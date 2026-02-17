एक्सप्लोरर
'जन नायकन' का है इंतजार? उससे पहले देख डालिए थलापति विजय की ये हिट फिल्में
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट टल जा रही है. तो आइए इसे पहले उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों पर नजर डालते हैं.
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं. बीते कुछ समय से उनकी फिल्म 'जन नायकन' की रिलीज डेट टल रही है, जिससे फैंस को उनकी फिल्म के लिए बहुत इंतजार करना पड़ रहा है. हालांकि विजय ने बीते कुछ सालों से ऐसी फिल्में दी है, जो दर्शकों के दिलों में बस गई है. उनका दमदार एक्टर, रोमांस और भावुक अभिनय हर उम्र के लोगों को पसंद आता है. इसी बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं विजय की उन सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए.
Published at : 17 Feb 2026 08:56 PM (IST)
Tags :Thalapathy Vijay
साउथ सिनेमा
