हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनरियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल

रियल लाइफ में दुल्हन बनीं बालिका वधू की आनंदी, अविका गोर की वेडिंग तस्वीरें हुईं वायरल

Avika Gor Bridal Look Photos: अविका गोर ने हाल ही में अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका ब्राइडल लुक देख फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Avika Gor Bridal Look Photos: अविका गोर ने हाल ही में अपनी शादी की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें उनका ब्राइडल लुक देख फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे.

टीवी शो ‘बालिका वधू’ से फेमस हुईं एक्ट्रेस अविका गोर हाल ही में अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. अविका ने सोशल मीडिया पर अपने ब्राइडल लुक की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे. लाल जोड़े में अविका का ट्रेडिशनल लुक बेहद रॉयल लग रहा है और उन्होंने अपनी स्माइल से लुक को और भी ग्रेसफुल बना दिया है. चलिए देखते हैं अविका गोर की शादी की इन खास तस्वीरों की एक झलक.

1/7
अविका गोर ने हाल ही में अपने ब्राइडल लुक की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
अविका गोर ने हाल ही में अपने ब्राइडल लुक की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
2/7
अविका ने रेड कलर का हैवी वर्क लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन और सिल्वर की कढ़ाई है. लहंगे के साथ उन्होंने डबल दुपट्टा कैरी किया है, जिसमें एक हेड दुपट्टा उनके ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक को पूरा कर रहा है.
अविका ने रेड कलर का हैवी वर्क लहंगा पहना है, जिस पर गोल्डन और सिल्वर की कढ़ाई है. लहंगे के साथ उन्होंने डबल दुपट्टा कैरी किया है, जिसमें एक हेड दुपट्टा उनके ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक को पूरा कर रहा है.
3/7
साथ ही अविका ने ग्रीन कलर की हैवी नेकलेस, मांग टीका और नथ कैरी किया है जो उनके पूरे लुक को क्लासिक टच दे रहे हैं.
साथ ही अविका ने ग्रीन कलर की हैवी नेकलेस, मांग टीका और नथ कैरी किया है जो उनके पूरे लुक को क्लासिक टच दे रहे हैं.
4/7
अविका ने अपने मेकअप को काफी एलीगेंट रखा है न्यूड टोन मेकअप के साथ उन्होंने अपने इस ब्राइडल लुक को मॉडर्न टच दिया है.
अविका ने अपने मेकअप को काफी एलीगेंट रखा है न्यूड टोन मेकअप के साथ उन्होंने अपने इस ब्राइडल लुक को मॉडर्न टच दिया है.
5/7
लाल जोड़े में अविका अलग अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
लाल जोड़े में अविका अलग अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं.
6/7
इस तस्वीर में अविका गौर ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा है. लाल जोड़े में अविका का ये पोज़ बेहद ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लग रहा है.उनकी आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत इस फोटो को और अट्रैक्टिव बना रही है.
इस तस्वीर में अविका गौर ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक रखा है. लाल जोड़े में अविका का ये पोज़ बेहद ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल लग रहा है.उनकी आंखों की चमक और चेहरे की मासूमियत इस फोटो को और अट्रैक्टिव बना रही है.
7/7
इस तस्वीर में अविका अपनी चूड़ियां फ्लान्ट करती नजर आ रही हैं. जिससे उनका ये पोज और भी खूबसूरत लग रहा है. ट्रेडिशनल कंगन और चूड़ियां दुल्हन के लुक में चार चांद लगा रही हैं. उनकी मुस्कान और ज्वेलरी की चमक तस्वीर को और भी खास बना रही है.
इस तस्वीर में अविका अपनी चूड़ियां फ्लान्ट करती नजर आ रही हैं. जिससे उनका ये पोज और भी खूबसूरत लग रहा है. ट्रेडिशनल कंगन और चूड़ियां दुल्हन के लुक में चार चांद लगा रही हैं. उनकी मुस्कान और ज्वेलरी की चमक तस्वीर को और भी खास बना रही है.
Published at : 01 Oct 2025 07:52 PM (IST)
Tags :
Avika Gor Bridal Look

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election survey 2025: नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
हरियाणा
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
अस्थियां लेकर जा रहे परिवार की गाड़ी ट्रक में घुसी, ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे 
क्रिकेट
IND vs WI 1st Test Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे भारत-वेस्टइंडीज पहला टेस्ट? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Alia Bhatt का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
आलिया भट्ट का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
ट्रेंडिंग
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है! मेट्रो स्टेशन पर किस कर रहा था कपल लोगों ने बना लिया वीडियो- अब हो रहा वायरल
जनरल नॉलेज
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
कहां-कहां चल रहीं अटल कैंटीन जैसी स्कीम? इस राज्य में सिर्फ एक रुपये में मिलता है खाना
जनरल नॉलेज
Gandhi Jayanti 2025: इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
इस शख्स ने 18 साल पहले ही कर दी थी गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी, कही थी यह बात
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget