'अनुपमा' की 'काव्या' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, मिथुन चक्रवर्ती से है ये खास रिश्ता

'अनुपमा' की 'काव्या' की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में हैं बेहद ग्लैमरस, मिथुन चक्रवर्ती से है ये खास रिश्ता

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में काव्या की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली मदालसा शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 03:30 PM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में काव्या की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली मदालसा शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.

मदालसा शर्मा ने काफी पहले ही अनुपमा को अलविदा कह दिया है. लेकिन, उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, वो काबिले तारीफ है.

मदालसा शर्मा बेशक टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. लेकिन, उन्होने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी.
मदालसा शर्मा बेशक टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. लेकिन, उन्होने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री से की थी.
मदालसा सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. वो पॉपुलर एक्ट्रेस शीला शर्मा और डायरेक्टर सुभाष शर्मा की बेटी हैं.
मदालसा सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. वो पॉपुलर एक्ट्रेस शीला शर्मा और डायरेक्टर सुभाष शर्मा की बेटी हैं.
मदालसा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. ऐसे में उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया और डांस सीखा. उसके बाद साउथ इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की.
मदालसा बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थीं. ऐसे में उन्होंने एक्टिंग कोर्स किया और डांस सीखा. उसके बाद साउथ इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की.
हालांकि, उन्हें जो पॉपुलैरिटी अनुपमा में काव्या बनकर मिली वो कभी नहीं मिली थी. मदालसा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी खूब चर्चा में रहती हैं.
हालांकि, उन्हें जो पॉपुलैरिटी अनुपमा में काव्या बनकर मिली वो कभी नहीं मिली थी. मदालसा अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी खूब चर्चा में रहती हैं.
बता दें मदालसा बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं. एक्ट्रेस के पति मिमोह पर रेप का आरोप लग चुका है. लेकिन, वे अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं.
बता दें मदालसा बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं. एक्ट्रेस के पति मिमोह पर रेप का आरोप लग चुका है. लेकिन, वे अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं.
मदालसा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज के जमाने में लड़की होना या लड़का होना दोनों डरावना है.
मदालसा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी हैं. ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आज के जमाने में लड़की होना या लड़का होना दोनों डरावना है.
मदालसा ने कहा कि उन्होंने जब भी किसी मीटिंग के दौरान ऐसा महसूस किया तो वो वहां से उठीं और दरवाजे से बाहर चली गईं.
मदालसा ने कहा कि उन्होंने जब भी किसी मीटिंग के दौरान ऐसा महसूस किया तो वो वहां से उठीं और दरवाजे से बाहर चली गईं.
2018 में मदालसा ने बॉलीवुड महाक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह संग शादी की थी. उसी दौरान उन पर रेप का भी आरोप लगा था.
2018 में मदालसा ने बॉलीवुड महाक्षय चक्रवर्ती उर्फ मिमोह संग शादी की थी. उसी दौरान उन पर रेप का भी आरोप लगा था.
मदालसा के पति पर भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस ने जबरन अबॉर्शन कराने और धोखाधड़ी के इल्जाम लगाए थे.
मदालसा के पति पर भोजपुरी फिल्मों की एक्ट्रेस ने जबरन अबॉर्शन कराने और धोखाधड़ी के इल्जाम लगाए थे.
उन्होंने कहा था कि मिमोह ने उन्हें फ्लैट पर बुलाकर धोखे से ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था और फिर रेप किया था. इतना ही नहीं बल्कि 3 साल तक शादी के नाम पर झांसा दिया था. ये सब तब हुआ था जब उनकी शादी होने वाली थी.
उन्होंने कहा था कि मिमोह ने उन्हें फ्लैट पर बुलाकर धोखे से ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था और फिर रेप किया था. इतना ही नहीं बल्कि 3 साल तक शादी के नाम पर झांसा दिया था. ये सब तब हुआ था जब उनकी शादी होने वाली थी.
Published at : 25 Sep 2025 01:56 PM (IST)
