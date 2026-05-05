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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाफिल्मों के बाद राजनीति में भी थलापति विजय का जलवा, जीत के बाद वायरल हुईं जश्न की तस्वीरें

फिल्मों के बाद राजनीति में भी थलापति विजय का जलवा, जीत के बाद वायरल हुईं जश्न की तस्वीरें

थलापति विजय ने राजनीति में बड़ी पहचान बना ली है. तमिलनाडु चुनाव 2026 में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 May 2026 12:48 PM (IST)
थलापति विजय ने राजनीति में बड़ी पहचान बना ली है. तमिलनाडु चुनाव 2026 में उनकी पार्टी ने जीत हासिल की, जिसके बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

थलापति विजय ने साउथ सिनेमा में अपनी फिल्मों से जबरदस्त सफलता हासिल की है. अब वो राजनीति में भी अपनी पकड़ मजबूत करते नजर आ रहे हैं. तमिलनाडु चुनाव 2026 में उनकी पार्टी TVK की जीत के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया है. इस जीत के बाद विजय की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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थलापति विजय इन दिनों जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं.
थलापति विजय इन दिनों जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं.
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तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर की पार्टी टीवीके 108 सीटों पर जीत दर्ज कर की है.
तमिलनाडु चुनाव 2026 में एक्टर की पार्टी टीवीके 108 सीटों पर जीत दर्ज कर की है.
Published at : 05 May 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
Vijay

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