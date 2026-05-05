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(Source: ECI/ABP News)
फिल्मों के बाद राजनीति में भी थलापति विजय का जलवा, जीत के बाद वायरल हुईं जश्न की तस्वीरें
थलापति विजय ने राजनीति में बड़ी पहचान बना ली है. तमिलनाडु चुनाव 2026 में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
थलापति विजय ने साउथ सिनेमा में अपनी फिल्मों से जबरदस्त सफलता हासिल की है. अब वो राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करते नजर आ रहे हैं. तमिलनाडु चुनाव 2026 में उनकी पार्टी TVK की जीत के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया है. इस जीत के बाद विजय की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 05 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :Vijay
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