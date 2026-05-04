एकता कपूर के 8 ऐसे आइकॉनिक महिला किरदार, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर करते हैं राज

तुलसी विरानी (क्योंकि सास भी कभी बहू थी) - स्मृति ईरानी का ये किरदार एक राष्ट्रीय पहचान बन चुका है. विरानी परिवार की आदर्श बहू के रूप में स्मृति का किरदार भारतीय परंपरा और संयुक्त परिवार की नई दिशा दिखाती है. इस किरदार ने दर्शकों के दिलों में इतनी गहरी छाप छोड़ी कि जब मिहिर का निधन हुआ, तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके कारण मेकर्स को उन्हें वापस लाना पड़ा.