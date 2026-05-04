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(Source: ECI/ABP News)
एकता कपूर के 8 ऐसे आइकॉनिक महिला किरदार, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज
Ekta Kapoor Iconic Characters: एकता कपूर के टीवी शोज ने दर्शकों को कई यादगार महिला किरदार दिए हैं. तुलसी, पार्वती से नागिन तक ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इमोशन्स है, जो आज भी लोगों के दिलों में हैं.
इंडियन टेलीविजन की 'क्वीन' एकता कपूर तीन दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए उन्होंने एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स बनाए है, जो हर हफ्ते आने वाली टीआरपी चार्ट में दर्शकों की पसंद बनी रहती है. शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कई ऐसे किरदार दिए है, जो आज भी फैंस के दिलों में बसे हुए है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी की 'तुलसी' हो या पवित्र रिश्ता की 'अर्चना', ये सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि भावनाएं है. इसी बीच आइए एकता कपूर के ऐसे ही महिला किरदारों पर एक नजर डालते हैं.
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Published at : 04 May 2026 09:08 PM (IST)
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