हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनकौन हैं अभिषेक बजाज की पहली पत्नी? जिसने एक्टर पर लगाए थे संगीन आरोप

कौन हैं अभिषेक बजाज की पहली पत्नी? जिसने एक्टर पर लगाए थे संगीन आरोप

Abhishek Bajaj First Wife Pictures: एक्टर अभिषेक बजाज अपनी पहली शादी और तलाक को लेकर सुर्खियों में है. उनके साथ उनकी पहली पत्नी की भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Abhishek Bajaj First Wife Pictures: एक्टर अभिषेक बजाज अपनी पहली शादी और तलाक को लेकर सुर्खियों में है. उनके साथ उनकी पहली पत्नी की भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है.

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में है. बिग बॉस में जाने के बाद उनकी पहली पत्नी की भी चर्चा जोरो से हो रही है. बताया जा रहा है कि उन्होंने अभिषेक बजाज पर कई आरोप भी लगाए हैं. आइए जानते है अभिषेक बजाज की पहली पत्नी के बारे में.

1/10
एक्टर अभिषेक बजाज इन दिनों बिग बॉस सीजन 19 में नजर आ रहे हैं.
एक्टर अभिषेक बजाज इन दिनों बिग बॉस सीजन 19 में नजर आ रहे हैं.
2/10
बिग बॉस में जाने के बाद अभिषेक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं.
बिग बॉस में जाने के बाद अभिषेक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं.
3/10
बता दें कि अभिषेक बजाज ने साल 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी. लेकिन दोनों के रिश्ता चला नहीं और 2019 में दोनों का तलाक हो गया.
बता दें कि अभिषेक बजाज ने साल 2017 में आकांक्षा जिंदल से शादी की थी. लेकिन दोनों के रिश्ता चला नहीं और 2019 में दोनों का तलाक हो गया.
4/10
अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.
अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं.
5/10
हालांकि, उन्होंने शादी और तलाक की बात को सीक्रेट ही रखा. राज़ तब खुला, जब अभिषेक के बिग बॉस के घर में आने के बाद उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हुईं.
हालांकि, उन्होंने शादी और तलाक की बात को सीक्रेट ही रखा. राज़ तब खुला, जब अभिषेक के बिग बॉस के घर में आने के बाद उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हुईं.
6/10
विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में, आकांक्षा ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही जब उन्हें अभिषेक के बारे में धोखा देने के सबूत मिले, तो उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे. आकांक्षा ने आरोप लगाया कि अभिषेक का कई महिलाओं के साथ अफेयर था और उन्होंने उन्हें रंगे हाथ भी पकड़ा.
विक्की लालवानी को दिए एक इंटरव्यू में, आकांक्षा ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद ही जब उन्हें अभिषेक के बारे में धोखा देने के सबूत मिले, तो उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे. आकांक्षा ने आरोप लगाया कि अभिषेक का कई महिलाओं के साथ अफेयर था और उन्होंने उन्हें रंगे हाथ भी पकड़ा.
7/10
बातचीत में अभिषेक की एक्स वाइफ ने बताया कि वो और एक्टर स्कूल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों ने शादी से करीब आठ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. आकांक्षा ने कहा, 'अभिषेक ने मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पर एक यॉट पर शादी के लिए प्रपोज किया था. हालांकि मेरे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, लेकन मेरे लिए वो राजी हो गए.'
बातचीत में अभिषेक की एक्स वाइफ ने बताया कि वो और एक्टर स्कूल से एक-दूसरे को जानते थे. दोनों ने शादी से करीब आठ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया. आकांक्षा ने कहा, 'अभिषेक ने मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पर एक यॉट पर शादी के लिए प्रपोज किया था. हालांकि मेरे पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, लेकन मेरे लिए वो राजी हो गए.'
8/10
वहीं अगर आकांक्षा की बात करें तो इंटरव्यू में उन्होनें बताया कि वो पेशे से CA हैं. इस समय एक लॉ फर्म में बतौर कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही हैं.
वहीं अगर आकांक्षा की बात करें तो इंटरव्यू में उन्होनें बताया कि वो पेशे से CA हैं. इस समय एक लॉ फर्म में बतौर कंपनी सेक्रेटरी काम कर रही हैं.
9/10
इसके अलावा वो एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं और अपने वीडियोज से फॉलोवर्स को एंटरटेन करती आई हैं.
इसके अलावा वो एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं और अपने वीडियोज से फॉलोवर्स को एंटरटेन करती आई हैं.
10/10
इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने वाले यूजर्स की संख्या 2 लाख से अधिक हैं.
इंस्टाग्राम पर उन्हें फॉलो करने वाले यूजर्स की संख्या 2 लाख से अधिक हैं.
Published at : 25 Oct 2025 03:47 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bajaj Akanksha Jindal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
रोहित शर्मा का 50वां इंटरनेशनल शतक, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा नया इतिहास; विराट को छोड़ा पीछे
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Celebrities
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं ये सितारे, लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार का नाम भी है शामिल
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
लाइफस्टाइल
Chhath 2025: छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
छठी मईया के व्रत में ऐसे रखें सेहत का खास ध्यान, जानें फास्टिंग हेल्थ टिप्स
यूटिलिटी
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ओला-उबर की तरह चलेगी भारत टैक्सी, जानें किराए से लेकर सबकुछ
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget