अनुपमा से दयाबेन तक, टीवी की ये अनपढ़ बहुएं जानें कितनी हैं पढ़ी-लिखी

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनअनुपमा से दयाबेन तक, टीवी की ये अनपढ़ बहुएं जानें कितनी हैं पढ़ी-लिखी

टीवी सीरियल्स में अनपढ़ महिला की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अनुपमा से दयाबेन तक रियल लाइफ में बेहद पढ़ी-लिखा हैं. चलिए जानते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में...

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 05:18 PM (IST)
रुपाली गांगुली से लेकर दिशा वकानी तक ने अपने-अपने सीरियल्स में अनपढ़ महिलाओं की भूमिका निभाई है. लेकिन, ये हसीनाएं रियल लाइफ में कितनी पढ़ी-लिखी हैं इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे.

टीवी सीरियल 'इमली' के पहले सीजन में मुख्य भूमिका निभाकर लोगों का दिल जीत चुकी 19 साल की एक्ट्रेस सुंबुल तौकीर काफी फेमस है और अलग पहचान बना चुकी है और इतना ही नहीं बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है. एक्ट्रेस फिलहाल प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं.इसके अलावा मोनिका वर्मा के सहजमुद्रा एक्टिंग एकेडमी से एक्टिंग कोर्स की डिग्री भी हासिल किया है.
टीवी सीरियल 'अनुपमा' से लंबे समय तक लोगों के दिल में राज कर रही कम पढ़ी-लिखी अनु यानी रुपाली गांगुली असल जिंदगी में होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है और इंग्लिश भी फर्राटेदार बोलती है.
