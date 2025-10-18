हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की बहू निधि शाह खूबसूरती में देती हैं बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर, ग्लैमरस लुक देखकर बढ़ जाएंगी धड़कनें

Nidhi Shah Glamorous Photos: निधि शाह ने सीरियल अनुपमा से खूब नाम कमाया. अब सोशल मीडिया पर वो अपना जलवा बिखेरती रहती हैं. हसीना की ये तस्वीरें देख आप भी अपना दिल हार बैठेंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 07:04 PM (IST)
निधि शाह आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. अक्सर ही देखा जाता है कि हसीना अपने लुक्स से फैंस को मुरीद बना लेती हैं. इन वायरल तस्वीरों में उनकी खूबसूरती देख आपकी धड़कनें भी तेज हो जाएंगी.

निधि शाह ने पॉपुलर सीरियल अनुपमा के जरिए अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया. इस शो में उन्हें अनुपमा की बहु किंजल के रोल में देखा गया और यही नाम उनकी पहचान बन गई. शो छोड़ने के बाद भी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं.
अभिनेत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर देखा गया है कि वो अपने अलग–अलग अंदाज से सभी को दीवाना बनाते रहती हैं. फैंस भी हर बार उनकी ऐसी खूबसूरती देख अपना दिल हार बैठते हैं.
हसीना की ग्लैमरस तस्वीरों को काफी पसंद किया जाता है. हर एक आउटफिट में निधि शाह का लुक ऐसा रहता है कि आप अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पाएंगे. इंडियन हो या वेस्टर्न हर आउटफिट में ही निधि शाह कहर ढाती हैं.
हसीना के करियर पर गौर करें तो उन्होंने 2013 की फिल्म 'मेरे डैड की मारुति' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्हें शाहिद कपूर की फिल्म 'फटा पोस्टर निकला हीरो' में भी कैमियो रोल में देखा गया था.
लेकिन बॉलीवुड में उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी हकदार निधि शाह असल मायने में थीं. फिल्मों में जब हसीना का सिक्का नहीं चला तब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का रुख किया. टीवी सीरियल्स में ऑडियंस ने उन्हें बहुत प्यार दिया और उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हुआ.
अभिनेत्री ने टीवी सीरियल जाना ना दिल से दूर से इंडस्ट्री में डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें 'कार्तिक पूर्णिमा' और 'तू आशिकी' जैसे शोज में भी देखा गया. इसके बाद उनकी एंट्री स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल 'अनुपमा' में हुई. इस शो से उन्हें किंजल के किरदार में घर-घर पहचान मिली और देखते ही देखते निधि शाह के फॉलोवर्स की लिस्ट भी बढ़ने लगी.
निधि शाह की खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की तगड़ी फैन फॉलोविंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 2.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
Published at : 18 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Anupamaa Nidhi Shah

Photo Gallery

Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
