हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजननागिन बन अनीता हसनंदानी ने चलाई थी छुरियां, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

नागिन बन अनीता हसनंदानी ने चलाई थी छुरियां, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Anita Hassanandani 10 Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने अपनी एक्टिंग से लाखों फैंस का दिल जीता हैं. वहीं इन दिनों एक्ट्रेस काफी सुर्खियां बटोरती भी नजर आ रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Anita Hassanandani 10 Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने अपनी एक्टिंग से लाखों फैंस का दिल जीता हैं. वहीं इन दिनों एक्ट्रेस काफी सुर्खियां बटोरती भी नजर आ रही हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस अनिता हसनंदानी ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती से भी लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है. उनकी सादगी और एलिगेंस हर लुक में झलकता है. चाहे पर्दे पर रोल निभाना हो या रियल लाइफ में स्टाइल दिखाना, अनिता हर बार अपने ग्रेस से सबका दिल जीत लेती हैं. उनकी मुस्कान और कॉन्फिडेंस आज भी फैंस को दीवाना बना देते हैं. आइए देखते हैं अनिता की कुछ खूबसूरत तस्वीरें.

1/10
अनीता हसनंदानी ने तेलुगु फिल्म 'नुव्वु नेनू' (2001) से अपना करियर की शुरुआत कि थी.
अनीता हसनंदानी ने तेलुगु फिल्म 'नुव्वु नेनू' (2001) से अपना करियर की शुरुआत कि थी.
2/10
लेकिन उन्हें टीवी पर 'काव्यांजलि', 'ये है मोहब्बतें'और 'नागिन' जैसे शोज से बड़ी पहचान मिली.
लेकिन उन्हें टीवी पर 'काव्यांजलि', 'ये है मोहब्बतें'और 'नागिन' जैसे शोज से बड़ी पहचान मिली.
3/10
उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कसम से', 'गुटुर गु', 'एमटीवी फनाह' और 'लाखों में एक' जैसे कई टीवी शोज में भी काम किया है. उन्हें नागिन करके नेम-फेम मिला.
उन्होंने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', 'कसम से', 'गुटुर गु', 'एमटीवी फनाह' और 'लाखों में एक' जैसे कई टीवी शोज में भी काम किया है. उन्हें नागिन करके नेम-फेम मिला.
4/10
इसके अलावा अनीता 'खतरों के खिलाड़ी', 'झलक दिखला जा 8', और 'नच बलिए 9' जैसे रियलिटी शो में भी भाग ले चुकी हैं.
इसके अलावा अनीता 'खतरों के खिलाड़ी', 'झलक दिखला जा 8', और 'नच बलिए 9' जैसे रियलिटी शो में भी भाग ले चुकी हैं.
5/10
बता दें कि अनीता ने हाल ही में जी टीवी के रियलिटी शो
बता दें कि अनीता ने हाल ही में जी टीवी के रियलिटी शो "छोरियां चली गांव" की ट्रॉफी जीती है. इस जीत के साथ अनीता हसनंदानी भारत की फेवरेट 'छोरी' बन गई हैं.
6/10
वहीं एक्ट्रेस की खूबसूरती की बात करें तो 44 साल में भी अनीता बला की हसीन दिखती हैं.
वहीं एक्ट्रेस की खूबसूरती की बात करें तो 44 साल में भी अनीता बला की हसीन दिखती हैं.
7/10
अनीता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, जहां वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
अनीता सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, जहां वो अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
8/10
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस में दिखाई दे रही है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं. साथ ही मिनिमल मेकअप में अनीता बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
इस तस्वीर में एक्ट्रेस ब्लैक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन वाली ड्रेस में दिखाई दे रही है. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बूट्स कैरी किए हैं. साथ ही मिनिमल मेकअप में अनीता बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं.
9/10
इस प्रिंटेड साड़ी में अनीता कमाल की लग रही है. उनका ये सादगी भरा अंदाज बेहद ही खूबसूरत है.
इस प्रिंटेड साड़ी में अनीता कमाल की लग रही है. उनका ये सादगी भरा अंदाज बेहद ही खूबसूरत है.
10/10
इस तस्वीर में अनीता ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उनका ये लुक काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रहा है.
इस तस्वीर में अनीता ब्लैक कलर की साड़ी पहने नजर आ रही हैं. मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ उनका ये लुक काफी ग्लैमरस और स्टाइलिश लग रहा है.
Published at : 05 Oct 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Chhoriyan Chali Gaon Anita Hassanandani Reddy

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
ब्यूटी
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget