Dheeraj और Narmada निकले कार में लाश ठिकाने लगाने! कौन है असली कातिल?
Bollywood News: कंगना का रामायण के लुक्स पर तंज? नितेश तिवारी की फिल्म पर उठे सवाल (19.09.2026)
Bigg Boss 20: Uditi Singh और Aasif Khan के Clash के बाद सवाल, क्या Uditi हैं ‘Bigg Boss Material’?
Diljit Dosanjh ने Govinda को बताया Legendary, बोले- ‘उनके जैसा कोई नहीं हुआ और न होगा’
SRK ने Dhurandhar के दोनों Parts को किया पसंद, Ranveer Singh की फिल्म पर बोले- ‘Loved Both Parts’

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
एआई से सेमीकंडक्टर तक- भविष्य गढ़ रहा उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट
नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार को 3 अक्टूबर तक भेजा जेल, कल हुए थे अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ में 35 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
क्रिकेट
AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह; खुला राज
AFG टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, गौतम गंभीर बने वजह
ओटीटी
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने थिएटर्स में कमाए थे 200 करोड़ से ज्यादा
Netflix पर गर्दा उड़ा रहीं ये 10 फिल्में-सीरीज, 2 ने कमाए 200 करोड़ से ज्यादा
इंडिया
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
पंजाब पुलिस की हिरासत में रवनीत सिंह बिट्टू, CM मान की गाड़ी पर फेंकी शराब की बोतल
भोजपुरी सिनेमा
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
काजल राघवानी को देखने के लिए बेकाबू भीड़, गाड़ी पर किया हमला, पत्थरबाजी में टूटे शीशे
Home Tips
Pencil Marks On Wall: क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ
क्या आपके बच्चे ने भी गंदी कर दी दीवार? मिनटों में ऐसे करें साफ
क्रिकेट
अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल
अभिषेक या संजू नहीं, इस खिलाड़ी को मिला इम्पैक्ट प्लयेर ऑफ द सीरीज मेडल
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget