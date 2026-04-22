हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदो पति एक बॉयफ्रेंड, फिर भी 'अनुपमा' की इस एक्ट्रेस को प्यार नहीं हुआ नसीब, प्रेग्नेंसी में झेला अत्याचार

दो पति एक बॉयफ्रेंड, फिर भी 'अनुपमा' की इस एक्ट्रेस को प्यार नहीं हुआ नसीब, प्रेग्नेंसी में झेला अत्याचार

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में मेघा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवानी गोसाईं ने अपनी जिंदगी में काफी दर्द झेला है. एक या दो बार नहीं उन्हें तीन बार धोखा मिला है.

By : अनुराधा राज  | Updated at : 22 Apr 2026 03:39 PM (IST)
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में मेघा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवानी गोसाईं ने अपनी जिंदगी में काफी दर्द झेला है. एक या दो बार नहीं उन्हें तीन बार धोखा मिला है.

शिवानी गोसाईं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अनुपमा से पहले कहानी घर-घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे शोज में काम किया था. एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही, उन्हें पर्सनल लाइफ में उतनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा.

1/7
शिवानी गोसाईं जब सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में पहुंची थीं तो उन्होंने बताया था कि महज 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी कर ली थी. उन्हें लगता था कि शादी के बाद ससुराल में आराम से रहेंगी.लेकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ.
शिवानी गोसाईं जब सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में पहुंची थीं तो उन्होंने बताया था कि महज 17 साल की उम्र में उन्होंने पहली शादी कर ली थी. उन्हें लगता था कि शादी के बाद ससुराल में आराम से रहेंगी.लेकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ.
2/7
शिवानी गोसाईं ने बताया था कि उनके पति और ससुराल के लोग उन पर खूब अत्याचार किया करते थे. उन्हें कहीं भी आना-जाना मना था. साथ ही जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं, तब उन्हें खूब मारा-पीटा जाता था,जिससे परेशान होकर उन्होंने ससुराल छोड़ दिया.
शिवानी गोसाईं ने बताया था कि उनके पति और ससुराल के लोग उन पर खूब अत्याचार किया करते थे. उन्हें कहीं भी आना-जाना मना था. साथ ही जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थीं, तब उन्हें खूब मारा-पीटा जाता था,जिससे परेशान होकर उन्होंने ससुराल छोड़ दिया.
Published at : 22 Apr 2026 03:39 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Bhooth Bangla Box Office Day 6 Live: छठे दिन भी 'भूत बंगला' मचा रही धमाल, अब तक कलेक्शन 74 करोड़ के हुआ पार
Live: छठे दिन भी 'भूत बंगला' मचा रही धमाल, अब तक कलेक्शन 74 करोड़ के हुआ पार
मनोरंजन
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
मनोरंजन
सलमान खान ने शुरू की वामशी संग फिल्म की शूटिंग, नयनतारा होंगी लीड हीरोइन, वीडियो वायरल
सलमान खान ने शुरू की वामशी संग फिल्म की शूटिंग, नयनतारा होंगी लीड हीरोइन
मनोरंजन
तमन्ना से ब्रेकअप के बाद विजय वर्मा की लाइफ में हुई मिस्ट्री वुमन की एंट्री, जानें- कौन हैं Aaliyah Qureshi, शाहरुख खान की फिल्म से किया था डेब्यू
विजय वर्मा की लाइफ में हुई मिस्ट्री वुमन की एंट्री, जानें- कौन हैं आलिया कुरैशी?
Advertisement

वीडियोज

Iran US War ceasefire: ईरान का Trump को करारा जवाब! Ceasefire को बताया 'धोखा'! | IRGC | Ghalibaf
IRGC Firing On Ship in Hormuz:Trump के Ceasefire बढ़ाते ही भड़का ईरान ,IRGC की ताबड़तोड़ फायरिंग!
US-Iran War: Trump की नाकाबंदी से भड़का ईरान | Strait of Hormuz Crisis | Ceasefire | Middle East
Islamabad Peace Talks : इंटरनेशनल मंच पर Pakistan शर्मिंदा Iran ने पलटी मार दी! | Ceasefire | USA
Hyundai Creta 1.5 IVT automatic long term Review: Best variant to buy? #hyundai #creta #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
महिलाओं की ‘सोच’: राजनीतिक वर्गीकरण का नया तरीका
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खत्म होने का झूठा दावा कर रहे थे ट्रंप? पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानें क्या हुआ खुलासा
ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खत्म होने का झूठा दावा कर रहे थे ट्रंप? पेंटागन की रिपोर्ट ने बढ़ा दी अमेरिका की टेंशन, जानें क्या हुआ खुलासा
जम्मू और कश्मीर
पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पाकिस्तान चाहे भी तो...'
पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, 'पाकिस्तान चाहे भी तो...'
बॉलीवुड
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
सेकंड प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद दीपिका की पहली तस्वीर आई सामने, रणवीर सिंह नहीं इस शख्स के साथ आईं नजर
इंडिया
West Bengal Elections ED Raid: बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता
बंगाल में नुसरत जहां समेत ED की रडार पर कौन-कौन, 24 घंटों में ताबड़तोड़ छापे, कोलकाता के DCP लापता
आईपीएल 2026
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
MI vs SRH: 68 गेंद, 10 चौके, 10 छक्के नाबाद 135 रन, दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करने के बाद अभिषेक शर्मा ने ये क्या कह दिया
विश्व
Explained: सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा रिफंड?
सूद समेत 12 बिलियन डॉलर लौटाएंगे ट्रंप! US टैरिफ के मुआवजे में भारत को कब और कैसे मिलेगा पैसा?
इंडिया
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भारतीय वायुसेना ने दिखाई ताकत, आसमान में गरजे तेजस-सुखोई और जगुआर, देखें Video 
ऑटो
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
Suzuki Avenis का नया स्टाइलिश एडिशन लॉन्च, जानिए कीमत और खासियत
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Embed widget