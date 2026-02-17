'जन नायकन' का है इंतजार? उससे पहले देख डालिए थलापति विजय की ये हिट फिल्में

शाहजहां एक खूबसूरत रोमांटिक फिल्म है, जिसमें विजय एक सच्चे आशिक के किरदार में नजर आते हैं. वह अपनी प्रेमिका की खुशी के लिए हर मुश्किल उठाने को तैयार रहते हैं. फिल्म की कहानी भावनाओं से भरी हुई है और दिल को छू जाती है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते है.