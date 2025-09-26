एक्सप्लोरर
'अनुपमा' की बेटी की 10 तस्वीरें, ग्लैमर के मामले में करीना कपूर से लेकर जाह्नवी कपूर तक को देती हैं मात
स्टार प्लस का पॉपुलर शो अनुपमा टीआरपी लिस्ट में टॉप पर है. दर्शक जितना इस शो को पसंद करते हैं, उतना ही इसके सभी कलाकारों को भी पसंद करते हैं.
ऐसे में अनुपमा की बेटी राही भी हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. शो में अद्रिजा रॉय को राही के कैरेक्टर में देखा जा रहा है. उन्हें लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 06:11 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly Anupama Adrija Roy
