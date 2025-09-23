एक्सप्लोरर
अनुपमा की समधन ग्लैमरस लुक में ढाती हैं कहर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Tassnim Nerurkar Glamorous Look: अनुपमा की समधन तस्नीम नेरुरकर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना रही हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें एलिगेंस और स्टाइल का परफेक्ट एग्जांपल दिखाती हैं.
अनुपमा फेम तस्नीम नेरुरकर यानी राखी दवे अक्सर अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज से सुर्खियों में रहती हैं.उनका ग्लैमरस लुक फैंस को बेहद पसंद आता है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. तस्नीम की तस्वीरें उनके एलिगेंट फैशन सेंस और पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाती हैं. टीवी पर नेगेटिव रोल निभाने वाली तस्नीम असल जिंदगी में काफी मॉडर्न और ग्लैमरस नजर आती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 12:15 PM (IST)
Anupamaa Tassnim Nerurkar
