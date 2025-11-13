एक्सप्लोरर
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, ये 7 तस्वीरें हैं सबूत
Rashmika–Vijay Photos: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस भी दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं और इस क्यूट जोड़ी पर अपना प्यार लुटाते हैं.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी सगाई के बाद से ही टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. भले दोनों ने अभी तक इन खबरों पर अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है लेकिन फैंस इस खबर को जानकर बहुत खुश हैं.
Published at : 13 Nov 2025 10:08 PM (IST)
