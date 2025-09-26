हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की बेटी की 10 तस्वीरें, ग्लैमर के मामले में करीना कपूर से लेकर जाह्नवी कपूर तक को देती हैं मात

'अनुपमा' की बेटी की 10 तस्वीरें, ग्लैमर के मामले में करीना कपूर से लेकर जाह्नवी कपूर तक को देती हैं मात

स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. दर्शक जितना इस शो को पसंद करते हैं, उतना ही इसके सभी कलाकारों को भी पसंद करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 06:11 PM (IST)
स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. दर्शक जितना इस शो को पसंद करते हैं, उतना ही इसके सभी कलाकारों को भी पसंद करते हैं.

ऐसे में अनुपमा की बेटी राही भी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. शो में अद्रिजा रॉय को राही के कैरेक्टर में देखा जा रहा है. उन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

1/10
आपको पता होगा कि अनुपमा में अद्रिजा रॉय की रातोंरात एंट्री हुई थी. उन्होंने शो में अलीशा परवीन को रिप्लेस किया था.
आपको पता होगा कि अनुपमा में अद्रिजा रॉय की रातोंरात एंट्री हुई थी. उन्होंने शो में अलीशा परवीन को रिप्लेस किया था.
2/10
अद्रिजा रॉय ने 2016 में बंगाली टीवी शो Bedini Moluar Kotha से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
अद्रिजा रॉय ने 2016 में बंगाली टीवी शो Bedini Moluar Kotha से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी.
3/10
अद्रिजा एक बंगाली एक्ट्रेंस हैं, जो वहां की कई टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं.एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी मिली दुर्गा और चारू सीरियल के जरिए.
अद्रिजा एक बंगाली एक्ट्रेंस हैं, जो वहां की कई टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं.एक्ट्रेस को पॉपुलैरिटी मिली दुर्गा और चारू सीरियल के जरिए.
4/10
इसके बाद अद्रिजा ने इमली सीरियल में इमली राना रेड्डी की भूमिका निभाई थी. इस शो से उन्हें हिंदी बेल्ट में काफी पॉपुलैरिटी मिली.
इसके बाद अद्रिजा ने इमली सीरियल में इमली राना रेड्डी की भूमिका निभाई थी. इस शो से उन्हें हिंदी बेल्ट में काफी पॉपुलैरिटी मिली.
5/10
श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर के शो कुंडली भाग्य का भी हिस्सा रह चुकी हैं अद्रिजा.इस शो में उन्होंने सना सैय्यद को रिप्लेस किया था.
श्रद्धा आर्या और धीरज धूपर के शो कुंडली भाग्य का भी हिस्सा रह चुकी हैं अद्रिजा.इस शो में उन्होंने सना सैय्यद को रिप्लेस किया था.
6/10
अद्रिजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सना को रिप्लेस करने की वजह से वो काफी दबाव में थीं और उन्हें डर था कि दर्शक उन्हें स्वीकार कर पाएंगे या नहीं.
अद्रिजा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सना को रिप्लेस करने की वजह से वो काफी दबाव में थीं और उन्हें डर था कि दर्शक उन्हें स्वीकार कर पाएंगे या नहीं.
7/10
रिपोर्ट के अनुसार अद्रिजा रॉय नेशनल लेवल की एथलीट रह चुकी हैं. एक्टिंग में आने से पहले वो नेशनल लेवल की स्प्रिंटर यानी धावक रहीं.
रिपोर्ट के अनुसार अद्रिजा रॉय नेशनल लेवल की एथलीट रह चुकी हैं. एक्टिंग में आने से पहले वो नेशनल लेवल की स्प्रिंटर यानी धावक रहीं.
8/10
अद्रिजा ने एक इंटरव्यू में कहा जा कि उनके पित चाहते थे कि वो एथलीट बनें.वो पश्मिम बंगाल में नेशनल लेवल पर गेम खेल चुकी हैं और स्प्रिंटिंग में मेडल्स जीत चुकी हैं.
अद्रिजा ने एक इंटरव्यू में कहा जा कि उनके पित चाहते थे कि वो एथलीट बनें.वो पश्मिम बंगाल में नेशनल लेवल पर गेम खेल चुकी हैं और स्प्रिंटिंग में मेडल्स जीत चुकी हैं.
9/10
हालांकि, अद्रिजा जब कॉलेज के दौरान थिएटर करने लगीं तो उन्हें लगा कि एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए.
हालांकि, अद्रिजा जब कॉलेज के दौरान थिएटर करने लगीं तो उन्हें लगा कि एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहिए.
10/10
उसके बाद अद्रिजा ने ऑडिशन देना शुरू किया और आखिरकार उन्हें कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल ही गई.
उसके बाद अद्रिजा ने ऑडिशन देना शुरू किया और आखिरकार उन्हें कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिल ही गई.
Published at : 26 Sep 2025 06:11 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama Adrija Roy

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
दिल्ली NCR
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
दिल्ली सरकार का फैसला, बकाया बिल को लेकर किया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की 'ओछी हरकत', बचने के लिए धोनी-विराट का लिया नाम
टेलीविजन
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा की सास की 10 तस्वीरें, ग्लैमर में बहू से चार कदम हैं आगे
नायरा की सास हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
इंडिया
Bihar Election: बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार की 36 सीटों पर जनसुराज पार्टी की पकड़ मजबूत, क्या NDA और महागठबंधन को देगी मात? जानें सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़े
बिहार
Priyanka Gandhi: मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया
मोतिहारी में फिर टूटता पप्पू यादव का दिल! प्रियंका गांधी के इशारे ने बचा लिया
ब्यूटी
Hair Texture Change After Pregnancy: गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
गर्भावस्था के बाद बालों का टेक्सचर बदलना आम है या चिंता की बात है? जानें कारण
शिक्षा
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
एजुकेशन फील्ड में बड़ी सफलता, भारत में स्कूल ड्रॉपआउट दर में बड़ी कमी
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget