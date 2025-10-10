हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
करवा चौथ के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ का ये लुक, देखें खूबसूरत तस्वीरें

करवा चौथ के लिए परफेक्ट हैं आमना शरीफ का ये लुक, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Aamna Sharif Karwa Chauth look: एक्ट्रेस आमना शरीफ का करवा चौथ लुक बेहद शानदार और ट्रेडिशनल है. उनकी ये तस्वीरें उनके स्टाइल और ग्रेस को बखूबी दर्शाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Aamna Sharif Karwa Chauth look: एक्ट्रेस आमना शरीफ का करवा चौथ लुक बेहद शानदार और ट्रेडिशनल है. उनकी ये तस्वीरें उनके स्टाइल और ग्रेस को बखूबी दर्शाती हैं.

एक्ट्रेस आमना शरीफ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. आज करवा चौथ के खास मौके पर उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल अवतार में फोटोज शेयर की हैं.

आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. करवा चौथ के मौके पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं. आज के खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस का भी ट्रेडिशनल अवतार देखने के को मिलता है. एक्ट्रेस आमना शरीफ ने आज ट्रे़डिशनल अवतार में फोटोज शेयर की हैं.
आज देशभर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है. करवा चौथ के मौके पर महिलाएं सोलह श्रृंगार करती हैं. आज के खास मौके पर बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेसेस का भी ट्रेडिशनल अवतार देखने के को मिलता है. एक्ट्रेस आमना शरीफ ने आज ट्रे़डिशनल अवतार में फोटोज शेयर की हैं.
आमना शरीफ ने इस करवा चौथ पर अपने लुक से सबका दिल जीत लिया है. उन्होंने ट्रेडिशनल और क्लासिक अंदाज को इस तरह से अपनाया कि फैंस उनकी खूबसूरती और स्टाइल के दीवाने हो गए हैं.
आमना शरीफ ने इस करवा चौथ पर अपने लुक से सबका दिल जीत लिया है. उन्होंने ट्रेडिशनल और क्लासिक अंदाज को इस तरह से अपनाया कि फैंस उनकी खूबसूरती और स्टाइल के दीवाने हो गए हैं.
आमना ने रेड और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन चूज किया, जो करवा चौथ जैसे खास मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
आमना ने रेड और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन चूज किया, जो करवा चौथ जैसे खास मौके के लिए बिल्कुल परफेक्ट है.
उन्होंने इसे मैचिंग लाल ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाता है. लहंगे के दुपट्टे को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया, जिससे उनकी ग्रेस और एलिगेंस साफ झलक रही है.
उन्होंने इसे मैचिंग लाल ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है, जो उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाता है. लहंगे के दुपट्टे को उन्होंने स्टाइलिश तरीके से कैरी किया, जिससे उनकी ग्रेस और एलिगेंस साफ झलक रही है.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए आमना ने ट्रेडिशनल ज्वैलरी चूज किया. उनके कानों में गोल्डन और ग्रीन हैवी इयररिंग्स और मैचिंग हैंड बैंगल्स हैं. जो उनके आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए आमना ने ट्रेडिशनल ज्वैलरी चूज किया. उनके कानों में गोल्डन और ग्रीन हैवी इयररिंग्स और मैचिंग हैंड बैंगल्स हैं. जो उनके आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच कर रहे हैं.
इसके अलावा, आमना ने अपने बालों को सॉफ्ट बन और जैस्मीन के फूलों के गजरे से सजाया है जिससे उनका लुक और भी ट्रेडिशनल और एथनिक नजर आया.
इसके अलावा, आमना ने अपने बालों को सॉफ्ट बन और जैस्मीन के फूलों के गजरे से सजाया है जिससे उनका लुक और भी ट्रेडिशनल और एथनिक नजर आया.
मेकअप की बात करें तो आमना ने हल्का ग्लोइंग बेस, ब्लश और न्यूड पिंक लिपस्टिक का चूज किया. उनका आई मेकअप सॉफ्ट स्मोकी था, जो उनके आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा है.
मेकअप की बात करें तो आमना ने हल्का ग्लोइंग बेस, ब्लश और न्यूड पिंक लिपस्टिक का चूज किया. उनका आई मेकअप सॉफ्ट स्मोकी था, जो उनके आंखों को और भी खूबसूरत बना रहा है.
आमना शरीफ का यह करवा चौथ लुक रेड-व्हाइट कलर लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रहा है. गोल्डन ज्वैलरी, फ्लॉवर हेयरस्टाइल और सॉफ्ट मेकअप ने उन्हें इस करवा चौथ का परफेक्ट एथनिक आइकन बना दिया.
आमना शरीफ का यह करवा चौथ लुक रेड-व्हाइट कलर लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रहा है. गोल्डन ज्वैलरी, फ्लॉवर हेयरस्टाइल और सॉफ्ट मेकअप ने उन्हें इस करवा चौथ का परफेक्ट एथनिक आइकन बना दिया.
Published at : 10 Oct 2025 04:01 PM (IST)
Embed widget