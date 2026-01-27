'अनुपमा' की 'राही' रियल लाइफ में बनीं दुल्हनिया, कांजीवरम साड़ी पहन लगीं बेहद खूबसूरत

ये सगाई काफी सिंपल थी जिसमें केवल परिवार के सदस्य और करीबी रिश्तेदार ही मौजूर रहे. बता दें कि अद्रिजा और विग्नेश एक दूसरे को पिछले काफी समय से डेट कर रहे थे. दोनों कुछ दिन पहेल ही मथुरा- वृंदावन जाकर बांके बिहारी का आशिर्वाद लेकर भी आए थे.