इस बीमारी के शिकार हैं अनुपमा के 'अनुज', खुद किया इस गंभीर बीमारी का खुलासा
Gaurav Khanna Photos: टीव शो अनुपमा और बिग बॉस 19 के फेमस कंटेस्टेंट गौरव खन्ना ने खुद को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी है. जिसे सुनकर फैंस भी हैरान रह गए.
टीवी शो ‘अनुपमा’ में ‘अनुज कपाड़िया’ का किरदार निभाकर फैंस के दिलों में जगह बनाने वाले गौरव खन्ना हाल ही में अपनी सेहत को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. हमेशा मुस्कुराते और एनर्जेटिक नजर आने वाले गौरव ने खुद एक गंभीर बीमारी के बारे में खुलासा किया, जिसे जानकर उनके चाहने वाले हैरान रह गए. एक्टर ने अपनी हालत के बारे में खुलकर बात की और लोगों को जागरूक भी किया.
Published at : 08 Oct 2025 08:07 PM (IST)
