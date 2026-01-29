एक्सप्लोरर
Anupamaa 9 Upcoming Twist: पराग को परिवार से मिलेगा धोखा, अनुपमा में आने वाले हैं ये 9 महा ट्विस्ट
Anupamaa Maha Twist: सीरियल अनुपमा में आने वाला है महा ट्विस्ट. अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा की अनुपमा ऑफिस के काम कर और चुनौतियों से थककर रास्ते में बेहोश हो जाएगी.
सीरियल अनुपमा में पराग अब मुश्किलों के जाल में फंस चुका है.रजनी अपनी हर चाल आजमा रही है किन न तो वो अनुपमा को परेशान कर पा रही है और न ही चॉल का हाल बिगाड़ पा रही है.इस बीच पराग धीरे-धीरे कर्ज में दबता जा रहा है.वहीं अनुपमा ने रजनी के सामने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और पहली बार अपना दुर्गा अवतार सामने लाकर उसे चौंका दिया है.
Published at : 29 Jan 2026 10:52 PM (IST)
