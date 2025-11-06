हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बेहद पढ़ी-लिखी हैं अनपढ़ 'अनुपमा' की समधन, पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग तक से ले लिया था ब्रेक

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में ख्याति की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली झलक देसाई किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Nov 2025 05:02 PM (IST)
अनुपमा से पहले झलक को कई पॉपुलर सीरियल में देखा जा चुका है. एक्टिंग के साथ-साथ झलक पढ़ाई में भी अव्वल रही हैं. एक वक्त में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था.

झलक देसाई को अनुपमा से पहले 'राधाकृष्ण' सीरियल में 'रुक्मिणी' की भूमिका निभाते हुए देखा गया था. इस शो से एक्ट्रेस को काफी पॉपुलैरिटी हासिल हुई थी.
झलक ने 'लाडो 2', 'मुंह बोली शादी', 'सजन घर जाना है' जैसे कई शोज में काम किया.एक्ट्रेस एक गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, उनकी मां फाल्गुनी देसाई भी एक्ट्रेस ही हैं.
झलक मुंबई में पली बढ़ी हैं और महज 16 साल की उम्र में उन्होंने छोटे पर्दे पर कदम रख दिया था.एक्ट्रेस के डेब्यू शो का नाम था 'सजन घर जाना है.
10वीं कंप्लीट करके झलक ने एक्टिंग शुरू कर दी थी.उसके बाद एक्ट्रेस ने 12वीं की पढ़ाई करने के लिए अपने करियर से ब्रेक लिया था और एजुकेशन पर फोकस किया.
आपको बता दें कि झलक ने मुंबई के आर एन शाह इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूली पढ़ाई कंप्लीट की थी.उसके बाद एक्ट्रेस ने मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया.
इस कॉलेज से उन्होंने बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री ली. पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्ट्रेस ने मुंह बोली शादी से कमबैक किया.
आपको बता दें झलक पढ़ने में काफी अच्छी रही हैं. उन्हें 10वीं क्लास में 90 प्रतिशत मार्क्स मिले थे.
Published at : 06 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Rupali Ganguly Anupama Zalak Desai

प्राइवेसी पॉलिसी

