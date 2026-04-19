एक्सप्लोरर
साड़ी, बिंदी और खुले बाल… सामंथा रूथ प्रभु का देसी लुक छाया, सादगी ने जीता दिल
Samantha Ruth Prabhu Photos: सामंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपनी कई फोटो शेयर की है. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस साड़ी पहने बला की खूबसूरत दिख रही हैं. फैंस उनकी ब्यूटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
साउथ की पापुलर एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु बला की खूबसूरत है. हाल ही में उन्होंने ट्रेडिशनल लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल चुरा लिया. उनका ये अंदाज देखने लायक है. आइए देखते हैं तस्वीरें.
1/7
2/7
Published at : 19 Apr 2026 01:29 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu
साउथ सिनेमा
7 Photos
रोमांटिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये 7 तमिल फिल्में, रोमांस के साथ मिलेगा कॉमेडी का तड़का
साउथ सिनेमा
7 Photos
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन
साउथ सिनेमा
8 Photos
'डकैत' की स्क्रीनिंग में छाए सेलेब्स, मृणाल-आदिवी से तमन्ना भाटिया तक ने लूटी महफिल
साउथ सिनेमा
7 Photos
अल्लू अर्जन की पत्नी स्नेहा ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं मात, दिखती हैं बेहद फिट
साउथ सिनेमा
7 Photos
होमटाउन में रश्मिका-विजय का ग्रैंड रिसेप्शन, हाथों में हाथ डाल रोमांटिक एंट्री ने लूटी महफिल, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' ने भी किया कमाल, जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
मनोरंजन
टीवी से दूरी बनाने के बाद भी जन्नत जुबैर कैसे बनीं अमीर, 24 की उम्र में हैं करोड़ों की मालकिन
मनोरंजन
पहली प्रेग्नेंसी के आखिरी महीनों में मुश्किल दौर से गुजरी थीं दीपिका पादुकोण, खुद किया खुलासा
मनोरंजन
साध्वी सतीश सैल ने जीता फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब, ब्यूटी पेजेंट में बॉलीवुड के सितारों बढ़ाई रौनक
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
रोमांटिक फिल्मों के हैं शौकीन? तो ओटीटी पर देखें ये 7 तमिल फिल्में, रोमांस के साथ मिलेगा कॉमेडी का तड़का
प्रेम कुमारJournalist
Opinion