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सिर्फ 500 रुपये फीस से शुरू हुआ तृषा कृष्णन का सफर, आज वसूलती हैं एक फिल्म के लिए करोड़ों
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बाते. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए करोड़ो चार्ज करती हैं.
तृषा कृष्णन आज साउथ सिनेमा की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटी फीस से की थी. कभी पहली भूमिका के लिए सिर्फ 500 रुपये लेने वाली तृषा आज एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करती हैं.
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Published at : 11 May 2026 08:53 PM (IST)
Tags :Trisha Krishnan
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