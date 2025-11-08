एक्सप्लोरर
शरवानंद का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 22 किलो वजन घटाने के बाद पहचानना हुआ मुश्किल
Sharwanand Transfromation: हाल ही में एक्टर शरवानंद ने 22 किलो वेट लॉस करके सभी को हैरान कर दिया है. उनका लुक काफी बदल गया है. आइए देखते है उनका ये जबरदस्त ट्रांसफार्मेशन.
साउथ एक्टर शरवानंद ने हाल ही में अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया है. शरवानंद अब इतने फिट नजर आ रहे हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे. एक्टर ने पूरे 22 किलो वजन घटाया है और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है. सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका स्लिम और टोंड लुक देखकर फैंस दंग रह गए हैं.
Published at : 08 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Tags :Sharwanand
