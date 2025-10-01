एक्सप्लोरर
बालिका से वधू तक... मिलिंद से शादी के बाद अविका ने शेयर की पहली तस्वीर, फैंस बोले- 'नजर न लगे'
Avika Gor Weds Milind Chandwani: टीवी की बेटी अविका गौर शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने मिलिंद चंदवानी के साथ सात फेरे लिए हैं. अविका ने अब शादी की फोटोज शेयर की हैं.
अविका गौर को अपना जीवन साथी मिल गया है. उन्होंने टीवी सेट पर मिलिंद चंदवानी से शादी रचाई है. शादी के बाद अविका ने फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 01 Oct 2025 12:30 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
बालिका से वधू तक... मिलिंद से शादी के बाद अविका ने शेयर की पहली तस्वीर, फैंस बोले- 'नजर न लगे'
टेलीविजन
7 Photos
