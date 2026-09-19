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कौन हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सुप्रिया मेनन? हुस्न के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी हैं इनके आगे फेल!
पृथ्वीराज सुकुमारन इन दिनों अपनी फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो फिल्म की स्क्रीनिंग में पत्नी के साथ पहुंचे. इस दौरान सुप्रिया ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.
जब भी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स की बात आती है, तो पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम सबसे ऊपर आता है. पृथ्वीराज ने न सिर्फ मलयालम सिनेमा बल्कि 'सलास' और 'द गोट लाइफ' जैसी फिल्मों से पूरे देश में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. लेकिन आज हम पृथ्वीराज की नहीं, बल्कि उनकी असल जिंदगी की 'क्वीन' यानी उनकी पत्नी सुप्रिया मेनन की बात कर रहे हैं. सुप्रिया की सादगी, ग्रेस और उनका स्टाइल सोशल मीडिया पर हमेशा छाया रहता है.
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Published at : 19 Sep 2026 06:39 PM (IST)
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