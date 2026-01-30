एक्सप्लोरर
'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में राही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली अद्रिजा रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर अलग पहचान बनाई है.
अनुपमा की राही यानी अद्रिजा रॉय ने हाल ही में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है. हाल ही में उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विग्नेश अय्यर के संग सगाई की है.
1/7
2/7
Published at : 30 Jan 2026 07:01 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly Anupama Adrija Roy
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी
टेलीविजन
7 Photos
आखिर किस मजबूरी में 1 साल की बेटी को घर छोड़ युविका- प्रिंस नरूला को करना पड़ रहा है रिएलिटी शो
टेलीविजन
10 Photos
तुलसी के बेटे-बहू की फिल्मी है लव स्टोरी, पहली पत्नी को छोड़ करण ने नंदिनी संग की थी शादी
टेलीविजन
7 Photos
प्रिंस नरूला किसे मानते हैं अपने सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी? 'द 50' पर एक्टर ने बताया नाम
टेलीविजन
9 Photos
अक्रिति नेगी का बॉयफ्रेंड अंशुमत से हुआ ब्रेकअप, पोस्ट में लिखा- 'अब हम साथ नहीं हैं'
टेलीविजन
9 Photos
सलमान खान के साथ क्यों हुआ था आकाशदीप सहगल का विवाद? 9 साल बाद एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
SC का बड़ा फैसला, मासिक धर्म स्वच्छता को बताया जीवन के अधिकार का हिस्सा, स्कूलों में सैनिटरी पैड मुहैया कराने का आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री को बीजेपी विधायक ने रोका तो अखिलेश यादव ने ली चुटकी, 'ये तो सैंपल है...'
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
'अनुपमा' की बेटी राही ने शेयर की सगाई की अनदेखी तस्वीरें, होने वाले पति विग्नेश संग हुईं कोजी
टेलीविजन
7 Photos
आखिर किस मजबूरी में 1 साल की बेटी को घर छोड़ युविका- प्रिंस नरूला को करना पड़ रहा है रिएलिटी शो
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion