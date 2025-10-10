एक्सप्लोरर
करवा चौथ के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ का ये लुक, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Aamna Sharif Karwa Chauth look: एक्ट्रेस आमना शरीफ का करवा चौथ लुक बेहद शानदार और ट्रेडिशनल है. उनकी ये तस्वीरें उनके स्टाइल और ग्रेस को बखूबी दर्शाती हैं.
एक्ट्रेस आमना शरीफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. आज करवा चौथ के खास मौके पर उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल अवतार में फोटोज शेयर की हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 10 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Tags :Aamna Shariff Karwa Chauth 2025
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
टेलीविजन
7 Photos
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
टेलीविजन
12 Photos
शिवांगी जोशी ने बहन की शादी की इनसाइड तस्वीरें की शेयर, दिखाईं वरमाला से जूता चुराई तक की हर रस्म
टेलीविजन
7 Photos
करवा चौथ 2025 पर टीवी की बहुओं ने हाथों में रचाई पिया के नाम की मेहंदी, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Firecrackers Ban: दीवाली से पहले दिल्ली-NCR में हट सकता है पटाखों से बैन, सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात
जम्मू और कश्मीर
राज्यसभा चुनाव के लिए उमर अब्दुल्ला ने उतारे उम्मीदवार, कांग्रेस को क्या मिला?
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
विश्व
चीन का 'Rare Earth' पर बड़ा दांव! भारत से मांग रहा गारंटी, क्या अमेरिका को झटका देगा ड्रैगन?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion