हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअर्जुन बिजलानी के बर्थडे बैश में पहुंची 'राइज एंड फॉल' की पूरी टीम, रवि-सरगुन समेत इन स्टार्स ने भी मचाया धमाल

अर्जुन बिजलानी के बर्थडे बैश में पहुंची 'राइज एंड फॉल' की पूरी टीम, रवि-सरगुन समेत इन स्टार्स ने भी मचाया धमाल

Arjun Bijlani Birthday Bash: अर्जुन बिजलानी की बर्थडे पार्टी से अब कई स्टार्स ने फोटोज शेयर की हैं. जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 31 Oct 2025 07:31 PM (IST)
Arjun Bijlani Birthday Bash: अर्जुन बिजलानी की बर्थडे पार्टी से अब कई स्टार्स ने फोटोज शेयर की हैं. जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर...

टीवी एक्टर और 'राइज एंड फॉल' के विनर अर्जुन बिजलानी आज यानि 31 अक्टूबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर के बर्थडे पर उनकी वाइफ ने आधी रात एक शानदार पार्टी रखी थी. जिसमें उनकी फैमिली के अलावा कई बड़े स्टार शामिल हुए. नीचे देखिए तस्वीरें....

अर्जुन बिजलानी के बर्थडे बैश की इनसाइड तस्वीरें कई टीवी स्टार्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इसमें से एक में निया अर्जुन और उनकी वाइफ संग पोज देती दिखी.
अर्जुन बिजलानी के बर्थडे बैश की इनसाइड तस्वीरें कई टीवी स्टार्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इसमें से एक में निया अर्जुन और उनकी वाइफ संग पोज देती दिखी.
अर्जुन की पार्टी में 'राइज एंड फॉल' की टीम भी शामिल हुई. इसकी फोटोज अहाना कुमार ने अपने इंस्टा पर शेयर की हैं. जिसमें वो कीकू शारदा समेत कई कंटेस्टेंट के साथ सेल्फी क्लिक करती दिखी.
अर्जुन की पार्टी में 'राइज एंड फॉल' की टीम भी शामिल हुई. इसकी फोटोज अहाना कुमार ने अपने इंस्टा पर शेयर की हैं. जिसमें वो कीकू शारदा समेत कई कंटेस्टेंट के साथ सेल्फी क्लिक करती दिखी.
अहान की शेयर की गई तस्वीरों में से एक में एक्ट्रेस टीवी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर शरद केलकर के साथ भी मस्ती करती दिखी.
अहान की शेयर की गई तस्वीरों में से एक में एक्ट्रेस टीवी और बॉलीवुड के फेमस एक्टर शरद केलकर के साथ भी मस्ती करती दिखी.
अर्जुन बिजलानी के बर्थडे बैश में एक्टर करण कुंद्रा अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ पहुंचे. दोनों स्टाइलिश लुक में दिखे.
अर्जुन बिजलानी के बर्थडे बैश में एक्टर करण कुंद्रा अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश के साथ पहुंचे. दोनों स्टाइलिश लुक में दिखे.
अहाना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, ‘अर्जुन तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और तुम जहां भी जाते हो, खूबसूरत ऊर्जा लेकर आते हो..सारी टोली फिर से मिल गई’
अहाना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, 'अर्जुन तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार और तुम जहां भी जाते हो, खूबसूरत ऊर्जा लेकर आते हो..सारी टोली फिर से मिल गई'
इस पार्टी में टीवी का पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे भी पहुंचे. जो एक्ट्रेस ईशा मालवीय के साथ सेल्फी लेते नजर आए.
इस पार्टी में टीवी का पॉपुलर कपल सरगुन मेहता और रवि दुबे भी पहुंचे. जो एक्ट्रेस ईशा मालवीय के साथ सेल्फी लेते नजर आए.
ये फोटो ईशा मालवीय ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस में नजर आई.
ये फोटो ईशा मालवीय ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर की हैं. फोटोज में एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस में नजर आई.
Published at : 31 Oct 2025 07:31 PM (IST)
इंडिया
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
'आजादी की लड़ाई में आर्य समाज को वो सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे', दिल्ली में बोले पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
'यादवों पर टिप्पणी करोगे तो गोली मार दूंगा', BJP सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
