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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमासाड़ी, बिंदी और खुले बाल… सामंथा रूथ प्रभु का देसी लुक छाया, सादगी ने जीता दिल

साड़ी, बिंदी और खुले बाल… सामंथा रूथ प्रभु का देसी लुक छाया, सादगी ने जीता दिल

Samantha Ruth Prabhu Photos: सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपनी कई फोटो शेयर की है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस साड़ी पहने बला की खूबसूरत दिख रही हैं. फैंस उनकी ब्यूटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Photos: सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपनी कई फोटो शेयर की है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस साड़ी पहने बला की खूबसूरत दिख रही हैं. फैंस उनकी ब्यूटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

साउथ की पापुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु बला की खूबसूरत है. हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल चुरा लिया. उनका ये अंदाज देखने लायक है. आइए देखते हैं तस्वीरें.

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सामंथा रूथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर आपकी कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई.
सामंथा रूथ प्रभु ने इंस्टाग्राम पर आपकी कई फोटोज शेयर की हैं. जिसमें वो ट्रेडिशनल लुक में नजर आई.
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एक्ट्रेस ने पीच कलर की साड़ी पहनी है, साथ ही सिंपल ब्लाउज कैरी किया है. साड़ी में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
एक्ट्रेस ने पीच कलर की साड़ी पहनी है, साथ ही सिंपल ब्लाउज कैरी किया है. साड़ी में वो काफी ब्यूटीफुल लग रही हैं.
Published at : 19 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu

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