अविका गौर-मिलिंद चंदवानी का वेडिंग एल्बम, हल्दी-मेहंदी से शादी तक बेहद खूबसूरत लगीं 'बालिका वधू'

अविका गौर-मिलिंद चंदवानी का वेडिंग एल्बम, हल्दी-मेहंदी से शादी तक बेहद खूबसूरत लगीं 'बालिका वधू'

Avika Gor Wedding Pics: अभिनेत्री अविका गोर और उनके बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी अब शादीशुदा हो गए हैं. उनकी शादी ‘पति, पत्नी और पंगा’ के सेट पर हुई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 07:43 PM (IST)
Avika Gor Wedding Pics: अभिनेत्री अविका गोर और उनके बॉयफ्रेंड मिलिंद चंदवानी अब शादीशुदा हो गए हैं. उनकी शादी 'पति, पत्नी और पंगा' के सेट पर हुई.

बालिका वधू फेम अविका गोर भारतीय टेलीविजन की एक लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्हें मुख्य रूप से शो बालिका वधू में आनंदी के किरदार से पहचान मिली. उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता और कई टीवी और वेब प्रोजेक्ट्स में अपनी वर्सटिलटी दिखाई. अविका की शोहरत ने उन्हें टीवी इंडस्ट्री का एक जाना-पहचाना नाम बना दिया.

अविका गोर और उनके पति मिलिंद चंदवानी की शादी के फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनके वेडिंग फंक्शन के अलग-अलग लुक्स ने फैंस का दिल जीत लिया. चलिए देखते हैं उनके तीन खास लुक्स और कैसे उन्होंने हर रस्म में अपने आउटफिट और स्टाइल से सभी का ध्यान खींचा.
अविका गोर और उनके पति मिलिंद चंदवानी की शादी के फंक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. उनके वेडिंग फंक्शन के अलग-अलग लुक्स ने फैंस का दिल जीत लिया. चलिए देखते हैं उनके तीन खास लुक्स और कैसे उन्होंने हर रस्म में अपने आउटफिट और स्टाइल से सभी का ध्यान खींचा.
पहली फोटोज हल्दी सेरेमनी का मजेदार और कैंडिड लुक है. मिलिंद ब्लैक पैंट और शर्ट में नजर आ रहे थे और उनका पूरा शरीर हल्दी से ढका हुआ था. चेहरे पर हल्दी और उनकी मुस्कान ने उनका लुक बहुत ही नैचुरल और चीरफुल बना दिया. अविका ने रॉयल ब्लू कलर का सीक्विन और नेट वर्क वाला लहंगा पहना था. हल्दी की पीली झलक के साथ ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट उनका लुक और भी फ्रेश और एंजॉयिंग बना रहा था. यह लुक दोनों की बॉन्डिंग और उनकी मस्ती को साफ-साफ दिखा रहा है.
पहली फोटोज हल्दी सेरेमनी का मजेदार और कैंडिड लुक है. मिलिंद ब्लैक पैंट और शर्ट में नजर आ रहे थे और उनका पूरा शरीर हल्दी से ढका हुआ था. चेहरे पर हल्दी और उनकी मुस्कान ने उनका लुक बहुत ही नैचुरल और चीरफुल बना दिया. अविका ने रॉयल ब्लू कलर का सीक्विन और नेट वर्क वाला लहंगा पहना था. हल्दी की पीली झलक के साथ ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट उनका लुक और भी फ्रेश और एंजॉयिंग बना रहा था. यह लुक दोनों की बॉन्डिंग और उनकी मस्ती को साफ-साफ दिखा रहा है.
मेहंदी फंक्शन फोटोज में दोनों का मूड कलरफुल और फेस्टिव है. मिलिंद ने पर्पल रंग की मिरर-वर्क वाली वेस्ट और सफेद धोती पहनी हैं. लाल पगड़ी ने उनके लुक को ट्रेडिशनल गुजराती अंदाज में दिखाया हैं.
मेहंदी फंक्शन फोटोज में दोनों का मूड कलरफुल और फेस्टिव है. मिलिंद ने पर्पल रंग की मिरर-वर्क वाली वेस्ट और सफेद धोती पहनी हैं. लाल पगड़ी ने उनके लुक को ट्रेडिशनल गुजराती अंदाज में दिखाया हैं.
मेहंदी फंक्शन के लिए अविका ने मल्टीकलर चनिया-चोली कैरी की थी, जिस पर मिरर वर्क और रंग-बिरंगी कढ़ाई की गई थी. चोली पर डीप नेकलाइन और भारी दुपट्टा उनके ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरती से हाइलाइट रहा था. हल्की ज्वेलरी ने इस लुक को फंक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाया. इस लुक में दोनों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही थी.
मेहंदी फंक्शन के लिए अविका ने मल्टीकलर चनिया-चोली कैरी की थी, जिस पर मिरर वर्क और रंग-बिरंगी कढ़ाई की गई थी. चोली पर डीप नेकलाइन और भारी दुपट्टा उनके ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरती से हाइलाइट रहा था. हल्की ज्वेलरी ने इस लुक को फंक्शन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बनाया. इस लुक में दोनों की जोड़ी बेहद प्यारी लग रही थी.
वेडिंग लुक में अविका और मिलिंद का ट्रेडिशनल वेडिंग अवतार देखने को मिलता है. मिलिंद ने हल्के क्रीम रंग की शेरवानी पहनी हैं, जिस पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा और पगड़ी पहनी हुई हैं. गले में पर्ल्स और एमराल्ड की माला ने उनके लुक को रॉयल टच दिया.
वेडिंग लुक में अविका और मिलिंद का ट्रेडिशनल वेडिंग अवतार देखने को मिलता है. मिलिंद ने हल्के क्रीम रंग की शेरवानी पहनी हैं, जिस पर बारीक कढ़ाई का काम किया गया था. इसके साथ उन्होंने मैचिंग दुपट्टा और पगड़ी पहनी हुई हैं. गले में पर्ल्स और एमराल्ड की माला ने उनके लुक को रॉयल टच दिया.
वहीं वेडिंग लुक में अविका ने डार्क मैरून-रेड कलर का भारी लहंगा पहना था, जिस पर गोल्डन और हरे रंग का ज़री वर्क था. चोली और दुपट्टे पर गोटा-पट्टी और कढ़ाई का काम किया हुआ हैं. माथे का मांग-टीका, भारी नथ और लेयर्ड नेकलेस ने पूरे आउटफिट को परफेक्ट ब्राइडल टच दिया.
वहीं वेडिंग लुक में अविका ने डार्क मैरून-रेड कलर का भारी लहंगा पहना था, जिस पर गोल्डन और हरे रंग का ज़री वर्क था. चोली और दुपट्टे पर गोटा-पट्टी और कढ़ाई का काम किया हुआ हैं. माथे का मांग-टीका, भारी नथ और लेयर्ड नेकलेस ने पूरे आउटफिट को परफेक्ट ब्राइडल टच दिया.
इन तस्वीरों से साफ झलकता है कि अविका और मिलिंद की शादी के हर फंक्शन में उनके लुक्स और उनकी केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया. हर रस्म में उनका स्टाइल और चीरफुल सेलिब्रेशन की खासियत बन गई.
इन तस्वीरों से साफ झलकता है कि अविका और मिलिंद की शादी के हर फंक्शन में उनके लुक्स और उनकी केमिस्ट्री ने सभी का दिल जीत लिया. हर रस्म में उनका स्टाइल और चीरफुल सेलिब्रेशन की खासियत बन गई.
Published at : 30 Sep 2025 07:43 PM (IST)
Avika Gor Milind Chandwani Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

