विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, ये 7 तस्वीरें हैं सबूत

इन खबरों के सामने आते ही फैंस के बीच भी एक अलग खुशी देखी गई क्योंकि आडियंस ने हमेशा ही इन कलाकारों को भरभर के प्यार दिया है. दोनों को साथ में देख पाना फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता. अब सगाई की खबरें सामने आने के बाद दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं.