हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनबालिका से वधू तक... मिलिंद से शादी के बाद अविका ने शेयर की पहली तस्वीर, फैंस बोले- 'नजर न लगे'

बालिका से वधू तक... मिलिंद से शादी के बाद अविका ने शेयर की पहली तस्वीर, फैंस बोले- 'नजर न लगे'

Avika Gor Weds Milind Chandwani: टीवी की बेटी अविका गौर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने मिलिंद चंदवानी के साथ सात फेरे लिए हैं. अविका ने अब शादी की फोटोज शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 12:36 PM (IST)
Avika Gor Weds Milind Chandwani: टीवी की बेटी अविका गौर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने मिलिंद चंदवानी के साथ सात फेरे लिए हैं. अविका ने अब शादी की फोटोज शेयर की हैं.

अविका गौर को अपना जीवन साथी मिल गया है. उन्होंने टीवी सेट पर मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई है. शादी के बाद अविका ने फोटोज शेयर की हैं.

1/7
अविका और मिलिंद दोनों ही अपनी शादी पर बहुत प्यारे लग रहे थे. अब अविका ने शादी के बाद फोटोज शेयर की हैं.
अविका और मिलिंद दोनों ही अपनी शादी पर बहुत प्यारे लग रहे थे. अब अविका ने शादी के बाद फोटोज शेयर की हैं.
2/7
इन फोटोज में अविका और मिलिंद एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और खोए हुए हैं.
इन फोटोज में अविका और मिलिंद एक-दूसरे के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और खोए हुए हैं.
3/7
अविका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- बालिका से वधू.
अविका ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- बालिका से वधू.
4/7
अविका की इन फोटोज पर सबसे पहला कमेंट उनके पति मिलिंद ने किया है. मिलिंद ने लिखा- आई लव यू वाइफ, तुम्हारे साथ बूढ़ा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता.
अविका की इन फोटोज पर सबसे पहला कमेंट उनके पति मिलिंद ने किया है. मिलिंद ने लिखा- आई लव यू वाइफ, तुम्हारे साथ बूढ़ा होने का इंतज़ार नहीं कर सकता.
5/7
वहीं फैंस अविका और मिलिंद को ऐसे में साथ में देखकर बहुत खुश हो रहे हैं. वो इस क्यूट जोड़ी को देखकर कह रहे हैं नजर न लगे.
वहीं फैंस अविका और मिलिंद को ऐसे में साथ में देखकर बहुत खुश हो रहे हैं. वो इस क्यूट जोड़ी को देखकर कह रहे हैं नजर न लगे.
6/7
अविका के इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक कई लोग कमेंट करके बधाई दे रहे हैं. उनके इस पोस्ट को खूब लाइक किया जा रहा है.
अविका के इस पोस्ट पर सेलेब्स से लेकर फैंस तक कई लोग कमेंट करके बधाई दे रहे हैं. उनके इस पोस्ट को खूब लाइक किया जा रहा है.
7/7
बता दें अविका और मिलिंद की शादी पति पत्नी और पंगा के सेट पर हुई है. उनकी शादी में पेरेंट्स के साथ शो की पूरी टीम खूब मस्ती करती हुई नजर आई.
बता दें अविका और मिलिंद की शादी पति पत्नी और पंगा के सेट पर हुई है. उनकी शादी में पेरेंट्स के साथ शो की पूरी टीम खूब मस्ती करती हुई नजर आई.
Published at : 01 Oct 2025 12:30 PM (IST)
Tags :
Balika Vadhu Avika Gor Milind Chandwani

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Asia Cup 2025 Final: ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी शर्त, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
ACC चीफ मोहसिन नकवी का नया ड्रामा, एशिया कप ट्रॉफी देने के लिए रखी डिमांड, कहा - 'सूर्यकुमार को...'
महाराष्ट्र
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
ठाणे के गरबा महोत्सव में गैर-हिंदू व्यक्ति ने फेंके अंडे, माहौल खराब होने पर बौखलाए लोग, केस दर्ज
इंडिया
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
बिहार विधानसभा चुनाव का ये ताजा सर्वे उड़ा देगा BJP और नीतीश की नींद, सच हुए आंकड़े तो पलट जाएगा गेम
स्पोर्ट्स
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
सईद अजमल का बड़ा खुलासा, वर्ल्ड कप जीतने के बाद पाकिस्तान टीम को अपनी ही सरकार से मिला था धोखा
बॉलीवुड
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम और कंगना रनौत तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
शाहरुख खान से जॉन अब्राहम तक , बेहद लग्जरी हैं बॉलीवुड सितारों की वैनिटी वैन, खासियत जान उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जानें कब और कैसे करें डाउनलोड
हेल्थ
Physical Activity: रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
रोजाना करेंगे यह काम तो 13 तरह के कैंसर रहेंगे आपकी बॉडी से दूर, आज ही रुटीन में कर लें बदलाव
जनरल नॉलेज
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ट्रंप ने गाजा में बनाया बफर जोन, क्या भारत-पाकिस्तान और चीन के बीच भी है कुछ ऐसा सिस्टम?
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget