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रोमांटिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये 7 तमिल फिल्में, रोमांस के साथ मिलेगा कॉमेडी का तड़का
Tamil Rom-Com films: अगर आपको रोमांटिक कॉमेडी फिल्में देखना पसंद हैं. तो ये लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें आपको प्यार, इमोशन और हल्की-फुल्की कॉमेडी से भरपूर तमिल फिल्में ओटीटी पर देखने को मिलेगी.
अगर आपने केन करुणास की तमिल फिल्म 'यूथ' देखी है और हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों का मूड बना हुआ है, तो तमिल सिनेमा में आपके लिए कई ऑप्शन हैं. आजकल दर्शक ऐसी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, जिनमें प्यार, इमोशन के साथ हंसी का भी डोज मिले. इसी बीच हम लेकर आए हैं 7 ऐसी तमिल रोम-कॉम फिल्में, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप आसानी से घर बैठकर देख सकते हैं.
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Published at : 18 Apr 2026 08:37 AM (IST)
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