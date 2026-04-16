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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें

'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में राही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अद्रिजा रॉय किसी पहचान की मोहता नहीं हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 Apr 2026 05:31 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में राही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अद्रिजा रॉय किसी पहचान की मोहता नहीं हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है.

टीवी एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक को फैंस खूब पसंद करते रहे हैं.

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अद्रिजा रॉय लेटेस्ट तस्वीरों में अपने आउटफिटऔर ओवरऑल स्टाल से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब साबित हुई हैं. वो इन तस्वीरों में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.
अद्रिजा रॉय लेटेस्ट तस्वीरों में अपने आउटफिटऔर ओवरऑल स्टाल से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब साबित हुई हैं. वो इन तस्वीरों में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं.
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अद्रिजा अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में एक ट्रेंडी और ग्लैमरस आउटफिट पहने हुए नजर आ रही हैं, जिसमें उनके स्टाइलिश फैशन सेंस की झलक देखने को मिल रही है
अद्रिजा अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में एक ट्रेंडी और ग्लैमरस आउटफिट पहने हुए नजर आ रही हैं, जिसमें उनके स्टाइलिश फैशन सेंस की झलक देखने को मिल रही है
Published at : 16 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama Adrija Roy

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