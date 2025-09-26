रुपाली गांगुली की 10 खूबसूरत तस्वीरें: हर आउटफिट में दिलकश लगती हैं 'अनुपमा'

इस लुक में रूपाली बेहद खूबसूरत और एलीगेंट लग रही हैं. उन्होंने पीले रंग की सिल्क साड़ी पहनी है जिस पर हल्के फूलों की कढ़ाई और बॉर्डर पर खूबसूरत डिजाइन बना हुआ है. लाल पल्लू और बॉर्डर उनकी साड़ी को और भी रॉयल टच दे रहा है. खुले और हल्के कर्ल किए बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी, हल्का मेकअप और सोबर ज्वेलरी उनके पूरे लुक को पूरा कर रहीं है.