Tv पर ग्रैंड वेडिंग के चार महीने बाद अविका गौर ने फिर की शादी, मिलिंद के पेरेंट्स ने कहा,' हमारे जमाने में शादियों..'

Tv पर ग्रैंड वेडिंग के चार महीने बाद अविका गौर ने फिर की शादी, मिलिंद के पेरेंट्स ने कहा,' हमारे जमाने में शादियों..'

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अविका गौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 05:28 PM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अविका गौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो.

अविका गौर ने चार महीने पहले अपने लॉन्गटर्म बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी के संग टीवी पर सात फेरे लिए थे. अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर से अपना घर बसा लिया है,

अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी के संग पति पत्नी और पंगा शो में 4 महीने पहले सात फेरे लिए थे.
अविका गौर ने मिलिंद चंदवानी के संग पति पत्नी और पंगा शो में 4 महीने पहले सात फेरे लिए थे.
एक्ट्रेस के साथ-साथ अविका यूट्यूबर भी बन चुकी हैं. शादी के बाद से वो लगभग छोटी-बड़ी सारी डिटेल अपने व्लॉग के जरिए शेयर करती रहती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है.
एक्ट्रेस के साथ-साथ अविका यूट्यूबर भी बन चुकी हैं. शादी के बाद से वो लगभग छोटी-बड़ी सारी डिटेल अपने व्लॉग के जरिए शेयर करती रहती हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है.
Published at : 28 Jan 2026 05:27 PM (IST)
