एक्सप्लोरर
'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में राही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली अद्रिजा रॉय किसी पहचान की मोहता नहीं हैं. उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और स्ट्रगल के दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई है.
टीवी एक्ट्रेस अद्रिजा रॉय अपने लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं. उनके स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक को फैंस खूब पसंद करते रहे हैं.
1/8
2/8
Published at : 16 Apr 2026 05:31 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly Anupama Adrija Roy
टेलीविजन
8 Photos
'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
टेलीविजन
7 Photos
Anita Hassanandani की बर्थडे पार्टी में सितारों का मेला, उर्वशी से लेकर इरफान पठान तक आए नजर
टेलीविजन
7 Photos
प्रेग्नेंट सुरभि ज्योति ने कराया फोटोशूट, बॉडीकॉन ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, देखें तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा संग वेकेशन एंजॉय कर रहीं तेजस्वी प्रकाश, एब्स फ्लॉन्ट कर बढ़ाया इंटरनेट का पारा
टेलीविजन
7 Photos
जेठालाल से दयाबेन तक, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के ये कलाकार
टेलीविजन
7 Photos
शुभांगी अत्रे फिर से ढूंढ़ रही हैं नया प्यार? रिलेशनशिप को लेकर बोलीं- 'कभी-कभी बहुत अकेला..'
टेलीविजन
7 Photos
व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में हिना खान ने ढाया कहर, एक्ट्रेस की कातिल अदाओं पर फिदा हुए फैंस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
जब सलमान खान से पहली बार मिलीं कंगना रनौत, दबंग खान बोले- आप तो भंसाली की हीरोइन हो
मनोरंजन
सोनी लिव की 7 नींद उड़ा देने वाली थ्रिलर सीरीज, कहानी और ट्विस्ट ऐसे कि पीट लेंगे माथा
मनोरंजन
'रामायण' के VFX की आलोचना पर यश ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं'
मनोरंजन
'भूत बंगला' की दिल्ली एनसीआर में कहां मिल रही सबसे सस्ती टिकट? यहां सिर्फ 100 रुपये में देख सकते हैं अक्षय की फिल्म
Advertisement
टेलीविजन
8 Photos
'अनुपमा' की बेटी राही ने छोड़ा शर्म का चोला, अपना ग्लैमरस अवतार, देखें अद्रिजा रॉय की तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
इस एक्ट्रेस संग चौथी क्लास में रिलेटिव ने की थी गंदी हरकत, पपीता खाकर करना चाहती थीं अबॉर्शन
प्रेम कुमारJournalist
Opinion