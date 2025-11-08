हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाशरवानंद का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 22 किलो वजन घटाने के बाद पहचानना हुआ मुश्किल

शरवानंद का गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 22 किलो वजन घटाने के बाद पहचानना हुआ मुश्किल

Sharwanand Transfromation: हाल ही में एक्टर शरवानंद ने 22 किलो वेट लॉस करके सभी को हैरान कर दिया है. उनका लुक काफी बदल गया है. आइए देखते है उनका ये जबरदस्त ट्रांसफार्मेशन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Sharwanand Transfromation: हाल ही में एक्टर शरवानंद ने 22 किलो वेट लॉस करके सभी को हैरान कर दिया है. उनका लुक काफी बदल गया है. आइए देखते है उनका ये जबरदस्त ट्रांसफार्मेशन.

साउथ एक्टर शरवानंद ने हाल ही में अपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को हैरान कर दिया है. शरवानंद अब इतने फिट नजर आ रहे हैं कि लोग उन्हें पहचान ही नहीं पा रहे. एक्टर ने पूरे 22 किलो वजन घटाया है और अब उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है. सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें उनका स्लिम और टोंड लुक देखकर फैंस दंग रह गए हैं.

1/7
बता दे, साल 2019 में फिल्म 96 की शूटिंग के दौरान एक्टर शरवानंद के कंधे में चोट आ गई थी. और एक्टर की सर्जरी होनी थी.
बता दे, साल 2019 में फिल्म 96 की शूटिंग के दौरान एक्टर शरवानंद के कंधे में चोट आ गई थी. और एक्टर की सर्जरी होनी थी.
2/7
इस दौरान उनका वेट 92 किलो हो गया था. हैदराबाद टाइम्स संग बातचीत में शरवानंद ने बताया कि किस तरह वो वापस शेप में आ पाए.
इस दौरान उनका वेट 92 किलो हो गया था. हैदराबाद टाइम्स संग बातचीत में शरवानंद ने बताया कि किस तरह वो वापस शेप में आ पाए.
3/7
उन्होनें कहा- सर्जरी के दो साल बाद मैंने सुबह वॉक करना शुरू किया था. जिससे में एक्टिव रह सकूं. एक फिल्म में मुझे 18 साल के लड़के का रोल अदा करना था. इसके लिए मैंने मेहनत की.
उन्होनें कहा- सर्जरी के दो साल बाद मैंने सुबह वॉक करना शुरू किया था. जिससे में एक्टिव रह सकूं. एक फिल्म में मुझे 18 साल के लड़के का रोल अदा करना था. इसके लिए मैंने मेहनत की.
4/7
डिसीप्लिन के साथ मैंने खुद पर काम करना शुरू किया. मेरे लिए ये जर्नी की शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं रही. अपनी आदतों और माइंडसेट पर मैंने काम किया.
डिसीप्लिन के साथ मैंने खुद पर काम करना शुरू किया. मेरे लिए ये जर्नी की शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं रही. अपनी आदतों और माइंडसेट पर मैंने काम किया.
5/7
सुबह 4 बजे में पार्क में 12 किलोमीटर दौड़ने जाता था. था. जब शूटिंग नहीं होती थी तो जिम जाता था और लंबी वॉक करता था. करीब 8 महीने तक मैंने ये रूटीन फॉलो किया.
सुबह 4 बजे में पार्क में 12 किलोमीटर दौड़ने जाता था. था. जब शूटिंग नहीं होती थी तो जिम जाता था और लंबी वॉक करता था. करीब 8 महीने तक मैंने ये रूटीन फॉलो किया.
6/7
फिर जब मेरी बेटी हुई तो अहसास हुआ कि हेल्थ कितनी जरूरी होती है. मैंने इससे पहले कभी वर्कआउट नहीं किया था. मेरे लिए आज के टाइम पर हेल्थ जिंदगी जीने का एक तरीका बन गई है.
फिर जब मेरी बेटी हुई तो अहसास हुआ कि हेल्थ कितनी जरूरी होती है. मैंने इससे पहले कभी वर्कआउट नहीं किया था. मेरे लिए आज के टाइम पर हेल्थ जिंदगी जीने का एक तरीका बन गई है.
7/7
मैं फूडी हूं. ऐसे में मैंने 70 पर्सेट फूड और 30 पर्सेट वर्कआउट रखा. करीब 22 किलो मैं अबतक कम कर चुका हूं और अपनी शेप में वापस लौट चुका हूं.
मैं फूडी हूं. ऐसे में मैंने 70 पर्सेट फूड और 30 पर्सेट वर्कआउट रखा. करीब 22 किलो मैं अबतक कम कर चुका हूं और अपनी शेप में वापस लौट चुका हूं.
Published at : 08 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Tags :
Sharwanand

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
PM Modi के दौरे पर GRP जवानों से भिड़ गए BJP विधायक । PM Modi Varanasi Visit
भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
कौन हैं गजाला हाशमी, जिन्होंने कर दिखाया जोहरान से भी बड़ा कमाल? भारत से है सीधा कनेक्शन
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
IND vs AUS 5th T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांचवें टी20 में बारिश ने बिगाड़ा खेल, तब कौन जीतेगा T20 सीरीज?
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
यूटिलिटी
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
ITR फाइल करने 3 महीने बाद भी नहीं आया रिफंड, जानें अब कितना ब्याज देगी सरकार?
फैशन
History of Anarkali Suit: किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
किस मुगल बादशाह की बेगम ने सबसे पहले पहना था अनारकली, कैसे तैयार की गई थी यह ड्रेस?
शिक्षा
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
डेनमार्क में कमाए 100000 तो भारत में हो जाएंगे कितने, जानें वहां की करेंसी कितनी मजबूत?
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
Embed widget