'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी

अद्रिजा रॉय की सगाई पहले तमिल रीति-रिवाज से हुई थी, जिसमें उनकी फैमिली और करीबी रिश्तेदार शामिल हुए थे. लेकिन, उसके बाद शाम को एक ग्रैंड पार्टी का आयोजन हुआ था, जिसमें विग्नेश और अद्रिजा ने एक-दूसरे को अंगूठी पहनाई थी.