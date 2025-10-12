एक्सप्लोरर
टीवी की 'अनुपमा' पर चढ़ा ग्लैमर का खुमार, डीपनेक गाउन में दिए ऐसे-ऐसे पोज
Rupali Ganguly Photos: रुपाली गांगुली ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट से कई खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस ग्लैमरस लुक में नजर आई हैं.
अपने संस्कारी लुक के लिए जानी जाने वाली टीवी की ‘अनुपमा’ यानि रुपाली गांगुल हाल ही में ग्लैमरस अवतार में दिखी. एक्ट्रेस ने डीपनेक गाउन में हुस्न का जलवा बिखेरा. उनकी ये अदाएं देख फैंस भी हैरान रह गए हैं.
Published at : 12 Oct 2025 01:54 PM (IST)
Tags :Rupali Ganguly TV News
टेलीविजन
