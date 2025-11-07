हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाSSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?

SSMB 29 से जुड़ी ये 5 खास बातें जान लीजिए, आखिर क्यों बढ़ गई फैंस की एक्साइटमेंट?

SSMB 29 Interesting Facts: एसएस राजामौली की फिल्म को लेकर आए दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं. आज फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को भी बढ़ा दिया है. यहां जानिए फिल्म से जुड़ी खास बातें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Nov 2025 08:36 PM (IST)
SSMB 29 Interesting Facts: एसएस राजामौली की फिल्म को लेकर आए दिन नए अपडेट्स आ रहे हैं. आज फिल्म के लेटेस्ट पोस्टर ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को भी बढ़ा दिया है. यहां जानिए फिल्म से जुड़ी खास बातें.

SSMB 29 का हाइप हर दिन बढ़ता जा रहा है. आज फिल्म का लेटेस्ट पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें कहानी की एक झलक देखने को मिल रही है. यहां जानिए एस एस राजामौली की इस लेटेस्ट फिल्म से जुड़ी दिलचस्प बातें.

1/7
एस एस राजामौली अपनी दमदार टीम के साथ बिग बजट फिल्म बनाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक SSMB 29 के इस फिल्म का टाइटल अभी के लिए 'ग्लोब ट्रॉटर' रखा गया है. महेश बाबू और बाकी के बड़े स्टार्स के साथ बनने वाली इस फिल्म का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं.
एस एस राजामौली अपनी दमदार टीम के साथ बिग बजट फिल्म बनाने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक SSMB 29 के इस फिल्म का टाइटल अभी के लिए 'ग्लोब ट्रॉटर' रखा गया है. महेश बाबू और बाकी के बड़े स्टार्स के साथ बनने वाली इस फिल्म का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं.
2/7
अब एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज हो चुका है जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन का नया लुक देखने को मिला. वायरल पोस्टर से ये अंदाजा लगाया जा रहा कि इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन कुम्भा नाम के रोबोट के किरदार में नजर आएंगे.
अब एसएस राजामौली की मच अवेटेड फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज हो चुका है जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन का नया लुक देखने को मिला. वायरल पोस्टर से ये अंदाजा लगाया जा रहा कि इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन कुम्भा नाम के रोबोट के किरदार में नजर आएंगे.
3/7
रिपोर्ट्स की मानें तो एसएस राजामौली की बिग बजट फिल्म का 15 नवंबर की ग्रैंड इवेंट होने वाला है. ये लॉन्च इवेंट हैदराबाद में होगा और खास बात ये है कि इसे सबसे बड़ा और ऐतिहासिक इवेंट बताया जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रहेगी.
रिपोर्ट्स की मानें तो एसएस राजामौली की बिग बजट फिल्म का 15 नवंबर की ग्रैंड इवेंट होने वाला है. ये लॉन्च इवेंट हैदराबाद में होगा और खास बात ये है कि इसे सबसे बड़ा और ऐतिहासिक इवेंट बताया जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दिन फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रहेगी.
4/7
वहीं अगले दिलचस्प फैक्ट के बारे में बात करें तो वो ये है कि 'ग्लोब ट्रॉटर' में टोडर लाजेरोव बतौर एक्शन डायरेक्टर काम कर रहे हैं. उन्होंने हॉलीवुड की कई बड़ी एक्शन फिल्मों में काम किया है जिसमें 'ट्रॉय' और 'द कॉन्ट्रैक्ट' समेत कई फिल्मों का नाम शामिल हैं.
वहीं अगले दिलचस्प फैक्ट के बारे में बात करें तो वो ये है कि 'ग्लोब ट्रॉटर' में टोडर लाजेरोव बतौर एक्शन डायरेक्टर काम कर रहे हैं. उन्होंने हॉलीवुड की कई बड़ी एक्शन फिल्मों में काम किया है जिसमें 'ट्रॉय' और 'द कॉन्ट्रैक्ट' समेत कई फिल्मों का नाम शामिल हैं.
5/7
प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के जरिए सालों बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं. बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में अपने नाम का परचम लहरा रही ये एक्ट्रेस तगड़ी फीस के साथ इंडियन इंडस्ट्री में कमबैक करेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज किया है.
प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म के जरिए सालों बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं. बॉलीवुड के बाद हॉलीवुड में अपने नाम का परचम लहरा रही ये एक्ट्रेस तगड़ी फीस के साथ इंडियन इंडस्ट्री में कमबैक करेंगी. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने इस फिल्म के लिए 30 करोड़ रुपए चार्ज किया है.
6/7
कई रिपोर्ट्स में एस एस राजामौली के इस मास्टरपीस के बजट को लेकर भी बात कही गई. रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये 1188 करोड़ के बजट से बनने वाली ये मूवी एशिया सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है. माना जा रहा है कि स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से फिल्म में काशी की विरासत को दिखाया जाएगा.
कई रिपोर्ट्स में एस एस राजामौली के इस मास्टरपीस के बजट को लेकर भी बात कही गई. रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये 1188 करोड़ के बजट से बनने वाली ये मूवी एशिया सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है. माना जा रहा है कि स्पेशल इफेक्ट्स के माध्यम से फिल्म में काशी की विरासत को दिखाया जाएगा.
7/7
देश विदेश के अलग-अलग लोकेशन में फिल्म की शूटिंग की जा रही है. बीते दिनों केन्या के न्यूज पोर्टल से कई तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें स्टारकास्ट को स्पॉट किया गया. बता दें इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन को विलेन के किरदार में देखा जाएगा. आईएमडीबी के मुताबिक आर माधवन का भी इस फिल्म में स्पेशल अपियरेंस देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्शन एडवेंचर फिल्म 2027 में रिलीज होगी.
देश विदेश के अलग-अलग लोकेशन में फिल्म की शूटिंग की जा रही है. बीते दिनों केन्या के न्यूज पोर्टल से कई तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें स्टारकास्ट को स्पॉट किया गया. बता दें इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं पृथ्वीराज सुकुमारन को विलेन के किरदार में देखा जाएगा. आईएमडीबी के मुताबिक आर माधवन का भी इस फिल्म में स्पेशल अपियरेंस देखने को मिलेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार ये एक्शन एडवेंचर फिल्म 2027 में रिलीज होगी.
Published at : 07 Nov 2025 08:36 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Prithviraj Sukumaran SSMB 29

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
विश्व
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
PAK का पाखंड फिर उजागर, हाफिज सईद की शरण में पहुंचे शहबाज के करीबी मंत्री; पहुंचा दिया पाक PM का संदेश!
क्रिकेट
कल गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच, बदल सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग XI? जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
कल गाबा में भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 मैच, बदल सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग XI? जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
हेल्थ
Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
जनरल नॉलेज
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
नौकरी
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget