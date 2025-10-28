हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम

30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में शुमार खूबसूरत हसीनाओं के भी नाम

Unmarried South Stars: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों की उम्र 30 के पार हो गई है और वो सिंगल हैं. कई स्टार्स तो 40 की उम्र भी पार कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुंवारे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Oct 2025 09:35 PM (IST)
Unmarried South Stars: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों की उम्र 30 के पार हो गई है और वो सिंगल हैं. कई स्टार्स तो 40 की उम्र भी पार कर चुके हैं लेकिन फिर भी कुंवारे हैं.

कई साउथ सितारे 30 और 40 की उम्र सीमा लांघकर भी अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं. फैंस को लंबे समय से अपने फेवरेट स्टार की शादी का इंतजार है लेकिन बहुत जल्द कुछ ऐसा होता नहीं दिख रहा है. प्रभास से लेकर रश्मिका मंदाना तक, अब तक कुंवारे हैं.

1/7
साई पल्लवी का नाम साउथ की पॉपुलर और खूबसूरत हसीनाओं में शुमार किया जाता है. एक्ट्रेस 33 साल की हो चुकी हैं और अब तक कुंवारी हैं.
साई पल्लवी का नाम साउथ की पॉपुलर और खूबसूरत हसीनाओं में शुमार किया जाता है. एक्ट्रेस 33 साल की हो चुकी हैं और अब तक कुंवारी हैं.
2/7
साउथ सुपरस्टार प्रभास 46 साल के हो चुके हैं. लेकिन वो अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं.
साउथ सुपरस्टार प्रभास 46 साल के हो चुके हैं. लेकिन वो अब तक शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं.
3/7
तृषा कृष्णन की उम्र 42 साल है. लेकिन हसीना ने अब तक अपना घर नहीं बसाया है और सिंगल लाइफ जी रही हैं.
तृषा कृष्णन की उम्र 42 साल है. लेकिन हसीना ने अब तक अपना घर नहीं बसाया है और सिंगल लाइफ जी रही हैं.
4/7
साउथ हसीना रश्मिका मंदाना 29 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं की है. लेकिन ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने एक्टर विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है.
साउथ हसीना रश्मिका मंदाना 29 साल की हो चुकी हैं. उन्होंने अब तक शादी नहीं की है. लेकिन ऐसी खबरें हैं कि उन्होंने एक्टर विजय देवरकोंडा से सगाई कर ली है.
5/7
एक्ट्रेस श्रुति हासन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. श्रुति 39 साल की हो चुकी हैं और अब तक उन्होंने शादी नहीं की है.
एक्ट्रेस श्रुति हासन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. श्रुति 39 साल की हो चुकी हैं और अब तक उन्होंने शादी नहीं की है.
6/7
अनुष्का शेट्टी भी अब तक कुंवारी हैं. वो 43 साल की हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है.
अनुष्का शेट्टी भी अब तक कुंवारी हैं. वो 43 साल की हो चुकी हैं लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है.
7/7
विजय देवरकोंडा 36 साल के हो गए हैं और अब तक कुंवारे हैं. हालांकि ऐसी खबरें हैं कि एक्टर 2026 में रश्मिका मंदाना से शादी कर सकते हैं.
विजय देवरकोंडा 36 साल के हो गए हैं और अब तक कुंवारे हैं. हालांकि ऐसी खबरें हैं कि एक्टर 2026 में रश्मिका मंदाना से शादी कर सकते हैं.
Published at : 28 Oct 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
Prabhas Shruti Haasan Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna

Photo Gallery

View More
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, कहा- 'शिफॉन की साड़ी में शूटिंग करने वाली एक्ट्रेसेस को सलाम'
अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, इन एक्ट्रेसेस को किया सलाम
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live

मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
एडवर्टाइज विथ अस प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस सेंड फीडबैक अबाउट अस करियर्स

इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
मोंथा साइक्लोन का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू, अगले 3-4 घंटे अहम, 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू; कई शहरों में चल रहीं तेज हवाएं
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
चुनाव 2025
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे प्रशांत किशोर, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
न तेजस्वी और न नीतीश... BJP का सबसे ज्यादा नुकसान करेंगे PK, सीनियर पत्रकार ने बताई ये वजह
बॉलीवुड
अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, कहा- 'शिफॉन की साड़ी में शूटिंग करने वाली एक्ट्रेसेस को सलाम'
अनुपम खेर ने स्विट्जरलैंड से शेयर किया वीडियो, इन एक्ट्रेसेस को किया सलाम
क्रिकेट
IND vs AUS: विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
विराट हैं नंबर-1, ये रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया टी20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, जानें रोहित का नंबर
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
FD या RD में कहां मिलेगा ज्यादा मुनाफा? जानिए कौन सा निवेश आपके लिए रहेगा बेहतर सौदा
नौकरी
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
