हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी

'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में राही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अद्रिजा रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर अलग पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jan 2026 07:03 PM (IST)
अनुपमा की राही यानी अद्रिजा रॉय ने हाल ही में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है. हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के संग सगाई की है.

अनुपमा की राही यानी अद्रिजा रॉय ने हाल ही में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है. हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के संग सगाई की है.

अद्रिजा रॉय की सगाई पहले तमिल रीति-रिवाज से हुई थी, जिसमें उनकी फैमिली और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे. लेकिन, उसके बाद शाम को एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें विग्नेश और अद्रिजा ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई थी.
अद्रिजा और विग्नेश की सगाई की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने सीक्रेट तस्वीरें शेयर की हैं.
अद्रिजा और विग्नेश की सगाई की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने सीक्रेट तस्वीरें शेयर की हैं.
अद्रिजा और विग्नेश की सगाई की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने सीक्रेट तस्वीरें शेयर की हैं.
Published at : 30 Jan 2026 07:01 PM (IST)
Rupali Ganguly Anupama Adrija Roy

टेलीविजन फोटो गैलरी

