टीवी की 'अनुपमा' किस धर्म को मानती हैं? 48 साल की उम्र में कितने करोड़ की हैं मालकिन? जानें इनकम और नेटवर्थ

टीवी की 'अनुपमा' किस धर्म को मानती हैं? 48 साल की उम्र में कितने करोड़ की हैं मालकिन? जानें इनकम और नेटवर्थ

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में लीड रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रुपाली गांगुली किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 06:05 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में लीड रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली रुपाली गांगुली किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं.

रुपाली गांगुली के फैंस उनके बारे में छोटी-बड़ी हर डिटेल जानने के लिए बेताब रहते हैं. फैंस अक्सर ये जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेस किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं और कितनी संपत्ति की मालकिन हैं.

1/7
रुपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 में कोलकाता में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था.एक्ट्रेस के पिता का नाम अनिल गांगुली था जो एक निर्देशक थे.
रुपाली गांगुली का जन्म 5 अप्रैल 1977 में कोलकाता में एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था.एक्ट्रेस के पिता का नाम अनिल गांगुली था जो एक निर्देशक थे.
2/7
रुपाली गांगुली एक बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे में वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं.
रुपाली गांगुली एक बंगाली हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं, ऐसे में वो हिंदू धर्म का पालन करती हैं.
3/7
रुपाली गांगुली को पूजा-पाठ करना बेहद पसंद है. वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं, इसका नजारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट में देखने को मिल जाता है.
रुपाली गांगुली को पूजा-पाठ करना बेहद पसंद है. वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं, इसका नजारा उनके सोशल मीडिया पोस्ट में देखने को मिल जाता है.
4/7
रुपाली गांगुली ने अश्विन के वर्मा संग शादी की है. एक्ट्रेस के पति भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं. इस कपल का एक बेटा है जिसका नाम रेयांश रखा है.
रुपाली गांगुली ने अश्विन के वर्मा संग शादी की है. एक्ट्रेस के पति भी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं. इस कपल का एक बेटा है जिसका नाम रेयांश रखा है.
5/7
रुपाली गांगुली 48 साल की हो चुकी हैं और बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं. एक्ट्रेस अनुपमा के लिए प्रति एपिसोड 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
रुपाली गांगुली 48 साल की हो चुकी हैं और बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं. एक्ट्रेस अनुपमा के लिए प्रति एपिसोड 3 लाख रुपये चार्ज करती हैं.
6/7
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार रुपाली गांगुली की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और बिजनेस से मोटी कमाई करती हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार रुपाली गांगुली की नेटवर्थ 20 करोड़ रुपये है. एक्ट्रेस ब्रांड एंडोर्समेंट, सोशल मीडिया और बिजनेस से मोटी कमाई करती हैं.
7/7
रुपाली ने 2000 में अपने पिता के साथ मिलकर विज्ञपान एजेंसी की सह-स्थापना की थी. इस एजेंसी के बैनर तले फिल्मों और विज्ञापनों का निर्माण किया जाता है.
रुपाली ने 2000 में अपने पिता के साथ मिलकर विज्ञपान एजेंसी की सह-स्थापना की थी. इस एजेंसी के बैनर तले फिल्मों और विज्ञापनों का निर्माण किया जाता है.
Published at : 07 Nov 2025 06:05 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
