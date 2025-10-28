एक्सप्लोरर
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम
Unmarried South Stars: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों की उम्र 30 के पार हो गई है और वो सिंगल हैं. कई स्टार्स तो 40 की उम्र भी पार कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुंवारे हैं.
कई साउथ सितारे 30 और 40 की उम्र सीमा लांघकर भी अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं. फैंस को लंबे समय से अपने फेवरेट स्टार की शादी का इंतजार है लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है. प्रभास से लेकर रश्मिका मंदाना तक, अब तक कुंवारे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 08:09 PM (IST)
साउथ सिनेमा
7 Photos
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
31 अक्टूबर को एक साथ 7 फिल्में हो रही हैं री-रिलीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी एयरपोर्ट पर ब्लू ड्रेस में हुई स्पॉट, किसी हीरोइन से नहीं लग रही हैं कम
साउथ सिनेमा
8 Photos
राम चरण की वाइफ की 8 तस्वीरें: 36 साल की उम्र में भी बला की खूबसूरत दिखती हैं उपासना
साउथ सिनेमा
7 Photos
रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ सामंथा रुथ प्रभु ने मनाया दिवाली का जश्न, तस्वीरें हुई वायरल
साउथ सिनेमा
7 Photos
32 साल की हसीना की सिर्फ 2 फिल्मों ने कमाए थे डेढ़ हजार करोड़, खूबसूरती में इनके आगे सब फेल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, इन एक्ट्रेसेस को किया सलाम
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
31 अक्टूबर को एक साथ 7 फिल्में हो रही हैं री-रिलीज, एंटरटेनमेंट की मिलेगी तगड़ी डोज
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion