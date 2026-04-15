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Anita Hassanandani की बर्थडे पार्टी में सितारों का मेला, उर्वशी ढोलकिया से लेकर इरफान पठान तक ने बढ़ाई रौनक
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अनीता हसनंदानी ने 14 अप्रैल को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर कई सेलेब्स ने शिरकत कर एक्ट्रेस के बर्थडे पार्टी की रौनक को और बढ़ा दी.
उर्वशी ढोलकिया, एकता कपूर और इरफान पठान जैसे सेलेब्स अनीता हसनंदानी की बर्थडे पार्टी में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान इन सेलेब्स ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.
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Published at : 15 Apr 2026 10:20 AM (IST)
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