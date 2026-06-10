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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकभी ढंग से नहीं आती थी इंग्लिश, आज जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें कितनी-पढ़ी लिखी हैं अवनीत कौर

कभी ढंग से नहीं आती थी इंग्लिश, आज जीती हैं लग्जरी लाइफ, जानें कितनी-पढ़ी लिखी हैं अवनीत कौर

एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों लोंगो का दिल जीता है. वहीं एक समय ऐसा भी था जब वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 10 Jun 2026 07:40 PM (IST)
एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों लोंगो का दिल जीता है. वहीं एक समय ऐसा भी था जब वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी.

टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं अवनीत कौर आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. कम उम्र में ही उन्होंने अपनी एक्टिंग, सोशल मीडिया प्रेजेंस और मेहनत के दम पर खास मुकाम हासिल किया है. कभी इंग्लिश बोलने में झिझक महसूस करने वाली अवनीत आज लग्जरी लाइफ जीती हैं. आइए जानते हैं उन्होंने कहां तक पढ़ाई की है, उनकी नेटवर्थ कितनी है.

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अवनीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत महज 8 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी.
अवनीत कौर ने अपने करियर की शुरुआत महज 8 साल की उम्र में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी.
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उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो 'मेरी मां' में 'झिलमिल' का किरदार निभाकर की. हालांकि, उन्हें सबसे बड़ी पहचान 'चंद्र नंदिनी' और 'अलादीन - नाम तो सुना होगा' से मिली.
उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो 'मेरी मां' में 'झिलमिल' का किरदार निभाकर की. हालांकि, उन्हें सबसे बड़ी पहचान 'चंद्र नंदिनी' और 'अलादीन - नाम तो सुना होगा' से मिली.
Published at : 10 Jun 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Avneet Kaur

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