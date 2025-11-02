एक्सप्लोरर
दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण तेज, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक
Varun Tej Wedding Anniversary: साउथ एक्टर वरुण तेज ने कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करते हुए अपनी वाइफ को दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी विश की. इनमें से एक फोटो में एक्टर अपने बेटे संग पोज देते दिखे.
साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की शादी को 1 नवंबर के दिन दो साल पूरे हो चुके हैं. ऐसे में एक्टर ने वाइफ के साथ कुछ रोमाटिंक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की. जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
Published at : 02 Nov 2025 02:47 PM (IST)
साउथ सिनेमा
