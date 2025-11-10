हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनपति विक्की बने प्रोड्यूसर तो अंकिता ने घर में रखी देवी पूजा, कन्याओं के धोए पैर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

पति विक्की बने प्रोड्यूसर तो अंकिता ने घर में रखी देवी पूजा, कन्याओं के धोए पैर, शेयर की खूबसूरत तस्वीरें

Ankita Lokhande Latest Photos: अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो पति विक्की जैन के साथ पूजा करती हुई नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Nov 2025 06:35 PM (IST)
Ankita Lokhande Latest Photos: अंकिता लोखंडे ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें वो पति विक्की जैन के साथ पूजा करती हुई नजर आ रही हैं.

अंकिता लोखंडे छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस हैं. जो अपनी एक्टिंग और लुक के जरिए हर दिन चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस ने बिजनसमैन विक्की जैन से शादी की है. अब विक्की भी पत्नी की तरह ग्लैमर वर्ल्ड में पहचान बना रहे हैं. दरअसल उन्होंने इमरान हाशमी की फिल्म ‘हक’ से बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया. ऐसे में एक्ट्रेस ने पति की सफलता के लिए घर में एक पूजा रखी.

अंकिता लोखंडे अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं. हर दिन वो फैंस के साथ अपनी लाइफ की अपडेट्स शेयर करती हैं.
अंकिता लोखंडे अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं. हर दिन वो फैंस के साथ अपनी लाइफ की अपडेट्स शेयर करती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने घर में एक बड़ी पूजा रखी. इसकी भी कई सारी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने घर में एक बड़ी पूजा रखी. इसकी भी कई सारी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
दरअसल ये पूजा एक्ट्रेस ने अपने पति विक्की जैन के प्रोड्यूसर बनने की खुशी में रखी है. उनकी फिल्म ‘हक’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है.
दरअसल ये पूजा एक्ट्रेस ने अपने पति विक्की जैन के प्रोड्यूसर बनने की खुशी में रखी है. उनकी फिल्म 'हक' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन भी कर रही है.
अंकिता की शेयर की गई इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. उन्होंने ग्रीन सूट के साथ रेड दुपट्टा कैरी किया.
अंकिता की शेयर की गई इन तस्वीरों में एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला. उन्होंने ग्रीन सूट के साथ रेड दुपट्टा कैरी किया.
वहीं विक्की कौशल फोटोज में व्हाइट कलर के कुर्ते में दिखे. उनके चेहरे पर भी काफी खुशी देखने को मिली.
वहीं विक्की कौशल फोटोज में व्हाइट कलर के कुर्ते में दिखे. उनके चेहरे पर भी काफी खुशी देखने को मिली.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अंकिता ने कैप्शन में लिखा, ‘घर में देवी की पूजा और इतने सारे भगवानों की मौजूदगी ने हमें अपार शांति और आशीर्वाद दिया है. इस सफलता की राह पर आज मैं और विक्की एक टीम की तरह खड़े हैं—विक्की की प्रोड्यूसर के तौर पर जो जर्नी शुरू हुई है, वो भी इसी कृपा का हिस्सा है. सबसे बड़ी दौलत आजकल शांति और सुकून है, और इश्वर ने हमें वो दिया है.’
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अंकिता ने कैप्शन में लिखा, 'घर में देवी की पूजा और इतने सारे भगवानों की मौजूदगी ने हमें अपार शांति और आशीर्वाद दिया है. इस सफलता की राह पर आज मैं और विक्की एक टीम की तरह खड़े हैं—विक्की की प्रोड्यूसर के तौर पर जो जर्नी शुरू हुई है, वो भी इसी कृपा का हिस्सा है. सबसे बड़ी दौलत आजकल शांति और सुकून है, और इश्वर ने हमें वो दिया है.'
अंकिता ने आगे लिखा, ‘हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छी सेहत, प्यारा परिवार और ऐसा सुंदर काम करने का मौका मिला. बस यही प्रार्थना है कि सब खुश और स्वस्थ रहें. जय माता दी..’
अंकिता ने आगे लिखा, 'हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें अच्छी सेहत, प्यारा परिवार और ऐसा सुंदर काम करने का मौका मिला. बस यही प्रार्थना है कि सब खुश और स्वस्थ रहें. जय माता दी..'
Published at : 10 Nov 2025 06:35 PM (IST)
Vicky Jain Ankita Lokhande Haq

टेलीविजन फोटो गैलरी

