एक्सप्लोरर
रियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल
Avika Gor Bridal Look Photos: अविका गोर ने हाल ही में अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका ब्राइडल लुक देख फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे.
टीवी शो ‘बालिका वधू’ से फेमस हुईं एक्ट्रेस अविका गोर हाल ही में अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. अविका ने सोशल मीडिया पर अपने ब्राइडल लुक की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे. लाल जोड़े में अविका का ट्रेडिशनल लुक बेहद रॉयल लग रहा है और उन्होंने अपनी स्माइल से लुक को और भी ग्रेसफुल बना दिया है. चलिए देखते हैं अविका गोर की शादी की इन खास तस्वीरों की एक झलक.
Published at : 01 Oct 2025 07:52 PM (IST)
