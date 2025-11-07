SSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?

देश विदेश के अलग-अलग लोकेशन में फिल्म की शूटिंग की जा रही है. बीते दिनों केन्या के न्यूज पोर्टल से कई तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें स्टारकास्ट को स्पॉट किया गया. बता दें इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन को विलेन के किरदार में देखा जाएगा. आईएमडीबी के मुताबिक आर माधवन का भी इस फिल्म में स्पेशल अपियरेंस देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्शन एडवेंचर फिल्म 2027 में रिलीज होगी.