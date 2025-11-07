एक्सप्लोरर
SSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?
SSMB 29 Interesting Facts: एसएस राजामौली की फिल्म को लेकर आए दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं. आज फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को भी बढ़ा दिया है. यहां जानिए फिल्म से जुड़ी खास बातें.
SSMB 29 का हाइप हर दिन बढ़ता जा रहा है. आज फिल्म का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें कहानी की एक झलक देखने को मिल रही है. यहां जानिए एस एस राजामौली की इस लेटेस्ट फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 07 Nov 2025 08:36 PM (IST)
साउथ सिनेमा
7 Photos
SSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?
साउथ सिनेमा
7 Photos
राज संग सामंथा ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज
साउथ सिनेमा
10 Photos
स्टाइल और ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं अनुष्का शेट्टी, 10 तस्वीरों में देखें खूबसूरती
साउथ सिनेमा
7 Photos
महेश बाबू की 'भांजी' के आगे हर कोई है फीका, डेब्यू करते ही कर देंगी स्टार किड्स की छुट्टी
साउथ सिनेमा
7 Photos
दूसरी वेडिंग एनिवर्सरी पर वाइफ संग रोमांटिक हुए वरुण, नन्हे बेटे की भी दिखाई झलक
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रभास की 'पत्नी' को लड़के ने बोला I Love You तो किया प्रपोजल एक्सेप्ट, खुद किया खुलासा
साउथ सिनेमा
7 Photos
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
SSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?
साउथ सिनेमा
7 Photos
राज संग सामंथा ने कंफर्म किया रिश्ता! कैमरे के सामने बाहों में बाहें डालकर दिए पोज
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion