टीवी की 'अनुपमा' पर चढ़ा ग्लैमर का खुमार, डीपनेक गाउन में दिए ऐसे-ऐसे पोज

टीवी की 'अनुपमा' पर चढ़ा ग्लैमर का खुमार, डीपनेक गाउन में दिए ऐसे-ऐसे पोज

Rupali Ganguly Photos: रुपाली गांगुली ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में नजर आई हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 12 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Rupali Ganguly Photos: रुपाली गांगुली ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में नजर आई हैं.

अपने संस्कारी लुक के लिए जानी जाने वाली टीवी की ‘अनुपमा’ यानि रुपाली गांगुल हाल ही में ग्लैमरस अवतार में दिखी. एक्ट्रेस ने डीपनेक गाउन में हुस्न का जलवा बिखेरा. उनकी ये अदाएं देख फैंस भी हैरान रह गए हैं.

1/7
रुपाली गांगुली ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिनमें वो फ्लोर लेंथ गाउन पहनकर इतराती हुई नजर आई.
रुपाली गांगुली ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. जिनमें वो फ्लोर लेंथ गाउन पहनकर इतराती हुई नजर आई.
2/7
रुपाली गांगुली डीपनेक गाउन में पोज देती हुई अप्सरा सी खूबसूरत लग रही हैं. उनकी अदाएं भी देखते ही बन रही है.
रुपाली गांगुली डीपनेक गाउन में पोज देती हुई अप्सरा सी खूबसूरत लग रही हैं. उनकी अदाएं भी देखते ही बन रही है.
3/7
एक्ट्रेस ने अपना लुक खुले कर्ली बालों, ग्लोसी मेकअप और मैचिंग ईयर रिंग्स के साथ कंपलीट किया है.
एक्ट्रेस ने अपना लुक खुले कर्ली बालों, ग्लोसी मेकअप और मैचिंग ईयर रिंग्स के साथ कंपलीट किया है.
4/7
इन तस्वीरों में से कुछ में एक्ट्रेस एक ब्लैक डॉग के साथ भी पोज देती दिखी. जो उनके सेट पर अक्सर नजर आता है.
इन तस्वीरों में से कुछ में एक्ट्रेस एक ब्लैक डॉग के साथ भी पोज देती दिखी. जो उनके सेट पर अक्सर नजर आता है.
5/7
रुपाली ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'मैं इन बच्चों को नहीं ढूंढती, वो मुझे ढूंढ लेते हैं... यह छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और वहीं खड़ा रहा, जबकि मैं कुछ तस्वीरें लेने के लिए बाहर गई थी.'
रुपाली ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, ‘मैं इन बच्चों को नहीं ढूंढती, वो मुझे ढूंढ लेते हैं... यह छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और वहीं खड़ा रहा, जबकि मैं कुछ तस्वीरें लेने के लिए बाहर गई थी.’
6/7
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मुझे सच में विश्वास है कि वेवोमहाकाल बाबा द्वारा भेजे गए आशीर्वाद हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि वह हर समय हमारे साथ हैं..'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, ‘मुझे सच में विश्वास है कि वेवोमहाकाल बाबा द्वारा भेजे गए आशीर्वाद हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि वह हर समय हमारे साथ हैं..’
7/7
बता दें कि रुपाली गांगुल पिछले कई सालों से 'अनुपमा' में लीड रोल निभा रही हैं. इस शो से उन्हें खूब शोहरत मिली है.
बता दें कि रुपाली गांगुल पिछले कई सालों से ‘अनुपमा’ में लीड रोल निभा रही हैं. इस शो से उन्हें खूब शोहरत मिली है.
Published at : 12 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Rupali Ganguly TV News

Photo Gallery

