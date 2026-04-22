शिवानी गोसाईं ने बताया था कि उनके पति और ससुराल के लोग उन पर खूब अत्याचार किया करते थे. उन्हें कहीं भी आना-जाना मना था. साथ ही जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं, तब उन्हें खूब मारा-पीटा जाता था,जिससे परेशान होकर उन्होंने ससुराल छोड़ दिया.