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ससुराल में रानी जैसी जिंदगी जीती हैं अंकिता लोखंडे, करोड़ों के फार्महाउस की देखें इनसाइड फोटोज
एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने ससुराल में रानी जैसी जिंदगी जीतीं हैं. उनके पति के पास एक लग्जरी फार्महाउस है, जो किसी महल से कम नही है. आइए देखते हैं इस फार्महाउस की इनसाइड फोटोज.
अंकिता लोखंडे टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस है. उन्होंने बिजनेसमैन विक्की जैन से शादी की है. शादी के पहले तो वो आलीशान लाइफ जीती ही थ, लेकिन शादी के बाद भी वो रानीयों जैसी लाइफ जी रही है.
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Published at : 11 Apr 2026 04:36 PM (IST)
Tags :Vicky Jain Ankita Lokhande
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प्रेम कुमारJournalist
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