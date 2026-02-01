एक्सप्लोरर
स्टोर लॉन्च से पहले हैरान परेशान दिखीं तमन्ना भाटिया, कैजुअल लुक ने जीता फैंस का दिल
तमन्ना भाटिया आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं, कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर. एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला.
साउथ और बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली तमन्ना भाटिया नेचुरल लुक में भी काफी सुंदर लगती हैं.स्टोर लॉन्च के दौरान तमन्ना को स्पॉट किया जहां वे बेहद केजुएल लुक में नजर आई.
Published at : 01 Feb 2026 09:30 AM (IST)
