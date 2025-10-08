इस बीमारी के शिकार हैं अनुपमा के 'अनुज', खुद किया इस गंभीर बीमारी का खुलासा

एक्टर अपनी इस स्वास्थ्य समस्या को नेशनल टीवी पर बताने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं और लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं. साथ ही गौरव का कहना है कि जो परेशानी हो वह खुलकर लोगों को बतानी चाहिए.