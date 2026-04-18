रोमांटिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये 7 तमिल फिल्में, रोमांस के साथ मिलेगा कॉमेडी का तड़का

पापा (अमेजन प्राइम वीडियो) - काविन और अपर्णा दास की इस फिल्म को गणेश के. बाबू ने डायरेक्ट किया है, जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी अचानक बदल जाती है जब वो कम उम्र में पिता बन जाता है. हालात उसे अकेले बच्चे की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर कर देते हैं.