टीवी की 'अनुपमा' ने 15 मिनट में लिए थे सात फेरे, महज चंद घंटों में बना था शादी का प्लान
अनुपमा सीरियल में अनु का किरदार निभाकर और अपनी एक्टिंग से लोगो के दिल में खास जगह बना चुकी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली की रियल लाइफ लव स्टोरी काफी फिल्मी है. उन्होंने अपने प्यार का कई साल इंतेजार किया था.
अनुपमा की लव लाइफ बेशक परेशानियों से भरी रही हो. लेकिन, रुपाली गांगुली की लव लाइफ काफी खूबसूरत है. उनकी लव स्टोरी से लेकर शादी तक की कहानी काफी मजेदार है.
Published at : 03 Feb 2026 12:12 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
