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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनAnita Hassanandani की बर्थडे पार्टी में सितारों का मेला, उर्वशी ढोलकिया से लेकर इरफान पठान तक ने बढ़ाई रौनक

Anita Hassanandani की बर्थडे पार्टी में सितारों का मेला, उर्वशी ढोलकिया से लेकर इरफान पठान तक ने बढ़ाई रौनक

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अनीता हसनंदानी ने 14 अप्रैल को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर कई सेलेब्स ने शिरकत कर एक्ट्रेस के बर्थडे पार्टी की रौनक को और बढ़ा दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Apr 2026 10:22 AM (IST)
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली अनीता हसनंदानी ने 14 अप्रैल को अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर कई सेलेब्स ने शिरकत कर एक्ट्रेस के बर्थडे पार्टी की रौनक को और बढ़ा दी.

उर्वशी ढोलकिया, एकता कपूर और इरफान पठान जैसे सेलेब्स अनीता हसनंदानी की बर्थडे पार्टी में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान इन सेलेब्स ने पैप्स को जमकर पोज भी दिए.

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अनीता हसनंदानी अपने 45वें बर्थडे के मौके पर काफी खुश नजर आईं. इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में केक लेकर पैप्स को खूब पोज दिए.
अनीता हसनंदानी अपने 45वें बर्थडे के मौके पर काफी खुश नजर आईं. इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में केक लेकर पैप्स को खूब पोज दिए.
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व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में अनीता हसनंदानी काफी स्टनिंग लग रही थीं. वहीं, उनके पति रोहित रेड्डी भी कैजुअल लुक में काफी हैंडसम लगे.
व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में अनीता हसनंदानी काफी स्टनिंग लग रही थीं. वहीं, उनके पति रोहित रेड्डी भी कैजुअल लुक में काफी हैंडसम लगे.
Published at : 15 Apr 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Irfan Pathan Ekta Kapoor Urvashi Dholakia Anita Hassanandani

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