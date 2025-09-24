हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'अनुपमा' की सौतन की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर अनुज भी एक पल के लिए हार बैठा था दिल

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में श्रुति की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुकीर्ति कांडपाल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 02:05 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में श्रुति की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सुकीर्ति कांडपाल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.

सुकीर्ति कांडपाल की जब अनुपमा में एंट्री हुई थी तो शो काफी मजेदार हो गया था. शो में एक ट्रैक ऐसा भी था जब श्रुति और अनुज की शादी होने वाली होती है.

1/10
सुकीर्ति कंडपाल ने अनुपमा में श्रुति की भूमिका निभाकर बहुत ही कम समय में दर्शकों का दिल जीत लिया था.
सुकीर्ति कंडपाल ने अनुपमा में श्रुति की भूमिका निभाकर बहुत ही कम समय में दर्शकों का दिल जीत लिया था.
2/10
सुकीर्ति कंडपाल बेशक एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करती हैं.
सुकीर्ति कंडपाल बेशक एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत कम बात करती हैं.
3/10
लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सुकीर्ति जब 23 साल की थीं तब ही वो शादी करने वाली थीं. लेकिन बाद में कैंसिल हो गई.
लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सुकीर्ति जब 23 साल की थीं तब ही वो शादी करने वाली थीं. लेकिन बाद में कैंसिल हो गई.
4/10
टाइम्स ऑफ इंडिया को सुकीर्ति कंडपाल ने 2019 में इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कई साल पहले शादी करने वाली थीं.
टाइम्स ऑफ इंडिया को सुकीर्ति कंडपाल ने 2019 में इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कई साल पहले शादी करने वाली थीं.
5/10
सुकीर्ति ने कहा था कि वो मानवेंद्र सिंह शेखावत नामक लड़के को डेट कर रही थीं.
सुकीर्ति ने कहा था कि वो मानवेंद्र सिंह शेखावत नामक लड़के को डेट कर रही थीं.
6/10
सुकीर्ति ने बताया था कि उनके एक्स मानवेंद्र एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते थे.
सुकीर्ति ने बताया था कि उनके एक्स मानवेंद्र एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते थे.
7/10
कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने शादी का प्लान बना लिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था.
कई सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद कपल ने शादी का प्लान बना लिया था. लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था.
8/10
शादी तो नहीं हुई लेकिन दोनों का ब्रेकअप जरूर हो गया. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो शादी के लिए तैयार नहीं थीं.
शादी तो नहीं हुई लेकिन दोनों का ब्रेकअप जरूर हो गया. एक्ट्रेस ने कहा था कि वो शादी के लिए तैयार नहीं थीं.
9/10
सुकीर्ति ने बताया कि उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी. उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो शादी के बाद अपने करियर को संभाल पाएंगी या नहीं.
सुकीर्ति ने बताया कि उस वक्त उनकी उम्र काफी कम थी. उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो शादी के बाद अपने करियर को संभाल पाएंगी या नहीं.
10/10
सुकीर्ति 37 साल की हो चुकी हैं. वो बेहद ही फिट और ग्लैमरस हैं. एक्ट्रेस का भी शादी करने का कोई प्लान नहीं है.
सुकीर्ति 37 साल की हो चुकी हैं. वो बेहद ही फिट और ग्लैमरस हैं. एक्ट्रेस का भी शादी करने का कोई प्लान नहीं है.
Published at : 24 Sep 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama Sukirti Kandpal

Photo Gallery

Embed widget