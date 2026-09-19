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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकौन हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सुप्रिया मेनन? हुस्न के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी हैं इनके आगे फेल!

कौन हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की पत्नी सुप्रिया मेनन? हुस्न के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस भी हैं इनके आगे फेल!

पृथ्वीराज सुकुमारन इन दिनों अपनी फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो फिल्म की स्क्रीनिंग में पत्नी के साथ पहुंचे. इस दौरान सुप्रिया ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 19 Sep 2026 06:39 PM (IST)
पृथ्वीराज सुकुमारन इन दिनों अपनी फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में वो फिल्म की स्क्रीनिंग में पत्नी के साथ पहुंचे. इस दौरान सुप्रिया ने अपने स्टाइलिश अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया.

जब भी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स की बात आती है, तो पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम सबसे ऊपर आता है. पृथ्वीराज ने न सिर्फ मलयालम सिनेमा बल्कि 'सलास' और 'द गोट लाइफ' जैसी फिल्मों से पूरे देश में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. लेकिन आज हम पृथ्वीराज की नहीं, बल्कि उनकी असल जिंदगी की 'क्वीन' यानी उनकी पत्नी सुप्रिया मेनन की बात कर रहे हैं. सुप्रिया की सादगी, ग्रेस और उनका स्टाइल सोशल मीडिया पर हमेशा छाया रहता है.

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अक्सर सुपरस्टार्स की पत्नियां को भारी-भरकम मेकअप और डिजाइनर कपड़ों में देखा जाता है, लेकिन सुप्रिया मेनन इससे बिल्कुल अलग हैं. वो अक्सर बेहद सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आती हैं.
अक्सर सुपरस्टार्स की पत्नियां को भारी-भरकम मेकअप और डिजाइनर कपड़ों में देखा जाता है, लेकिन सुप्रिया मेनन इससे बिल्कुल अलग हैं. वो अक्सर बेहद सिंपल और एलिगेंट लुक में नजर आती हैं.
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चाहे कोई अवॉर्ड शो हो या कोई फैमिली फंक्शन, सुप्रिया का मिनिमल मेकअप और उनका कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है. उनकी यही सादगी फैंस को उनका दीवाना बना देती है.
चाहे कोई अवॉर्ड शो हो या कोई फैमिली फंक्शन, सुप्रिया का मिनिमल मेकअप और उनका कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है. उनकी यही सादगी फैंस को उनका दीवाना बना देती है.
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सुप्रिया को सिर्फ एक स्टार की पत्नी के रूप में देखना उनके हुनर के साथ नाइंसाफी होगी. पृथ्वीराज से शादी करने से पहले सुप्रिया एक बेहद कामयाब और मशहूर पत्रकार थीं. उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की और मीडिया हाउस BBC इंडिया में बतौर रिपोर्टर काम किया.
सुप्रिया को सिर्फ एक स्टार की पत्नी के रूप में देखना उनके हुनर के साथ नाइंसाफी होगी. पृथ्वीराज से शादी करने से पहले सुप्रिया एक बेहद कामयाब और मशहूर पत्रकार थीं. उन्होंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की और मीडिया हाउस BBC इंडिया में बतौर रिपोर्टर काम किया.
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उन्होंने कई सालों तक देश-विदेश की बड़ी खबरों को कवर किया. यही वजह है कि उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ठहराव और समझदारी दिखती है.
उन्होंने कई सालों तक देश-विदेश की बड़ी खबरों को कवर किया. यही वजह है कि उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही ठहराव और समझदारी दिखती है.
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शादी के बाद सुप्रिया ने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया, लेकिन घर बैठने के बजाय उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. आज वो अपने पति पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मिलकर 'पृथ्वीराज प्रोडक्शंस' नाम की प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं.
शादी के बाद सुप्रिया ने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया, लेकिन घर बैठने के बजाय उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा. आज वो अपने पति पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ मिलकर 'पृथ्वीराज प्रोडक्शंस' नाम की प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं.
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वो सिर्फ नाम की प्रोड्यूसर नहीं हैं, बल्कि फिल्मों की स्क्रिप्ट चुनने से लेकर उनके बजट और शूटिंग मैनेजमेंट तक का सारा काम खुद संभालती हैं. उनके प्रोडक्शन में बनी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं.
वो सिर्फ नाम की प्रोड्यूसर नहीं हैं, बल्कि फिल्मों की स्क्रिप्ट चुनने से लेकर उनके बजट और शूटिंग मैनेजमेंट तक का सारा काम खुद संभालती हैं. उनके प्रोडक्शन में बनी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं.
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पृथ्वीराज और सुप्रिया की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. सुप्रिया मुंबई में रहती थीं और पत्रकारिता कर रही थीं. इसी दौरान वो मलयालम सिनेमा पर एक फीचर स्टोरी कर रही थीं, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकात पृथ्वीराज से हुई.
पृथ्वीराज और सुप्रिया की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. सुप्रिया मुंबई में रहती थीं और पत्रकारिता कर रही थीं. इसी दौरान वो मलयालम सिनेमा पर एक फीचर स्टोरी कर रही थीं, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकात पृथ्वीराज से हुई.
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दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लगभग चार साल तक एक-दूसरे को समझने और डेट करने के बाद, 25 अप्रैल 2011 को दोनों ने केरल में एक बेहद निजी समारोह में शादी कर ली.
दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. लगभग चार साल तक एक-दूसरे को समझने और डेट करने के बाद, 25 अप्रैल 2011 को दोनों ने केरल में एक बेहद निजी समारोह में शादी कर ली.
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पृथ्वीराज और सुप्रिया की एक प्यारी सी बेटी है, जिसका नाम अलंकृता है. पृथ्वीराज हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे सुप्रिया का बहुत बड़ा हाथ है.
पृथ्वीराज और सुप्रिया की एक प्यारी सी बेटी है, जिसका नाम अलंकृता है. पृथ्वीराज हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि उनकी कामयाबी के पीछे सुप्रिया का बहुत बड़ा हाथ है.
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जब भी पृथ्वीराज फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होते हैं, सुप्रिया पूरे घर और बिजनेस को अकेले संभालती हैं.
जब भी पृथ्वीराज फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त होते हैं, सुप्रिया पूरे घर और बिजनेस को अकेले संभालती हैं.
Published at : 19 Sep 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Prithviraj Sukumaran Supriya Menon

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