स्टोर लॉन्च से पहले हैरान परेशान दिखीं तमन्ना भाटिया, कैजुअल लुक ने जीता फैंस का दिल

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनस्टोर लॉन्च से पहले हैरान परेशान दिखीं तमन्ना भाटिया, कैजुअल लुक ने जीता फैंस का दिल

तमन्ना भाटिया आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Feb 2026 09:30 AM (IST)
साउथ और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली तमन्ना भाटिया नेचुरल लुक में भी काफी सुंदर लगती हैं.स्टोर लॉन्च के दौरान तमन्ना को स्पॉट किया जहां वे बेहद केजुएल लुक में नजर आई.

स्टोर लॉन्च से पहले तमन्ना भाटिया ने अपने सिंपल लुक से लोगों का दिल जीत लिया. इस दौरान उन्होंने व्हाइ़ट कलर की फिटेड टी-शर्ट पहनी थी.
तमन्ना ने अपनी टी-शर्ट को डेनिम जींस के साथ पेयर किया था. जींस का ब्लू और ग्रे कॉम्बिनेशन उनके आउटफिट को कैजुअल वाइब दे रहा था.
Published at : 01 Feb 2026 09:30 AM (IST)
Tamanna Bhatia

मनोरंजन फोटो गैलरी

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट असअबाउट अस

