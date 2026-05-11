सिर्फ 500 रुपये फीस से शुरू हुआ तृषा कृष्णन का सफर, आज वसूलती हैं एक फिल्म के लिए करोड़ों

उन्होंने 1999 में तमिल फिल्म जोड़ी में छोटे रोल से शुरुआत की. इसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने तमिल और तेलुगू सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बना ली. 2003 में तृषा कृष्णन को फिल्म लेसा-लेसा में बड़ा रोल मिला, जिसके बाद उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया.