हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअनुपमा की समधन ग्लैमरस लुक में ढाती हैं कहर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

अनुपमा की समधन ग्लैमरस लुक में ढाती हैं कहर, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Tassnim Nerurkar Glamorous Look: अनुपमा की समधन तस्नीम नेरुरकर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना रही हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें एलिगेंस और स्टाइल का परफेक्ट एग्जांपल दिखाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 12:15 PM (IST)
Tassnim Nerurkar Glamorous Look: अनुपमा की समधन तस्नीम नेरुरकर अपने ग्लैमरस अंदाज से फैंस को दीवाना बना रही हैं. उनकी खूबसूरत तस्वीरें एलिगेंस और स्टाइल का परफेक्ट एग्जांपल दिखाती हैं.

अनुपमा फेम तस्नीम नेरुरकर यानी राखी दवे अक्सर अपने स्टाइलिश और बोल्ड अंदाज से सुर्खियों में रहती हैं.उनका ग्लैमरस लुक फैंस को बेहद पसंद आता है और सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. तस्नीम की तस्वीरें उनके एलिगेंट फैशन सेंस और पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाती हैं. टीवी पर नेगेटिव रोल निभाने वाली तस्नीम असल जिंदगी में काफी मॉडर्न और ग्लैमरस नजर आती हैं.

तस्नीम नेरुरकर, जिन्हें पहले तस्नीम शेख के नाम से जाना जाता था, एक मशहूर भारतीय टीवी एक्ट्रेस हैं.
तस्नीम नेरुरकर, जिन्हें पहले तस्नीम शेख के नाम से जाना जाता था, एक मशहूर भारतीय टीवी एक्ट्रेस हैं.
उन्होंने कई पॉपुलर सीरियल्स में काम किया है और खासकर नेगेटिव रोल्स में अपनी अलग पहचान बनाई है.
उन्होंने कई पॉपुलर सीरियल्स में काम किया है और खासकर नेगेटिव रोल्स में अपनी अलग पहचान बनाई है.
तस्नीम ने अपना टीवी करियर साल 1997 में शुरू किया था, जब उन्होंने
तस्नीम ने अपना टीवी करियर साल 1997 में शुरू किया था, जब उन्होंने "सैटरडे सस्पेंस" जैसे शो में काम किया.
उन्हें सबसे ज्यादा पहचान
उन्हें सबसे ज्यादा पहचान "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" सीरियल से मिली, जिसमें उन्होंने मोहिनी का नेगेटिव किरदार निभाया था.
इसके अलावा वो
इसके अलावा वो "अनुपमा" में राखी दवे के रोल में नजर आईं और "कुसुम", "किस देश में है मेरा दिल" जैसे शोज में भी काम किया.
तस्नीम ने कुछ साल एक्टिंग से ब्रेक लिया था, कहा जाता है कि 2009 से 2016 के बीच उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया.
तस्नीम ने कुछ साल एक्टिंग से ब्रेक लिया था, कहा जाता है कि 2009 से 2016 के बीच उन्होंने ज्यादा काम नहीं किया.
ब्रेक के बाद उन्होंने टीवी पर वापसी की और नए लुक और अंदाज में फिर से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं.
ब्रेक के बाद उन्होंने टीवी पर वापसी की और नए लुक और अंदाज में फिर से दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गईं.
असल जिंदगी में तस्नीम बहुत शांत और परिवार को महत्व देने वाली इंसान हैं, साथ ही मीडिया और अपने काम से जुड़ी रहती हैं.
असल जिंदगी में तस्नीम बहुत शांत और परिवार को महत्व देने वाली इंसान हैं, साथ ही मीडिया और अपने काम से जुड़ी रहती हैं.
तस्नीम नेरुरकर की शादी 2006 में समीर नेरुरकर से हुई थी, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम तिया नेरुरकर है.
तस्नीम नेरुरकर की शादी 2006 में समीर नेरुरकर से हुई थी, जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम तिया नेरुरकर है.
तस्नीम अपनी फैमिली और प्रोफेशन दोनों को अच्छे से बैलेंस करती हैं और अपनी सादगी व स्टाइल से फैंस का दिल जीतती हैं.
तस्नीम अपनी फैमिली और प्रोफेशन दोनों को अच्छे से बैलेंस करती हैं और अपनी सादगी व स्टाइल से फैंस का दिल जीतती हैं.
Published at : 23 Sep 2025 12:15 PM (IST)
