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साल 2026 में साउथ की सबसे अमीर एक्ट्रेस बनीं नयनतारा, जानें लिस्ट में किसका नाम है शामिल
South Actress: साउथ इंडस्ट्री में कई एक्ट्रेस अपना जलवा बिखेर रही हैं. वहीं कमाई के मामले में एक्ट्रेस नयनतारा सबसे आगे हैं. आइए जानते हैं इस लिस्ट में बाकी कौन सी एक्ट्रेस के नाम शामिल हैं.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री में आज कई एक्ट्रेसेस अपनी मेहनत और दमदार परफॉर्मेंस के दम पर टॉप पर बनी हुई हैं. उनकी फिल्मों को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिलता है, जिसकी वजह से ये 'बैंकएबल स्टार' बन चुकी हैं. नयनतारा , समान्था रूथ प्रभु और अनुष्का शेट्टी जैसी एक्ट्रेसेस न सिर्फ फिल्मों से बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और स्मार्ट निवेश के जरिए भी शानदार कमाई कर रही हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 05:29 PM (IST)
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