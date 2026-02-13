अनुपमा से दयाबेन तक, टीवी की ये अनपढ़ बहुएं जानें कितनी हैं पढ़ी-लिखी

टीवी सीरियल 'इमली' के पहले सीजन में मुख्य भूमिका निभाकर लोगों का दिल जीत चुकी 19 साल की एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर काफी फेमस है और अलग पहचान बना चुकी है और इतना ही नहीं बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है. एक्ट्रेस फिलहाल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं.इसके अलावा मोनिका वर्मा के सहजमुद्रा एक्टिंग एकेडमी से एक्टिंग कोर्स की डिग्री भी हासिल किया है.