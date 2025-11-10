एक्सप्लोरर
पति विक्की बने प्रोड्यूसर तो अंकिता ने घर में रखी देवी पूजा, कन्याओं के धोए पैर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें
Ankita Lokhande Latest Photos: अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो पति विक्की जैन के साथ पूजा करती हुई नजर आ रही हैं.
अंकिता लोखंडे छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस हैं. जो अपनी एक्टिंग और लुक के जरिए हर दिन चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस ने बिजनसमैन विक्की जैन से शादी की है. अब विक्की भी पत्नी की तरह ग्लैमर वर्ल्ड में पहचान बना रहे हैं. दरअसल उन्होंने इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ से बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया. ऐसे में एक्ट्रेस ने पति की सफलता के लिए घर में एक पूजा रखी.
Published at : 10 Nov 2025 06:35 PM (IST)
