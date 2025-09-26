हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रुपाली गांगुली की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं 'अनुपमा'

रुपाली गांगुली की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं 'अनुपमा'

Rupali Gorgeous Looks: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली, जिन्हें लोग 'अनुपमा' के नाम से पहचानते हैं, अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 01:27 PM (IST)
Rupali Gorgeous Looks: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली, जिन्हें लोग ‘अनुपमा’ के नाम से पहचानते हैं, अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं.

टीवी की दुनिया की पॉपुलर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली आज हर घर में अनुपमा के नाम से मशहूर हैं. अपने दमदार एक्टिंग और सिंपलीसिटी भरे अंदाज से उन्होंने लाखों दर्शकों का दिल जीता है. रुपाली न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि असल जिंदगी में भी अपने फैशन और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि चाहे कोई भी आउटफिट हो, वह हर स्टाइल में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.

इस लुक में रूपाली ने हल्के हरे रंग की खूबसूरत साड़ी पहनी है जिस पर फूलों की प्रिंटिंग और बॉर्डर पर मिरर वर्क किया गया है, जो लुक को ट्रेंडी टच दे रहा है. इसके साथ मैचिंग स्लीवलेस ब्लाउज उनकी साड़ी को हाइलाइट कर रहा है. खुले बाल, न्यूड मेकअप और स्टेटमेंट ज्वेलरी जैसे बड़े रिंग्स और इयररिंग्स उनके पूरे लुक को पूरा कर रहे है.
इस लुक में रूपाली ने ऑफ-व्हाइट रंग की साड़ी पहनी है जिसे उन्होंने एक स्टाइलिश और हैवी वर्क वाले केप-जैकेट के साथ कैरी किया है, जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. गले में स्टेटमेंट नेकलेस, हाथों में चूड़ियां और खुले वेव्स के साथ बंधे बाल उनके लुक को पूरा कर रहे है.
इस लुक में रूपाली ने लाल रंग की प्लीटेड साड़ी पहनी है, जिसके साथ मैचिंग सीक्विन वर्क वाला जैकेट कैरी किया है. ये आउटफिट एक स्टाइलिश और पार्टी-रेडी वाइब दे रहा है. खुले घुंघराले बाल, न्यूड मेकअप और कानों में हल्के झुमके उनके लुक को पूरा कर रहे है.
रुपाली इस तस्वीर में हल्के गुलाबी प्रिंटेड पैन्ट और मैचिंग पेपलम कुर्ते में नजर आ रही हैं. खुले बाल और हल्का मेकअप उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं. ये ट्रेडिशनल लेकिन मॉडर्न टच वाला अंदाज़ उन्हें बेहद एलीगेंट और खूबसूरत दिखा रहा है.
इस लुक में रूपाली बेहद खूबसूरत और एलीगेंट लग रही हैं. उन्होंने पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी है जिस पर हल्के फूलों की कढ़ाई और बॉर्डर पर खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है. लाल पल्लू और बॉर्डर उनकी साड़ी को और भी रॉयल टच दे रहा है. खुले और हल्के कर्ल किए बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्का मेकअप और सोबर ज्वेलरी उनके पूरे लुक को पूरा कर रहीं है.
रुपाली इस लुक में हल्के पेस्टल ग्रीन एंब्रॉइडरी वाले आउटफिट में नजर आ रही हैं. ओपन हेयर और मिनिमल मेकअप उनके लुक को और भी एलीगेंट और रॉयल बना रहा हैं. इस लुक मे रुपाली काफी ग्रेसफुल लग रही हैं.
इस तस्वीर में रूपाली एक रॉयल लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने गहरे लाल और ऑरेंज शेड वाली बनारसी साड़ी पहनी है, जिस पर गोल्डन ज़री का काम किया गया है. खुले बाल, न्यूड मेकअप और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को पूरा कर रहे है.
इस तस्वीर में रुपाली ने एक रिच रेड सिल्क साड़ी पहनी है जिसमे गोल्डन बॉर्डर एक बेहद ट्रेडिशनल और रॉयल टच ऐड कर रहा हैं. खुले बाल, मिनिमल ज्वेलरी और प्यारी सी स्माइल उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रही है.
रूपाली इस तस्वीर में बेहद खूबसूरत लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने गहरे नीले रंग का खूबसूरत लहंगा-चोली पहना है, जिस पर गोल्डन कढ़ाई का काम है. नेट की स्टाइलिश दुपट्टा और लाइट्स उनके लुक को और भी खास बना रही हैं. गले में स्टोन चोकर, कानों में झुमके, हाथों में कंगन और बड़ी रिंग उनके लुक को रॉयल टच दे रहे हैं.
इस लुक में रूपाली बेहद एलीगेंट और ग्रेसफुल लग रही हैं. उन्होंने हल्के गुलाबी रंग का खूबसूरत लहंगा पहना है, जिस पर मल्टीकलर धागों और सीक्वेंस से कढ़ाई की गई है. मैचिंग दुपट्टा और सटल मेकअप उनके लुक को और खास बना रहा है. हाथों में चूड़ियां और बड़े रिंग्स उनकी ट्रेडिशनल वाइब को परफेक्ट बना रहे हैं.
Published at : 26 Sep 2025 01:27 PM (IST)
