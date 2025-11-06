एक्सप्लोरर
बेहद पढ़ी-लिखी हैं अनपढ़ 'अनुपमा' की समधन, पढ़ाई पूरी करने के लिए एक्टिंग तक से ले लिया था ब्रेक
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में ख्याति की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली झलक देसाई किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और स्ट्रगल की है.
अनुपमा से पहले झलक को कई पॉपुलर सीरियल में देखा जा चुका है. एक्टिंग के साथ-साथ झलक पढ़ाई में भी अव्वल रही हैं. एक वक्त में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था.
Published at : 06 Nov 2025 05:02 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly Anupama Zalak Desai
