'अनुपमा' की 'राही' रियल लाइफ में बनीं दुल्हनिया, कांजीवरम साड़ी पहन लगीं बेहद खूबसूरत
Adrija Roy Engagement: टीवी सीरियल 'अनुपमा' की 'राही', यानी अद्रिजा रॉय ने सगाई कर ली है. उकी सगाई की खूबसूरत फोटोज भी अब सामने आई हैं.
टीवी सीरियल 'अनुपमा' में 'राही' का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड के साथ सगाई कर ली है. ये सगाई साउथ इंडियन स्टाइल में हुई है, जिसमें कांजीवरम साड़ी पहनकर एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी सगाई के बेहद खूबसूरत फोटोज शेयर किए हैं.
Published at : 27 Jan 2026 04:23 PM (IST)
