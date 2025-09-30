अविका गौर-मिलिंद चंदवानी का वेडिंग एल्बम, हल्दी-मेहंदी से शादी तक बेहद खूबसूरत लगीं 'बालिका वधू'

पहली फोटोज हल्दी सेरेमनी का मजेदार और कैंडिड लुक है. मिलिंद ब्लैक पैंट और शर्ट में नजर आ रहे थे और उनका पूरा शरीर हल्दी से ढका हुआ था. चेहरे पर हल्दी और उनकी मुस्कान ने उनका लुक बहुत ही नैचुरल और चीरफुल बना दिया. अविका ने रॉयल ब्लू कलर का सीक्विन और नेट वर्क वाला लहंगा पहना था. हल्दी की पीली झलक के साथ ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट उनका लुक और भी फ्रेश और एंजॉयिंग बना रहा था. यह लुक दोनों की बॉन्डिंग और उनकी मस्ती को साफ-साफ दिखा रहा है.