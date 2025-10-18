अभिनेत्री ने टीवी सीरियल जाना ना दिल से दूर से इंडस्ट्री में डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें 'कार्तिक पूर्णिमा' और 'तू आशिकी' जैसे शोज में भी देखा गया. इसके बाद उनकी एंट्री स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल 'अनुपमा' में हुई. इस शो से उन्हें किंजल के किरदार में घर-घर पहचान मिली और देखते ही देखते निधि शाह के फॉलोवर्स की लिस्ट भी बढ़ने लगी.