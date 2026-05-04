हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनएकता कपूर के 8 ऐसे आइकॉनिक महिला किरदार, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज

एकता कपूर के 8 ऐसे आइकॉनिक महिला किरदार, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज

Ekta Kapoor Iconic Characters: एकता कपूर के टीवी शोज ने दर्शकों को कई यादगार महिला किरदार दिए हैं. तुलसी, पार्वती से नागिन तक ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इमोशन्स है, जो आज भी लोगों के दिलों में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 May 2026 09:08 PM (IST)
Ekta Kapoor Iconic Characters: एकता कपूर के टीवी शोज ने दर्शकों को कई यादगार महिला किरदार दिए हैं. तुलसी, पार्वती से नागिन तक ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि इमोशन्स है, जो आज भी लोगों के दिलों में हैं.

इंडियन टेलीविजन की 'क्वीन' एकता कपूर तीन दशकों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रही है. बालाजी टेलीफिल्म्स के जरिए उन्होंने एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल्स बनाए है, जो हर हफ्ते आने वाली टीआरपी चार्ट में दर्शकों की पसंद बनी रहती है. शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कई ऐसे किरदार दिए है, जो आज भी फैंस के दिलों में बसे हुए है. क्योंकि सास भी कभी बहू थी की 'तुलसी' हो या पवित्र रिश्ता की 'अर्चना', ये सिर्फ एक किरदार नहीं, बल्कि भावनाएं है. इसी बीच आइए एकता कपूर के ऐसे ही महिला किरदारों पर एक नजर डालते हैं.

1/8
तुलसी विरानी (क्योंकि सास भी कभी बहू थी) - स्मृति ईरानी का ये किरदार एक राष्ट्रीय पहचान बन चुका है. विरानी परिवार की आदर्श बहू के रूप में स्मृति का किरदार भारतीय परंपरा और संयुक्त परिवार की नई दिशा दिखाती है. इस किरदार ने दर्शकों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि जब मिहिर का निधन हुआ, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके कारण मेकर्स को उन्हें वापस लाना पड़ा.
तुलसी विरानी (क्योंकि सास भी कभी बहू थी) - स्मृति ईरानी का ये किरदार एक राष्ट्रीय पहचान बन चुका है. विरानी परिवार की आदर्श बहू के रूप में स्मृति का किरदार भारतीय परंपरा और संयुक्त परिवार की नई दिशा दिखाती है. इस किरदार ने दर्शकों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि जब मिहिर का निधन हुआ, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके कारण मेकर्स को उन्हें वापस लाना पड़ा.
2/8
पार्वती अग्रवाल (कहानी घर-घर की) - तुलसी के बाद साक्षी तंवर उर्फ पार्वती अग्रवाल का किरदार एक सहनशील, शांत और शक्ति की मिसाल थी. उन्होंने परिवार के अंदर के रिश्तों और राजनीति को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाया. एक आदर्श बहू के साथ साथ वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली महिला भी थी, जो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी.
पार्वती अग्रवाल (कहानी घर-घर की) - तुलसी के बाद साक्षी तंवर उर्फ पार्वती अग्रवाल का किरदार एक सहनशील, शांत और शक्ति की मिसाल थी. उन्होंने परिवार के अंदर के रिश्तों और राजनीति को बहुत संवेदनशील तरीके से दिखाया. एक आदर्श बहू के साथ साथ वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली महिला भी थी, जो लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी.
Published at : 04 May 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Ekta Kapoor Balaji Telefilms Indian TV Shows

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Raja Shivaji BO Day 4 Live: पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! 9 बजे तक कलेक्शन 36 करोड़ के पार
पहले मंडे भी गर्दा उड़ा रही 'राजा शिवाजी'! 9 बजे तक कलेक्शन 36 करोड़ के पार
मनोरंजन
कौन हैं जेसन संजय? थलापति विजय के बेटे ने क्यों हटाया पिता का सरनेम, जानें एक्टर के अफेयर और तलाक की पूरी कहानी
कौन हैं जेसन संजय? थलापति विजय के बेटे ने क्यों हटाया पिता का सरनेम, जानें एक्टर के अफेयर और तलाक की पूरी कहानी
मनोरंजन
थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर
थलापति विजय ही नहीं, साउथ के ये 5 सुपरस्टार्स भी बन चुके सीएम, एक तो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर
मनोरंजन
थलपति विजय की जीत पर इंडस्ट्री में खुशी का माहौल, टाइगर श्रॉफ से काजल अग्रवाल तक कई सेलेब्स ने दी बधाई
थलपति विजय की जीत पर इंडस्ट्री में खुशी का माहौल, टाइगर श्रॉफ से काजल अग्रवाल तक कई सेलेब्स ने दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election: Mamta Banerjee क्यों हारी ? TMC समर्थक ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह!
West Bengal Result: TMC नेता का TV पर ड्रामा, बीच डिबेट भागे Sanjay Sarkaar? | TMC Vs BJP | Suvendu
West Bengal Result: 13वें राउंड के बाद ममता बनर्जी कितने वोटों से आगे! | BJP Vs TMC | Bhowanipore
Bengal Election Result : BJP की TMC को बर्दाश्त नहीं..! | BJP vs TMC | Breaking News
West Bengal Result: काउंटिंग के बीच कई शहरों में हंगामा | TMC Vs BJP | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बॉलीवुड
Monday Box Office: सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
सोमवार को 'राजा शिवाजी' निकली आगे, 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला' का ऐसा हाल
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
आईपीएल 2026
6,6,6,6,6,6,6... निकोलस पूरन ने ठोका IPL में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, MI के खिलाफ रचा इतिहास
6,6,6,6,6,6,6... निकोलस पूरन ने ठोका IPL में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक, MI के खिलाफ रचा इतिहास
दिल्ली NCR
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
पीएम मोदी के लिए सजे मंच से BJP ने शुरू किया 'मिशन पंजाब', BJP मुख्यालय से लगा ये नारा, बढ़ा सियासी पारा!
साउथ सिनेमा
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
तमिलनाडु चुनाव में विजय की पार्टी TVK का जलवा, बर्थडे पर 'थलापति' से मिलने उनके घर पहुंचीं तृषा कृष्णन
इंडिया
Assembly Elections Result 2026: असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
असम और बंगाल में बीजेपी का जलवा, लेकिन इन राज्यों में 5-10 सीटें जीतने में निकल गया दम
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget