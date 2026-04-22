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दो पति एक बॉयफ्रेंड, फिर भी 'अनुपमा' की इस एक्ट्रेस को प्यार नहीं हुआ नसीब, प्रेग्नेंसी में झेला अत्याचार
रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में मेघा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शिवानी गोसाईं ने अपनी जिंदगी में काफी दर्द झेला है. एक या दो बार नहीं उन्हें तीन बार धोखा मिला है.
शिवानी गोसाईं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अनुपमा से पहले कहानी घर-घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे शोज में काम किया था. एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जितनी अच्छी रही, उन्हें पर्सनल लाइफ में उतनी ही तकलीफों का सामना करना पड़ा.
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Published at : 22 Apr 2026 03:39 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly Anupama
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