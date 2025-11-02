हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमादूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण तेज, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक

दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण तेज, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Nov 2025 02:47 PM (IST)
साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की शादी को 1 नवंबर के दिन दो साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में एक्टर ने वाइफ के साथ कुछ रोमाटिंक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.

वरुण तेज ने अपने इंस्टाग्राम पर तीन तस्वीरें शेयर की. जिसके जरिए उन्होंने वाइफ को दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी विश की. तस्वीरों में कपल एक-दूजे संग कोजी होता दिखी.
एक फोटो में वरुण अपनी वाइफ लावण्या को किस कर प्यार लुटाते दिखे. तस्वीरें शेयर कर एक्टर ने लिखा, ‘हैप्पी एनिवर्सरी लव...तुम हर दिन हर लम्हें को खूबसूरत बना देती हो..’
वहीं तीसरी फोटो में एक्टर और उनकी वाइफ अपनी नन्ही परी के साथ पोज देते दिखे. हालांकि इसमें बेबी गर्ल का फेस नजर नहीं आ रहा. लेकिन तस्वीर खूब वायरल हो रही है.
वरुण तेज और लावण्या इसी साल बेटे के पेरेंट बने हैं. लावण्या ने 10 सितंबर, 2025 को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था.
कपल ने दिवाली सेलिब्रेशन में भी अपने बेटे के साथ कई तस्वीरें शेयर की थी. इसमें कपल का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला था.
वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की लव स्टोरी 'मिस्टर' के सेट पर शुरू हुई थी. फिर कपल ने जून 2023 में सगाई और नवंबर 2023 में इटली के टस्कनी में शादी रचा ली थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो वरुण तेज आखिरी बार फिल्म ‘मटका’ में नजर आए थे. फिल्म साल 2024 में रिलीज हुई थी.
Published at : 02 Nov 2025 02:47 PM (IST)
South Cinema Varun Tej Lavanya Tripathi

Photo Gallery

