एक्सप्लोरर
रुपाली गांगुली की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं 'अनुपमा'
Rupali Gorgeous Looks: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली, जिन्हें लोग ‘अनुपमा’ के नाम से पहचानते हैं, अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने स्टाइलिश लुक्स के लिए भी जानी जाती हैं.
टीवी की दुनिया की पॉपुलर एक्ट्रेस रुपाली गांगुली आज हर घर में अनुपमा के नाम से मशहूर हैं. अपने दमदार एक्टिंग और सिंपलीसिटी भरे अंदाज से उन्होंने लाखों दर्शकों का दिल जीता है. रुपाली न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि असल जिंदगी में भी अपने फैशन और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. उनकी तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि चाहे कोई भी आउटफिट हो, वह हर स्टाइल में बेहद खूबसूरत नजर आती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 01:27 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
टेलीविजन
10 Photos
जियो हॉट स्टार पर ट्रेंड कर रही हैं ये फिल्में-सीरीज, नंबर 1 पर सलमान खान के शो ने मारी बाजी
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की 'अक्षरा' है रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस, देखें प्रणाली राठौड़ की 10 तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बताएं कि...', ट्रंप से मुलाकात के बाद क्यों पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ से की ये गुजारिश?
दिल्ली NCR
दिल्ली में अब 13 जिले होंगे, प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव, समाप्त हो सकता है ये जिला
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
स्पोर्ट्स
एशिया कप टी20 के सबसे बड़े हिटर, जानिए किसके बल्ले से बरसे सबसे ज्यादा छक्के?
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
हिना खान के लेटेस्ट पोस्ट ने खींचा ध्यान, डिजाइनर आउटफिट में एक्ट्रेस ने गिराई बिजलियां
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion