रियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल

इस तस्वीर में अविका अपनी चूड़ियां फ्लान्ट करती नजर आ रही हैं. जिससे उनका ये पोज और भी खूबसूरत लग रहा है. ट्रेडिशनल कंगन और चूड़ियां दुल्हन के लुक में चार चांद लगा रही हैं. उनकी मुस्कान और ज्वेलरी की चमक तस्वीर को और भी खास बना रही है.