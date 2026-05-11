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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमासिर्फ 500 रुपये फीस से शुरू हुआ तृषा कृष्णन का सफर, आज वसूलती हैं एक फिल्म के लिए करोड़ों

सिर्फ 500 रुपये फीस से शुरू हुआ तृषा कृष्णन का सफर, आज वसूलती हैं एक फिल्म के लिए करोड़ों

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बाते. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए करोड़ो चार्ज करती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 May 2026 09:05 PM (IST)
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनके फिल्मी करियर से जुड़ी कुछ बाते. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए करोड़ो चार्ज करती हैं.

तृषा कृष्णन आज साउथ सिनेमा की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद छोटी फीस से की थी. कभी पहली भूमिका के लिए सिर्फ 500 रुपये लेने वाली तृषा आज एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये चार्ज करती हैं.

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तृषा कृष्णन साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई. तमिल पलक्कड़ अय्यर परिवार से ताल्लुक रखने वाली तृषा ने महज 16 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था.
तृषा कृष्णन साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई. तमिल पलक्कड़ अय्यर परिवार से ताल्लुक रखने वाली तृषा ने महज 16 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था.
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उन्होंने 1999 में तमिल फिल्म जोड़ी में छोटे रोल से शुरुआत की. इसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने तमिल और तेलुगू सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बना ली. 2003 में तृषा कृष्णन को फिल्म लेसा-लेसा में बड़ा रोल मिला, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया.
उन्होंने 1999 में तमिल फिल्म जोड़ी में छोटे रोल से शुरुआत की. इसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने तमिल और तेलुगू सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बना ली. 2003 में तृषा कृष्णन को फिल्म लेसा-लेसा में बड़ा रोल मिला, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया.
Published at : 11 May 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan

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