हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनटीवी की 'अनुपमा' ने 15 मिनट में लिए थे सात फेरे, महज चंद घंटों में बना था शादी का प्लान

टीवी की 'अनुपमा' ने 15 मिनट में लिए थे सात फेरे, महज चंद घंटों में बना था शादी का प्लान

अनुपमा सीरियल में अनु का किरदार निभाकर और अपनी एक्टिंग से लोगो के दिल में खास जगह बना चुकी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की रियल लाइफ लव स्टोरी काफी फिल्मी है. उन्होंने अपने प्यार का कई साल इंतेजार किया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Feb 2026 12:13 PM (IST)
अनुपमा सीरियल में अनु का किरदार निभाकर और अपनी एक्टिंग से लोगो के दिल में खास जगह बना चुकी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की रियल लाइफ लव स्टोरी काफी फिल्मी है. उन्होंने अपने प्यार का कई साल इंतेजार किया था.

अनुपमा की लव लाइफ बेशक परेशानियों से भरी रही हो. लेकिन, रुपाली गांगुली की लव लाइफ काफी खूबसूरत है. उनकी लव स्टोरी से लेकर शादी तक की कहानी काफी मजेदार है.

1/10
एक इंटरव्यू में रुपाली गांगुली ने बताया था कि वो अपने पति अश्विन के वर्मा के संग शादी के पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहती थीं.
एक इंटरव्यू में रुपाली गांगुली ने बताया था कि वो अपने पति अश्विन के वर्मा के संग शादी के पहले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहती थीं.
2/10
इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कभी भी ग्रैंड वेडिंग के बिल्कुल हित में नहीं थी. उन्हें ये सब फिजूल और पैसो की बर्बादी लगती थी.
इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो कभी भी ग्रैंड वेडिंग के बिल्कुल हित में नहीं थी. उन्हें ये सब फिजूल और पैसो की बर्बादी लगती थी.
Published at : 03 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Rupali Ganguli

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के पीछे Donald Trump की साजिश? वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा खुलासा! | PM
India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
जनरल नॉलेज
Chief Election Commissioner Removal Rules: क्या चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या हैं नियम?
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या हैं नियम?
हेल्थ
High Protein Vegetarian Diet: सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
यूटिलिटी
इन छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार, जानें कैसे और कौन करता है अप्लाई?
इन छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार, जानें कैसे और कौन करता है अप्लाई?
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget