साउथ सिनेमा
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, ये 7 तस्वीरें हैं सबूत

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, ये 7 तस्वीरें हैं सबूत

Rashmika–Vijay Photos: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस भी दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं और इस क्यूट जोड़ी पर अपना प्यार लुटाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Rashmika–Vijay Photos: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. फैंस भी दोनों को साथ में देखना पसंद करते हैं और इस क्यूट जोड़ी पर अपना प्यार लुटाते हैं.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा अपनी सगाई के बाद से ही टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं. भले दोनों ने अभी तक इन खबरों पर अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है लेकिन फैंस इस खबर को जानकर बहुत खुश हैं.

1/7
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं. इस सेलिब्रिटी कपल पर फैंस बहुत प्यार लुटाते हैं और उनकी तस्वीरों को भी बहुत पसंद करते हैं.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए हैं. इस सेलिब्रिटी कपल पर फैंस बहुत प्यार लुटाते हैं और उनकी तस्वीरों को भी बहुत पसंद करते हैं.
2/7
दोनों की सगाई की खबरों को सुनने के बाद फैंस का भी खुशी का ठिकाना नहीं था. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा साथ में वाकई काफी अच्छे दिखते हैं. दोनों को साथ स्पॉट किए जाने पर फैंस भी उनकी बलाएं लेने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं.
दोनों की सगाई की खबरों को सुनने के बाद फैंस का भी खुशी का ठिकाना नहीं था. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा साथ में वाकई काफी अच्छे दिखते हैं. दोनों को साथ स्पॉट किए जाने पर फैंस भी उनकी बलाएं लेने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं.
3/7
पहली बार दोनों की मुलाकात गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और फैंस इस ऑन स्क्रीन जोड़ी पर प्यार बरसाने लगे. इस फिल्म ने दोनों को तेलुगु इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ियों की लिस्ट में शामिल कर दिया.
पहली बार दोनों की मुलाकात गीता गोविंदम के सेट पर हुई थी. इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया और फैंस इस ऑन स्क्रीन जोड़ी पर प्यार बरसाने लगे. इस फिल्म ने दोनों को तेलुगु इंडस्ट्री की सुपरहिट जोड़ियों की लिस्ट में शामिल कर दिया.
4/7
इन दिनों रश्मिका मंदाना 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी ये फिल्म रिलीज हुई जिसके बाद एक्ट्रेस के मंगेतर भी काफी इमोशनल हुए और अपनी दिल की बात कह डाली. एक्टर ने कहा गुजरते वक्त के साथ रश्मिका मंदाना भी एक बेहतर इंसान बन चुकीं हैं.
इन दिनों रश्मिका मंदाना 'द गर्लफ्रेंड' को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी ये फिल्म रिलीज हुई जिसके बाद एक्ट्रेस के मंगेतर भी काफी इमोशनल हुए और अपनी दिल की बात कह डाली. एक्टर ने कहा गुजरते वक्त के साथ रश्मिका मंदाना भी एक बेहतर इंसान बन चुकीं हैं.
5/7
2019 में 'डियर कॉमरेड' में रिलीज हुई जहां विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने भरभर के इंटीमेट सीन्स दिए. दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई कि ये सेलिब्रिटी ऑन स्क्रीन रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.
2019 में 'डियर कॉमरेड' में रिलीज हुई जहां विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने भरभर के इंटीमेट सीन्स दिए. दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई कि ये सेलिब्रिटी ऑन स्क्रीन रियल लाइफ में भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.
6/7
इन खबरों के सामने आते ही फैंस के बीच भी एक अलग खुशी देखी गई क्योंकि आडियंस ने हमेशा ही इन कलाकारों को भरभर के प्यार दिया है. दोनों को साथ में देख पाना फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता. अब सगाई की खबरें सामने आने के बाद दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं.
इन खबरों के सामने आते ही फैंस के बीच भी एक अलग खुशी देखी गई क्योंकि आडियंस ने हमेशा ही इन कलाकारों को भरभर के प्यार दिया है. दोनों को साथ में देख पाना फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता. अब सगाई की खबरें सामने आने के बाद दोनों सुर्खियों में बने हुए हैं.
7/7
बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना फरवरी के महीने में उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं.
बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना फरवरी के महीने में उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं.
Published at : 13 Nov 2025 10:08 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

