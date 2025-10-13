हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'अनुपमा' की प्रार्थना की 10 तस्वीरें, अंश की बीवी के ग्लैमर को देख भूल जाएंगे नोरा फतेही को भी

'अनुपमा' की प्रार्थना की 10 तस्वीरें, अंश की बीवी के ग्लैमर को देख भूल जाएंगे नोरा फतेही को भी

राजन शाही के शो अनुपमा में प्रार्थना की भूमिका निभाकर शीर्षा तिवारी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस को दर्शक इस कैरेक्टर में काफी पसंद किया जा रहा है. अब तो वो अनुपमा की बहू बन चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 01:12 PM (IST)
राजन शाही के शो अनुपमा में प्रार्थना की भूमिका निभाकर शीर्षा तिवारी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. एक्ट्रेस को दर्शक इस कैरेक्टर में काफी पसंद किया जा रहा है. अब तो वो अनुपमा की बहू बन चुकी है.

शीर्षा शो में पराग कोठारी की बेटी और प्रेम की बहन की भूमिका में नजर आ रही हैं, जिसकी पहली शादी गौतम से हुई रहती है. प्रार्थना को गौतम बहुत मारता-पीटता है.

गौतम से तंग आकर प्रार्थना उससे अपनी शादी तोड़ लेती है. अब हाल ही में शो में उसने अंश से दोबारा शादी की है और अनुपमा की बहू बन गई है.
शीर्षा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि अनुपमा सीरियल ने उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में ग्रो करने में काफी मदद किया है,
शीर्षा ने बताया कि वो अब और ज्यादा संयमी, समझदार और अपने आसपास के लोगों की कद्र करने वाली बन चुकी हैं.
शीर्षा ने बताया कि इस कहानी ने उन्हें इमोशनली मजबूती और आत्म-सम्मान की अहमियत सिखाई है.
एक्ट्रेस ने कहा कि हर दिन, हर साल लोगों को इससे जुड़ता देखना बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव है.
लोगों को मैं इसके बारे में बात करते हुए देखती हूं. साथ ही ये देखना भी काफी अच्छा लगता है कि कैसे हर महिला किसी न किसी तरह से इससे खुद को जोड़ पाती है.
शीर्षा ने बताया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने लंबे वक्त तक ये शो लोगों के दिलों को इस कदर छू पाएगा.
शीर्षा रियल लाइफ में अनुपमा की प्रार्थना से बिल्कुल अलग हैं. वो बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस और बिंदास हैं.
एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रियल लाइफ में कैसी हैं.
शीर्षा इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 41.4K फॉलोवर्स हैं जो उन्हें बेहद पसंद करते हैं.
Published at : 13 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Embed widget