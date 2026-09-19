सुप्रिया को सिर्फ एक स्टार की पत्नी के रूप में देखना उनके हुनर के साथ नाइंसाफी होगी. पृथ्वीराज से शादी करने से पहले सुप्रिया एक बेहद कामयाब और मशहूर पत्रकार थीं. उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की और मीडिया हाउस BBC इंडिया में बतौर रिपोर्टर काम किया.