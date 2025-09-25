उन्होंने कहा था कि मिमोह ने उन्हें फ्लैट पर बुलाकर धोखे से ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था और फिर रेप किया था. इतना ही नहीं बल्कि 3 साल तक शादी के नाम पर झांसा दिया था. ये सब तब हुआ था जब उनकी शादी होने वाली थी.