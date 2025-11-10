जन्नत जुबैर को आखिरी बार कलर्स चैनल के रिएलिटी शो खतरों के खिलाड़ी में देखा गया था. वहीं, अब एक्ट्रेसेस ओटीटी पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं. उन्हें हाल ही में द ट्रैटर्स में देखा गया. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 50.6 मिलियन फॉलोवर्स हैं.